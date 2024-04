TFI International tiendra son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 18 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), chef de file nord-américain de l’industrie du transport et de la logistique, rappelle aux actionnaires qu’elle tiendra son assemblée annuelle le jeudi 25 avril 2024, à 13 h 30 (heure de l’Est) au siège social de la Société à St-Laurent, Québec, Canada. L’assemblée sera disponible par voie de conférence téléphonique. Le numéro à composer pour l’assemblée est le 1-877-704-4453 ou le 1-201-389-0920. Les actionnaires sont priés de participer à l’assemblée par téléphone et de voter avant l’assemblée en retournant leur formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote, en votant en ligne ou en composant le numéro sans frais qui figure sur le formulaire de procuration ou d’instructions de vote. La date limite pour le vote par procuration est 17 h 00 (heure de l'Est) le mardi 23 avril 2024. Les actionnaires qui participeront à l’assemblée par téléphone pourront poser des questions, mais ne pourront pas voter. La participation à l’assemblée au siège social de la Société sera strictement limitée aux actionnaires inscrits de la Société et aux porteurs de procuration dûment nommés.



La circulaire de procuration de la direction et les documents connexes pour l’assemblée annuelle sont disponibles sur le site Internet de la Société à l’adresse www.tfiintl.com et sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Il est rappelé à tous les actionnaires de consulter les documents avant de voter.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com