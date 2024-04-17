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Teledyne FLIR IIS宣佈推出一款用於高精度機器人應用的新型立體視覺產品

Bumblebee X是最新的GigE介面立體成像解決方案，為機器人引導和拾取應用帶來高精度和低延遲的優點

加拿大里士滿, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne FLIR IIS宣佈推出Bumblebee®X系列，一個基於我們的一流立體視覺產品組合的先進立體視覺解決方案。我們的立體視覺解決方案的傳統始於25年前灰點時期研究的Triclops®和Digiclops®。現在，我們已經實現了新的工業立體相機Bumblebee X和軟體Spinnaker®3D，打造包含機載處理的綜合解決方案，為倉庫自動化、機器人引導和物流建立成功的系統。

“Bumblebee X是一個新型綜合解決方案，可以輕鬆解決複雜的深度傳感挑戰。”Teledyne FLIR IIS總經理Sadiq Panjwani表示，“我們團隊豐富的立體視覺專業知識和對客戶洞察的密切關注，為Bumblebee X的核心硬體、軟體和處理設計提供資訊。該解決方案在大範圍內具有高精度，非常適合工廠和倉庫。”

Bumblebee X提供綜合即時立體視覺解決方案的基本需求。客戶可以使用寬基準線解決方案測試和部署深度傳感系統，工作範圍可達20米。 低延遲使其成為即時應用的理想選擇，例如自主移動機器人、自動引導車輛、拾取和放置、箱子拾取和托盤裝運。

主要特點包括：

  • 工廠預校正24公分基準線立體視覺三百萬像素影像感測器，適合高精度和低延遲的即時應用
  • IP67工業級視覺系統，具有彩色及黑白、不同應用場景、1GigE或5GigE PoE 等訂購選項
  • 相機上預處理輸出深度圖和色彩資料，用於點雲轉換和著色
  • 能夠觸發一個外部模式投影器並同步多個系統，共同實現更精確的3D深度資訊
  • 軟體庫和文章、範例程式碼以及Windows、Linux和機器人作業系統（ROS）支援

有關Bumblebee X的更多資訊，請訪問網站。訂單申請將於2024年第二季度末接受。

歡迎您於2024年5月6日至9日蒞臨2024年自動化展，來636號展位觀看Bumblebee X的首次現場展示。

關於Teledyne FLIR IIS 
Teledyne FLIR IIS（整合成像解決方案）是一家Teledyne Technologies公司，設計、開發、製造、行銷和分銷可增強生產力和開發的工業級技術。該公司通過機器視覺、球面成像和立體成像技術提供創新的傳感解決方案。Teledyne FLIR IIS提供多樣化的產品組合，服務於工業、醫療、地理空間和先進機器人市場的各種應用。如需瞭解更多資訊，請訪問www.teledyneflir.com/mv。

聯繫窗口 
yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5252807-7a8e-40d4-a13f-0b19fd5ad471/zh-Hant 


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Teledyne FLIR IIS' Bumblebee X

Teledyne FLIR IIS Bumblebee X為複雜的深度感知挑戰提供綜合解決方案

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