Giambattista Valli 在「婚紗之夜」(Bridal Night) 閃耀巴塞隆拿

巴塞隆拿，西班牙, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 昨晚，巴塞隆拿婚紗時裝周 (Barcelona Bridal Fashion Week) 最獨有的時裝展吸引了 450 多名嘉賓，他們在歷史悠久的 Llotja de Mar 建築內欣賞了這場獨特的時裝展。Giambattista Valli 品牌專門慶祝其婚紗系列的首次天橋時裝展在「婚紗之夜」期間舉行，該活動的盛大晚會由 Fira de Barcelona 舉辦，並獲得加泰羅尼亞商業和勞工部 (Catalan Ministry of Business and Labor) 的支持。

在這場非凡的時裝展中，Giambattista Valli 的 30 件作品光芒四射。 這些佳作將現場氣氛推向高潮，全面展示了 Valli 先生的時尚婚紗設計理念，讓觀眾見證他的願景：以婚紗體現個人風采，分享夢想、慶典精神和愛。

時裝展的亮點包括第三個「愛情系列」的十件禮服、第一個和第二個「愛情系列」的十款經典作品，以及十件高級時裝，展現了高定工坊的華美氣質和精湛技藝，不受限於傳統婚禮儀式，注重「特別時刻」的情感意義和慶祝活動的喜悅感受。 Valli 的禮服融入了品牌猶如田園詩般的美學理念和卓越品質，透過簡潔的線條、令人難忘的豐盈感，以及天馬行空的細節，靈感源自 Valli 先生幻想中朋友的個性。這些作品散發時尚前衛氣息，超凡脫俗。 這種融合古典與現代的設計吸引了世界各地許多尋求獨特婚紗的新娘，她們喜愛婚紗具有純正的 Valli 風格，而且能夠與自己的個人特質相得益彰。

這位享有盛譽的設計師在時裝展結束後感到很高興，並表示：「我選擇巴塞隆拿和婚紗時裝周作為首次展示第三個『愛情系列』的場合，因為這場盛事能夠吸引全球時尚達人、設計師、買家和傳媒等多方面對象，有助我盡量建立全球知名度，並獲得最大的成功機會。」 他補充說：「此外，巴塞隆拿的浪漫場景和大都市氛圍，完美契合我這個系列的主題：頌揚愛情和浪漫。」

巴塞隆拿「婚紗之夜」的觀眾和前排嘉賓陣容鼎盛，包括社交名媛、模特兒兼國際時尚偶像 Olivia Palermo、模特兒兼伯爵夫人 Lara Cosima Henckel von Donnersmarck、造型師兼設計師 Pelayo Diaz、女演員 Hiba Abouk、女演員兼模特兒 Blanca Romero、模特兒 Marco Llorente、電視主持人兼女演員 Marta Torné 等名人。

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