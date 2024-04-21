全球知名律師事務所 ROSEN 鼓勵 AST SpaceMobile, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師 – ASTS

紐約, April 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表曾於 2023 年 11 月 14 日至 2024 年 4 月 1 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS) 證券之人士提起集體訴訟。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 6 月 17 日前向法院提出申請。

影響：若您在集體訴訟期間購買了 AST Spacemobile 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 AST Spacemobile 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=24272 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 6 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假和／或誤導性陳述且／或未披露以下事項：(1) AST Spacemobile 的五顆 Block 1 BlueBird 衛星的生產受到兩家關鍵子系統供應商的負面影響；(2) 因此，AST Spacemobile 尚未實質完成 Block 1 BlueBird 衛星的生產；(3) 因此，AST Spacemobile 的五顆 Block 1 BlueBird 衛星未能按計劃在 2024 年第一季度發射；(4) 由於上述原因，被告對 AST Spacemobile 的業務、營運和前景的積極陳述存在重大誤導和/或缺乏合理依據。訴訟聲稱，當市場得知真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 AST Spacemobile 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=24272 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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