نادي برشلونة لكرة القدم (FCB) ومجموعة EBC المالية يعتزمان تأسيس شراكة رسمية للسنوات الثلاث والنصف القادمة.

شراكة بارزة: تحتفل مجموعة EBC المالية ونادي برشلونة، جنبًا إلى جنب مع الرئيس جوان لابورتا، باتحاد التمويل وكرة القدم من خلال تبادل القمصان الاحتفالية. تتعاون مجموعة EBC المالية رسميًا مع نادي برشلونة في شراكة رسمية في سوق الصرف الأجنبي (فوركس) مدتها 3.5 سنوات.

تهدف مجموعة EBC المالية إلى بناء الريادة في مجال التمويل من خلال أن تصبح الشريك الرسمي في سوق الصرف الأجنبي (فوركس) للنوادي عبر العالم.

يسر نادي برشلونة ومجموعة EBC المالية (EBC (اإلعالن عن شراكتهما في قطاع الصرف األجنبي عبر مناطق متعددة لمدة 3.5 سنوات، بد ًء EBC كشريك رسمي لنادي برشلونة في مجال الصرف األجنبي، مع تغطية تمتد إلى مناطق تشمل آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا ا من اليوم. تحدد هذه الشراكة الالتينية، والشرق األوسط، وأفريقيا.

تمثل هذه الشراكة عالمة فارقة هامة لشركة EBC ، حيث تعمل على مواءمة العالمة التجارية مع اإلرث المحترم واالمتداد العالمي لنادي برشلونة. وبموجب هذه االتفاقية الحصرية، تم منح EBC امتيا ًزا فري ًدا للمشاركة في أنشطة تجارية متخصصة في مجال الصرف األجنبي. وتشمل الشراكة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك معامالت الصرف األجنبي، والتداول، والوساطة )بما في ذلك العقود مقابل الفروقات(، والخدمات االستشارية.

من خالل هذا التحالف، من المقرر أن تقوم EBC باالبتكار واإللهام، باالعتماد على التراث الثقافي الغني للنادي وقاعدة المعجبين المتحمسين لتعزيز المشاركة الهادفة وتأسيس حضور دائم في المناطق الرئيسية مع جمهور جديد تما ًما، وتعزيز الروابط مع مجتمع عالمي نابض بالحياة تجاوز حدود السوق التقليدية. إنها أي ًضا فرصة ال مثيل لها لتقريب نادي برشلونة من شركائه ومؤيديه ومشجعيه في هذه المناطق، إلى جانب استراتيجية التوسع العالمية الخاصة به للنمو وا الستمرار في قيادة الصناعة من

خالل استكشاف الشركاء المناسبين في مختلف القطاعات.

تأسست مجموعة EBC المالية في المركز المالي المرموق في لندن، وهي مجموعة خدمات مالية شاملة تشتهر بخبرتها في التداول عبر اإلنترنت وإدارة األصول واالستشارات االستثمارية. من خالل مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسيدني وجزر كايمان وسنغافورة وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العمالء من المستثمرين األفراد والمهنيين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تشتهر المجموعة

ببيئة التداول المؤسسية، وتوفر الوساطة المالية المصممة خصي ًصا، وخدمات التداول، ومجموعة واسعة من الحلول االستثمارية. سيتم عقد حفل توقيع لالحتفال بهذا الحدث الهام بين النادي و EBC في Nou Camp Spotify المجدد في وقت الحق.

بيان من صامويل هيرتز، مدير العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة EBC المالية وديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية )المملكة

المتحدة( المحدودة:

"على الرغم من أن عمر EBC يبلغ أربع سنوات فقط، إال أننا لم ننمو إال ألننا نطلب األفضل من أنفسنا ومن الصناعة. لقد تعمقنا في تاريخ نادي برشلونة المليء بالقصص، وتعلمنا من ثقافتهم اإلرشادية حيث يرشد ذوي الخبرة الجدد، والجديد يلهم الشباب، مما يخلق سلسلة متواصلة من النمو والتميز. هذه ليست مجرد شراكة. إنها رحلة مشتركة نحو العظمة، وتجسد ثقافة ال يقتصر فيها النجاح على الفوز فحسب، بل على تعزيز القيم ورعاية المواهب والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. نحن مستوحاة من طريقة برشلونة في القيام باألشياء، وثقافتهم حيث يقوم المحاربون القدامى برعاية الوافدين الجدد، ونقل الحكمة والعاطفة. اختيارنا لنادي برشلونة كشريك متعمد وعميق. صرح صموئيل هيرتز، مدير العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة EBC المالية، قائال:ً "إن األمر يتعلق بالتعلم من األفضل ودمج روح العمل الجماعي واالحترام والطموح في حمضنا النووي."

وأضاف ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية )المملكة المتحدة( المحدودة، الشركة التابعة لمجموعة EBC المالية في المملكة المتحدة: "إن القدرة على إقامة شراكة مع عالمة تجارية قوية ومحترمة مثل نادي برشلونة لكرة القدم تؤكد طموح المجموعة لدفع أنفسنا دائ ًما إلى أعلى المستويات. مستويات اإلنجاز قدر اإلمكان. لدى Group Financial EBC شركات خاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة من قبلFCA ، وأستراليا من قبلASIC ، وفي جزر كايمان من قبل - CIMA

وجميعها مراكز عالمية تحظى باحترام كبير في األسواق المالية - تؤكد هذه الشراكة مع نادي برشلونة على جهودنا للمواءمة والشراكة مع األفضل في جميع الجوانب " .

بيان جولي جويو، نائب رئيس منطقة التسويق في نادي برشلونة:

"تتزامن هذه الشراكة مع خطة التوسع العالمية لنادي برشلونة في السنوات األخيرة، وأنا متأكد من أن هذا سيساعد النادي على فتح ثروة من الفرص في القطاع المالي من خالل 3.5 سنوات من الشراكة مع مجموعة EBC المالية المشهورة. بفضل اإلمكانات غير المستغلة التي نراها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باإلضافة إلى االقتصادات المتنامية في أمريكا الجنوبية والوسطى والمكسيك وأفريقيا والشرق األوسط، نحن متحمسون لبناء المزيد من العالقات مع العالمات التجارية والشركاء والداعمين وCulers في هذه المناطق."

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نبذة عن مجموعة EBC المالية تأسست مجموعة EBC المالية (EBC (في الحي المالي المرموق في لندن، وتشتهر بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة األصول وحلول االستثمار الشاملة. من خالل مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العمالء من المستثمرين األفراد والمهنيين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. معترف بها من قبل العديد من الجوائز، تفخر EBC بالتزامها بأعلى مستويات المعايير األخالقية واللوائح الدولية. تخضع مجموعة EBC المالية )المملكة المتحدة( المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA (، وتخضع مجموعة EBC المالية )أستراليا( Ltd Pty للتنظيم من قبل هيئة األوراق المالية واالستثمارات األسترالية (ASIC (، وتخضع مجموعة EBC المالية )كايمان( المحدودة للتنظيم من قبل سلطة النقد في جزر كايمان.(CIMA( يوجد في قلب مجموعة EBC محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عا ًما في المؤسسات المالية الكبرى، وقد اجتازوا ببراعة دورات اقتصادية مهمة بد ًء .2015 تدعم EBC ثقافة تكون فيها النزاهة واالحترام وأمن أصول العميل ذات أهمية قصوى، مما يضمن ا من اتفاقية بالزا وحتى أزمة الفرنك السويسري عام التعامل مع كل مشاركة مستثمر بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

https://www.ebc.com/

نبذة عن نادي برشلونة

تأسس نادي برشلونة لكرة القدم عام 1899 وهو مملوك حاليًا ألكثر من 144000 عضو. يعتبر أرقى نادي متعدد الرياضات في العالم وله 125 عا ًما من التاريخ. وعلى الرغم من تجذرها في مدينتها وبلدها كاتالونيا، إال أن نظرتها عالمية. ولديها مكاتب رسمية في مدن في ثالث قارات مختلفة: برشلونة وهونج كونج ونيويورك. يسعى برشلونة إلى تغيير العالم من خالل التميز الرياضي. وهذا يشمل أي ًضا عالم المعرفة واالبتكار من خالل مركز برشلونة لالبتكار .(BIHUB (يُعرف النادي أي ًضا بالتزامه بالقضايا االجتماعية، والتي يوجهها من خالل مؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم، ولعمله على تثقيف األطفال حول القيم اإليجابي ة للرياضة. أدى نمو برشلونة في السنوات األخيرة إلى أن يكون لديه أكثر من 486 مليون متابع على الشبكات االجتماعية .

www.fcbarcelona.com

للتواصل مع فريق اإلعالم:

عمر ألخفاف

Omar.alkhafaf@ebc.com

Douglas Chew

douglas.chew@ebc.com