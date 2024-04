L’Institut Atlas et le Canadian Legacy Project s'associent pour une étude sur la transition des vétéranes

L’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille et le Canadian Legacy Project s'associent pour réaliser une étude sur la transition des vétéranes militaires

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, April 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Après avoir quitté les Forces armées canadiennes (FAC), les vétérans ont déclaré avoir éprouvé des difficultés dans plusieurs domaines de leur vie, de l'emploi à la perte d'identité. Les recherches canadiennes sur la transition entre la vie militaire et la vie après le service se sont multipliées afin de comprendre les facteurs qui favorisent une transition optimale, mais les expériences spécifiques des femmes restent sous-étudiées. C'est pourquoi le Canadian Legacy Project s'est associé à l'Institut Atlas Pour les vétérans et leur famille pour mener une étude sur les expériences des vétéranes pendant leur transition de la vie militaire.Fardous Hosseiny, président-directeur général de l'Institut Atlas, a qualifié cette initiative d'indispensable, ajoutant : « Nous savons que les expériences des femmes vétérans peuvent être différentes de celles des hommes vétérans et que des recherches sont nécessaires pour élaborer des programmes et des mesures de soutien adaptés aux femmes qui ont effectué une transition - ou qui sont en train d'effectuer une transition - vers la vie post-militaire », a-t-il déclaré. « Nous espérons que le partenariat avec le Canadian Legacy Project permettra d'identifier certains des facteurs critiques qui influent sur la transition et de produire des données probantes pour améliorer la conception des programmes et des mesures de soutien ».Cette étude, commandée par le Canadian Legacy Project, s'inscrira dans le cadre du vaste programme de recherche de l'Institut Atlas sur la santé et le bien-être des vétéranes. La Dre Sara Rodrigues, directrice de la recherche appliquée à l’Institut Atlas a ajouté : « Il reste beaucoup à faire pour que les vétéranes reçoivent le soutien et les soins dont elles ont besoin et qu'elles méritent. Notre objectif est de travailler avec les vétéranes, d'amplifier leur voix pour informer la recherche et les initiatives et s'assurer qu'elles reflètent leurs besoins et leurs priorités ».« L'augmentation du nombre de femmes qui s'enrôlent dans les Forces armées canadiennes est en train de remodeler la population des vétérans. Les expériences uniques des vétéranes peuvent avoir un impact sur les programmes de soins de santé et cette recherche contribuera grandement à faire en sorte que leurs commentaires aident à façonner les soutiens nécessaires pour les aider à réussir leur transition vers la vie civile ». David Howard, fondateur et président du Canadian Legacy Project, a fait remarquer : « Malheureusement, nos vétéranes sont plus susceptibles de vivre certains types d'événements traumatisants, comme une agression sexuelle, pendant leur service, ce qui est associé à un risque élevé de développer un trouble de stress post-traumatique (TSPT) », a ajouté M. Howard.Le recrutement devrait débuter prochainement et sera communiqué par les canaux de l'Institut Atlas et du Canadian Legacy Project une fois qu'il aura commencé.###Pour plus d'informations, veuillez contacter : media-atlas@theroyal.caOuDavid HowardFondateur et présidentCanadian Legacy Project(403) 620-4255A PROPOS DU PROJET CANADIAN LEGACYLe Canadian Legacy Project est un organisme de bienfaisance national enregistré qui a été créé en 2008 pour soutenir les anciens combattants canadiens dans le besoin et défendre leurs intérêts. Le Canadian Legacy Project met sur pied, dirige et soutient des programmes gratuits à l'intention des vétérans canadiens afin de les aider à réintégrer avec succès la vie civile. Parallèlement, le Canadian Legacy Project travaille avec les jeunes Canadiens pour les sensibiliser à l'héroïsme et aux sacrifices consentis par les vétérans canadiens.Faits marquants :• Le Canadian Legacy Project offre un accès gratuit à des services importants pour les vétérans, notamment en matière de logement, d'éducation, de formation, de services de soutien, de programmes et de soutien spécifiques aux femmes vétérans.• Le Business Boot Camp du Canadian Legacy Project est devenu le programme de formation à l'entrepreneuriat qui connaît la plus forte croissance et le plus grand succès pour les vétérans canadiens qui souhaitent créer leur propre entreprise.• Le Canadian Legacy Project continue d'être un partenaire principal de l'organisation caritative Homes For Heroes, qui construit de petites communautés de maisons pour les vétérans qui n'ont pas de logement.À PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille collabore à la fois avec les vétérans, leur famille, les fournisseurs de services et les chercheurs en vue de rapprocher la recherche et la pratique. Il entend ainsi permettre aux vétérans et familles d’obtenir les meilleurs soins et mesures de soutiens possibles sur le plan de la santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.Faits marquants :• L’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a été créé pour faciliter l’accès à l’information, à la recherche, aux outils et à l’expertise sur le trouble de stress post-traumatique et les conditions de santé mentale connexes.• Depuis sa création, l’Institut Atlas a contribué à la publication de nombreux articles évalués par des pairs et a créé divers produits de connaissance, y compris des fiches d’information, des ressources écrites, des vidéos et des infographies. Atlas a dirigé ou dirige actuellement des dizaines de projets de recherche et s’est associé à de nombreux autres.• Atlas implique activement les vétérans et leurs familles en tant que partenaires clés, co-chercheurs et co-auteurs de ses recherches, y compris un processus pour leur participation à l’examen des résultats de la recherche du point de vue de l’expertise vécue.• Il collabore également avec les vétérans et leurs familles pour comprendre quelles sont les questions qui leur importent le plus, et utilise ces connaissances pour travailler avec eux et avec les prestataires de services et les chercheurs afin de cocréer des ressources et des produits de connaissance qui correspondent à la culture et aux besoins uniques des communautés de vétérans et de familles.