"ويكاب" و"أوبن سبيس" يتعاونا لتحويل قطاع البناء السعودي باستخدام تقنيات ذات مقاييس عالمية متقدمة
تتعهد هذه الشراكة الاستراتيجية بجيل جديد من الشفافية والكفاءة والابتكار في إدارة مشاريع البناء في جميع أنحاء المملكةRIYADH, SAUDI ARABIA, April 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- في خطوة تاريخية تهدف إلى تحويل مشهد البناء في المملكة العربية السعودية، قامت "ويكاب" WakeCap، الشركة السعودية الرائدة في مجال الحلول الذكية لإدارة مشاريع البناء، و"أوبن سبيس" OpenSpace، الشركة الامريكية الرائدة في التقاط الواقع وتقديم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الإعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى جعل التكنولوجيا العالمية المتطورة متاحة بسهولة للأسواق المحلية.
توفر شركة "ويكاب" القدرة على مراقبة نشاط العامل واستخدام المعدات من خلال حل الخوذة الذكية الخاصة بها في الوقت الفعلي. وتم تصميم البيانات المزودة لمساعدة أصحاب المشاريع على اتخاذ القرارات لتعزيز أمان الموقع وتبسيط سير العمل وتحسين تنفيذ المشروع.
"أوبن سبيس"، شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الإنشاءات تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتساعد شركات البناء التجارية على العمل بكفاءة أكبر وبمخاطر أقل.
وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية بين "ويكاب" و"أوبن سبيس" إلى إحداث ثورة صناعية في قطاع البناء السعودي. ومن خلال توفير التقنيات ذات المقاييس العالمية بشكل مباشر للأسواق المحلية، فإنها تخلق محورًا مركزيًا لتلبي جميع احتياجات صناعة البناء، مما يعزز الكفاءة التشغيلية في جميع المجالات. كما تهدف الشراكة التي تجمع بين هذين الحلين إلى توفير المزيد من الشفافية بشأن أعمال مشاريع البناء في السعودية وتسعى إلى تمكين اتخاذ القرار وإدارة المشاريع بشكل أفضل. ويعالج هذا التعاون أيضًا التحدي المتمثل في ندرة المواهب، من خلال السماح باستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة. وتعمل تقنيات مراقبة سير العمل عن بعد وتتبع الكفاءات على تقليل الحاجة إلى زيارات متكررة للموقع، مما يعزز ممارسات العمل بشكل أكثر ذكاءً لتتوافق مع متطلبات قطاع البناء الحالي سريع النمو.
قال د.حسن البلوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ويكاب": "نحن ملتزمون بشدة في "ويكاب" للإرتقاء بمعايير الصناعة لتوفير القدرة على مراقبة أعمال المواقع من خلال الاعتماد على البيانات المزودة، وشراكتنا مع "أوبن سبيس" هي شهادة على ذلك. معًا نحن على استعداد لدفع صناعة البناء والتشييد في السعودية للوصول إلى حقبة جديدة من التحول، وتمييزها بقدر أكبر من الشفافية والكفاءة والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة. هذا التعاون هو أكثر من مجرد شراكة فهو تعهد بتمكين الشركات السعودية بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الأسواق التنافسية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا، فإننا نوفر إمكانية الوصول محليًا إلى التطورات التكنولوجية العالمية، وتبسيط عمليات الشراء، وضمان تصميم هذه الابتكارات لتلبية المتطلبات المحلية."
وقال سام بدرة، مدير المبيعات الشرق الأوسط في "أوبن سبيس": "يسعدنا أن نعلن رسميًا عن شراكتنا مع "ويكاب" للمساعدة في تسريع التحول الرقمي في قطاع البناء في جميع أنحاء المملكة. يمكننا معًا تحدي الوضع الراهن في قطاع البناء والتشييد في المنطقة لمساعدة الشركات على البناء بشكل أكثر ذكاءً."
لمزيد من المعلومات حول حلول "أوبن سبيس" و"ويكاب" الصناعية الثورية، تفضل بزيارة موقع www.WakeCap.com.
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ملاحظات للمحرر
نبذه عن "أوبن سبيس":
"أوبن سبيس"، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتساعد شركات البناء التجارية على العمل بكفاءة أكبر وبمخاطر أقل. وتعمل منصة التصوير الخاصة بها على تبسيط التنسيق بين الفرق الميدانية والمكتبية، باستخدام أدوات متطورة توفر رؤية وتصور جديد لمرحلة ما قبل الإنشاء والبناء والعمليات. ويستخدم العملاء مثل جيه إل إل وخانصاحب وكيو للإنشاءات برنامج "أوبن سبيس" لتوثيق مواقع العمل بشكل أسرع، وتجنب الكوارث، وإنهاء المشاريع قبل الموعد المحدد. وحتى الآن، تم التقاط 30 مليار قدم مربع من الصور في ما يقرب من 50 ألف مشروع بناء في 93 دولة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع www.openspace.ai وتابعنا على لينكد ان.
نبذه عن "ويكاب"
"ويكاب"، الحل "الخوذة الذكية" الذي يساعد مالكي المواقع والمقاولين على تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في مواقعهم. "ويكاب" التقنية الرائدة سهلة التنفيذ وفعالة من حيث التكلفة تجمع بين بساطة الأجهزة وذكاء التقنيات ودقة البيانات. تأسست شركة "ويكاب" في عام 2017 ولديها مكاتب في الرياض ودبي وسان فرانسيسكو، وتتيح تقنية "ويكاب" المراقبة في الوقت الفعلي وجمع البيانات عن المشاريع المعقدة مثل مواقع البناء، حيث لا داعي لمراقبي العمال "التواجد في كل مكان ورؤية كل شيء". ومن خلال الاستفادة من خدمات "ويكاب"، يكتسب العملاء معلومات قيمة عن مشاريعهم، مما يسمح لهم بتحديد اسباب التعطل واتخاذ قرارات مدروسة تعزز بدورها من الكفاءة العامة.
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