Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

TRÈS BON DÉBUT D’ANNÉE



MAINTIEN D’UN RYTHME DE CROISSANCE SOUTENU

Chiffre d’affaires : 11,24 milliards d’euros, + 9,4 % en comparable 1 , + 8,3 % en publié.

+ 9,4 % en comparable , + 8,3 % en publié. Les ventes du 1er trimestre incluent un impact favorable de phasage en Amérique du Nord de 130 millions d’euros lié à la mise en place de nouveaux systèmes informatiques. La croissance ajustée à données comparables est forte à + 8,1 %.

Surperformance continue dans un marché mondial de la beauté qui reste dynamique.

dans un marché mondial de la beauté qui reste dynamique. Croissance dans toutes les Divisions, avec des performances spectaculaires des Divisions Produits Grand Public et Beauté Dermatologique.

Performances particulièrement remarquables en Europe et dans les marchés émergents .

et dans les . Croissance continue en volume et en valeur.

7 prix de l’innovation au CES 2024 à Las Vegas, confirmant le leadership de L’Oréal en Beauty Tech.

à Las Vegas, confirmant le leadership de L’Oréal en Beauty Tech. Leader en matière de diversité et d’inclusion : le rapport Equileap 2024 sur l’égalité femmes-hommes classe L’Oréal au neuvième rang mondial (parmi 3 795 entreprises cotées en bourse sur 27 marchés) et au premier rang en France.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a déclaré :

« 2024 démarre très bien avec une croissance de + 9,4 % à données comparables, illustrant parfaitement la puissance de notre modèle unique. Nous sommes un « pure player » de la beauté, un secteur qui a une fois de plus prouvé sa capacité de croissance continue. Notre approche multipolaire de la beauté - du luxe au grand public, du professionnel à la dermatologie, dans tous les circuits, tous les niveaux de prix et toutes les géographies - nous permet de saisir toutes les opportunités de croissance et de compenser les points de faiblesse temporaires.

Le premier trimestre en est la preuve parfaite. La poursuite de la croissance à deux chiffres en Europe et la vigueur des marchés émergents ont plus que compensé la reprise seulement progressive en Asie du Nord. Les performances exceptionnelles sur les segments dermo-cosmétique et grand public ont contrebalancé les défis à court terme dans le luxe. Après ajustement de l’impact favorable du phasage en Amérique du Nord, notre croissance est forte à + 8,1 % à données comparables, ce qui nous permet non seulement de maintenir notre rythme, mais également de surperformer une fois de plus de manière significative le marché dynamique de la beauté.

Cette performance remarquable reflète également notre force d’innovation, la puissance de nos marques, ainsi que l’engagement continu de nos équipes à travers le monde.

Dans un contexte toujours marqué par des tensions économiques et géopolitiques, nous sommes optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiants dans notre capacité à le surperformer à nouveau pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2024

Sur les trois premiers mois, le chiffre d’affaires s’élève à 11,24 milliards d’euros, en hausse de + 8,3 % en publié.

À données comparables, c’est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires progresse de + 9,4 %.

L’effet net de changement de structure est de + 2,4 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 11,8 %.

À fin mars 2024, les effets monétaires ont eu un impact négatif de - 3,5 %. En extrapolant les cours de change au 31 mars 2024, c’est-à-dire avec 1 € = 1,0799 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ - 1,2 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2024.

Chiffre d’affaires par Division et par Zone géographique

Chiffre d’affaires trimestriel Évolution à données En M€ 1er trimestre 2023 1er trimestre 2024 Comparables Publiées







Par Division



Produits Professionnels 1 143,6 1 243,3 + 10,7 % + 8,7 % Produits Grand Public 3 821,5 4 172,8 + 11,1 % + 9,2 % Luxe 3 729,6 3 813,0 + 1,8 % + 2,2 % Beauté Dermatologique 1 685,7 2 015,9 + 21,9 % + 19,6 % Total Groupe 10 380,4 11 245,0 + 9,4 % + 8,3 %







Par Zone géographique



Europe 3 327,6 3 733,2 + 12,6 % + 12,2 % Amérique du Nord 2 693,8 3 015,0 + 12,3 % + 11,9 % Asie du Nord 2 833,8 2 722,7 - 1,1 % - 3,9 % SAPMENA – SSA 2 840,8 961,5 + 16,4 % + 14,4 % Amérique latine 684,4 812,6 + 16,2 % + 18,7 % Total Groupe 10 380,4 11 245,0 + 9,4 % + 8,3 %

Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels enregistre une forte croissance de + 10,7 % à données comparables et de + 8,7 % à données publiées.

Cette croissance inclut un impact favorable du phasage lié à la mise en œuvre de nouveaux systèmes informatiques en Amérique du Nord. Cet impact représente un peu moins de la moitié de la croissance totale de la Division.

Les Produits Professionnels progressent dans toutes les Zones géographiques, avec des performances remarquables en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Chine continentale, au Brésil et dans le GCC3.

La Division poursuit sa stratégie omnicanale gagnante : croissance dans les salons, accélération en

e-commerce et déploiement de ses marques en distribution sélective.

Par catégorie, le soin du cheveu reste particulièrement dynamique grâce à l’attrait des consommateurs pour les produits premium ; la catégorie bénéficie de l’excellent démarrage de Première de Kérastase et d’Acidic Color Gloss de Redken, ainsi que du succès continu d’Absolute Repair Molecular et de Metal Detox de L’Oréal Professionnel. En coloration, la croissance est portée par le blockbuster Shades EQ de Redken et le lancement prometteur du nouveau Diacolor de L’Oréal Professionnel.

La Division étoffe son offre de services innovants à destination des coiffeurs avec K-Scan, le dernier appareil de Beauty Tech de Kérastase, un outil alimenté par l’IA pour scanner et diagnostiquer l’état des cheveux et du cuir chevelu.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public réalise un excellent début d’année, avec une progression de

+ 11,1 % à données comparables et de + 9,2 % à données publiées.

La croissance reste positive en volume et robuste en valeur (incluant le prix et le mix), illustrant la stratégie de démocratisation et de premiumisation de la Division.

Toutes les Zones géographiques apportent leur contribution, sous l’impulsion d’un excellent démarrage en Europe et de l’excellente dynamique des marchés émergents, en particulier le Mexique, le Brésil et l’Indonésie.

Chacune des quatre marques phares enregistre une croissance à deux chiffres.

Chaque catégorie affiche également une progression à deux chiffres. Le maquillage connaît une forte croissance, portée par le mascara Panorama de L’Oréal Paris, le fond de teint Superstay Lumi Matte de Maybelline New York et le gloss Duck Plump de NYX Professional Makeup, qui a bénéficié d’une publicité virale lors du Super Bowl. Le soin du cheveu affiche la plus forte progression tiré par Elsève de L’Oréal Paris grâce au démarrage très prometteur de Glycolic Gloss. Le soin de la peau progresse nettement, porté par le succès de Bright Reveal de L’Oréal Paris, des innovations anti-acné et du fluide Anti-UV Quotidien Vitamine C de Garnier, et renforcé par la performance de la marque médicale grand public Mixa en Europe.

LUXE

L’Oréal Luxe progresse de + 1,8 % à données comparables et de + 2,2 % à données publiées.

La forte croissance en Europe et en Amérique du Nord est partiellement contrebalancée par un marché de la beauté atone en Asie du Nord. Dans cette Zone, la Division est pénalisée par un comparable défavorable du Travel Retail et par la faible croissance du marché en Chine continentale – où L’Oréal Luxe continue de croître plus vite que son marché.

Le parfum reste la catégorie la plus dynamique et L’Oréal Luxe continue de surperformer le marché grâce à la progression spectaculaire des marques Couture comme Yves Saint Laurent, Valentino et Prada. En maquillage, la Division renoue avec une croissance à deux chiffres, portée par le dynamisme constant d’Yves Saint Laurent, notamment grâce à son nouveau rouge à lèvres Loveshine, le déploiement du maquillage Prada et le lancement prometteur de Face Bond d’Urban Decay. En soin de la peau, les performances d’Yves Saint Laurent et de Takami, qui poursuit son déploiement progressif en Asie du Nord, sont particulièrement remarquables.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE

La Division Beauté Dermatologique enregistre une croissance remarquable de + 21,9 % à données comparables et de + 19,6 % à données publiées.

La Division poursuit sur sa lancée, progressant 1,6 fois plus vite que son marché dynamique, illustrant à nouveau la pertinence de sa stratégie gagnante.

Poursuivant son expansion mondiale, la Division réalise une forte croissance à travers toutes les Zones géographiques, bien équilibrée entre les marchés développés et émergents.

Par marque, La Roche-Posay reste le premier contributeur à la croissance de la Division tandis que CeraVe progresse fortement tant aux États-Unis qu’à l'international, stimulée par sa communication très réussie lors du Super Bowl. Vichy démarre bien l’année soutenue par sa franchise Dercos et Skinbetter Science maintient sa forte dynamique aux États-Unis et a été lancée au Canada.

La Division continue de capitaliser sur ses atouts, notamment son leadership médical qui ne cesse de se renforcer, et ses capacités inégalées en Recherche & Innovation. C’est ainsi qu’elle propose des innovations qui changent la vie des gens. L’exemple le plus récent est le lancement de MelaB3 pour traiter les problèmes de pigmentation localisés : 18 années de recherche, formulé avec la molécule Melasyl™ révolutionnaire et multi-brevetée, et ayant fait l’objet de plus de 120 études scientifiques.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone Europe connaît un début d’année spectaculaire, avec une progression de + 12,6 % à données comparables et de + 12,2 % à données publiées.

Dans un marché qui reste très dynamique, L’Oréal continue de surperformer.

Tous les pays sont en croissance, avec des performances particulièrement remarquables dans les clusters Allemagne-Autriche-Suisse, Espagne-Portugal et Royaume-Uni-Irlande.

La dynamique est la plus forte dans les catégories les plus valorisées : soin de la peau, parfums et soin du cheveu premium.

Par Division, les Produits Grand Public enregistrent une croissance spectaculaire grâce au succès d’Elsève de L’Oréal Paris en soin du cheveu, au dynamisme de Garnier en soin de la peau et aux lancements de maquillage des marques phares. L’Oréal Luxe confirme sa position de leader sur le marché et renforce notamment sa position en parfums à la fois masculins et féminins grâce au succès d’Yves Saint Laurent, de Prada et de Valentino. La Division Beauté Dermatologique continue sa progression exceptionnelle, surperformant nettement son marché ; la contribution de toutes les marques démontre une fois de plus la complémentarité de son portefeuille sur ce segment le plus dynamique du marché de la beauté. La Division des Produits Professionnels bénéficie des derniers lancements très réussis de Kérastase et de L’Oréal Professionnel.

AMÉRIQUE DU NORD

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord progresse fortement de + 12,3 % à données comparables et

de + 11,9 % à données publiées.

Cette croissance inclut l’impact favorable significatif du phasage lié à la mise en place de nouveaux systèmes informatiques, qui bénéficie principalement à la Division des Produits Professionnels.

Face aux évolutions rapides du marché, la croissance reste solide grâce à une forte dynamique du circuit online, à des lancements réussis et à une forte valorisation dans toutes les Divisions.

La Division des Produits Professionnels surperforme le marché dans la catégorie soin du cheveu, grâce à d’importantes innovations des marques phares Redken et Kérastase.

La Division des Produits Grand Public surperforme en soins capillaires, portée par les innovations de L’Oréal Paris ; dans la catégorie maquillage, NYX Professional Makeup progresse fortement, dynamisée par le lancement de Duck Plump.

L’Oréal Luxe poursuit sa croissance, portée par les parfums, notamment Born in Roma de Valentino et MYSLF d’Yves Saint Laurent. En maquillage, Yves Saint Laurent maintient une croissance élevée à deux chiffres. Le chiffre d’affaires du circuit online continue de croître fortement.

La Division Beauté Dermatologique surperforme une nouvelle fois le marché grâce à la formidable croissance de La Roche-Posay et à la forte dynamique continue de CeraVe et Skinbetter Science.

ASIE DU NORD

En Asie du Nord, le chiffre d’affaires recule de - 1,1 % à données comparables et de - 3,9 % à données publiées.

Tout en s’améliorant progressivement, le Travel Retail continue de peser sur la croissance de la Zone compte tenu d’un comparable défavorable sur ce semestre et de l’évolution des écoulements. En Chine continentale, où le marché de la beauté est resté atone, L’Oréal surperforme nettement à + 6,2 % grâce à l’étendue de son offre, à la fois par catégorie, circuit, niveau de prix, et à ses innovations. Le Japon et Hong Kong SAR bénéficient tous deux de la reprise du tourisme et affichent une croissance à deux chiffres.

Par Division, la croissance dans la Zone est portée par les Produits Grand Public dans un marché dynamique grâce à la forte progression de L'Oréal Paris, notamment avec Age Perfect. La Beauté Dermatologique bénéficie de la forte accélération de CeraVe, et les Produits Professionnels progressent grâce au succès continu de Kérastase. L'Oréal Luxe continue de surperformer son marché en Chine continentale, avec une dynamique particulièrement forte dans les soins de la peau premium, notamment Helena Rubinstein, et les marques Couture dont Yves Saint Laurent, Maison Margiela, Prada et Valentino.

SAPMENA–SSA2

La Zone SAPMENA-SSA réalise une croissance remarquable de + 16,4 % à données comparables et

de + 14,4 % à données publiées.

En SAPMENA, toutes les catégories et Divisions progressent fortement. La croissance est portée à la fois par la valeur et les volumes.

Le soin de la peau est la catégorie la plus dynamique portée par les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique, suivie par le soin du cheveu - bien équilibré entre les Produits Grand Public et les Produits Professionnels - et par les parfums.

Par Division, les performances les plus remarquables sont enregistrées par les Produits Grand Public qui réalisent une croissance à deux chiffres dans toutes les catégories et par la Beauté Dermatologique, où CeraVe connaît un nouveau trimestre exceptionnel.

Par pays, les principaux contributeurs à la croissance sont les clusters Australie-Nouvelle-Zélande et GCC3, ainsi que l’Asie du Sud-Est.

Les ventes en ligne restent particulièrement dynamiques dans toute la région, en particulier en Asie du Sud-Est.

L’Afrique subsaharienne (SSA) connaît une croissance remarquable. Tous les pays enregistrent une progression à deux chiffres. Toutes les catégories contribuent à cette performance, en particulier le soin de la peau et le maquillage. Par Division, les principaux contributeurs sont les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique.

AMÉRIQUE LATINE

La Zone Amérique latine réalise une croissance remarquable de + 16,2 % à données comparables et

de + 18,7 % à données publiées.

La croissance est soutenue par une contribution positive à la fois en valeur et en volume.

Toutes les catégories phares connaissent une croissance à deux chiffres, portée par le soin du cheveu grâce à la progression spectaculaire des Produits Grand Public, suivi par le soin de la peau et le maquillage.

Toutes les Divisions progressent, les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique en tête. Les Produits Grand Public affichent une dynamique exceptionnelle avec une croissance à deux chiffres sur l’ensemble des grandes catégories, L’Oréal Paris progressant fortement ; la Beauté Dermatologique est portée par les bonnes performances de La Roche-Posay et CeraVe.

Par pays, le Mexique et le Brésil sont les deux principaux contributeurs, le Mexique affichant une croissance exceptionnelle supérieure à + 25 %, ce qui en fait le sixième contributeur à la croissance du Groupe.

Les ventes progressent plus rapidement online qu’offline, tirées par les « pure players e-commerce ».

FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

STRATÉGIE

Après la collaboration réussie avec la marque Prada, L’Oréal Groupe et Prada S.p.A ont annoncé en février la signature d’un contrat de licence long terme et mondiale pour la création, le développement et la distribution des produits de beauté de luxe de la marque Miu Miu, qui rejoint la Division L’Oréal Luxe. Les premiers parfums lancés par L’Oréal Groupe sont attendus en 2025.





RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

En mars, L’Oréal Groupe a annoncé le lancement de Melasyl TM , une molécule révolutionnaire conçue pour traiter les troubles de la pigmentation localisés . Les formulations de L’Oréal contenant ce nouvel ingrédient breveté traitent les marques pigmentaires et améliorent leur apparence, quel que soit le phototype de peau. Melasyl est l’aboutissement de tests rigoureux menés dans le cadre de plus de

120 études scientifiques.

. Les formulations de L’Oréal contenant ce nouvel ingrédient breveté traitent les marques pigmentaires et améliorent leur apparence, quel que soit le phototype de peau. Melasyl est l’aboutissement de tests rigoureux menés dans le cadre de plus de 120 études scientifiques. En février, Asmita Dubey, Directrice Générale Digital et Marketing de L’Oréal Groupe, a été nommée « Global Marketer of the Year 2023 » par la Fédération Mondiale des Annonceurs (WFA : World Federation of Advertisers).

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

En mars, L’Oréal a été reconnu comme « Supplier Engagement Leader » par le CDP, une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à la protection de l’environnement . Cette distinction salue l’engagement de plus de 450 entreprises dans la lutte contre le changement climatique au sein de leur chaîne d’approvisionnement. C’est la sixième année consécutive que L’Oréal est reconnu par le CDP pour ses engagements en matière de développement durable sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.

. Cette distinction salue l’engagement de plus de 450 entreprises dans la lutte contre le changement climatique au sein de leur chaîne d’approvisionnement. C’est la sixième année consécutive que L’Oréal est reconnu par le CDP pour ses engagements en matière de développement durable sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. En février, L'Oréal s'est classé parmi les 10 entreprises les plus équitables en matière d’équité femmes-hommes dans le monde et numéro 1 en France, selon le 2024 Equileap Gender Equality Report and Ranking, qui a évalué 3 795 entreprises cotées en bourse dans 27 marchés à travers le monde.

INFORMATION FINANCIÈRE

Le 19 mars, le Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, en format ESEF. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté, en français et en anglais, sur le site Internet

loreal-finance.com (rubriques Information Règlementée / Document d’Enregistrement Universel).

a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, en format ESEF. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté, en français et en anglais, sur le site Internet loreal-finance.com (rubriques Information Règlementée / Document d’Enregistrement Universel). L’Assemblée Générale Mixte de L’Oréal se tiendra le mardi 23 avril 2024 à 10 heures (heure de Paris).

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/



CONTACTS L’ORÉAL

Standard



+33 (0)1 47 56 70 00

Actionnaires individuels et Autorités de Marché



Pascale GUERIN



+33 (0)1 49 64 18 89



Pascale.guerin@loreal.com

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels



Eva QUIROGA



+33 (0)7 88 14 22 65



Eva.quiroga@loreal.com

Médias



Brune DIRICQ



+33 (0)6 63 85 29 87



Brune.diricq@loreal.com

Arnaud FRABOUL



+33 (0)6 40 13 62 14



Arnaud.fraboul@loreal.com

Pour plus d’informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Ce communiqué est sécurisé et authentifié avec la technologie blockchain.

Vous pouvez vérifier son authenticité sur le site www.wiztrust.com

Annexe

Annexe : Chiffre d’affaires du Groupe L’Oréal 2023/2024 (en millions d’euros)

2023 2024 Premier trimestre 10 380,4 11 245,0 Deuxième trimestre 10 193,7 Total premier semestre 20 574,1 Troisième trimestre 10 003,1 Total neuf mois 30 577,2 Quatrième Trimestre 10 605,3 Total Année 41 182,5





1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 SAPMENA – SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne).

3 GCC (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe.

Pièce jointe