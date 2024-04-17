Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品

Bumblebee X是最新的GigE驱动立体成像解决方案，为机器人引导和拾取应用带来高精度和低延迟

加拿大里士满, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne FLIR IIS宣布推出Bumblebee®X系列，一个基于我们的一流立体视觉产品组合的先进立体视觉解决方案。我们的立体视觉解决方案的传统始于25年前灰点研究的Triclops®和Digiclops®。现在，我们已经实现了新的工业立体相机Bumblebee X和软件Spinnaker®3D，打造包含机载处理的综合解决方案，为仓库自动化、机器人引导和物流建立成功的系统。



“Bumblebee X是一个新型综合解决方案，可以轻松解决复杂的深度传感挑战。”Teledyne FLIR IIS总经理Sadiq Panjwani表示，“我们团队丰富的立体视觉专业知识和对客户洞察的密切关注，为Bumblebee X的核心硬件、软件和处理设计提供资讯。该解决方案在大范围内具有高精度，非常适合工厂和仓库。”

Bumblebee X提供综合实时立体视觉解决方案的基本需求。客户可以使用宽基线解决方案测试和部署深度传感系统，工作范围可达20米。低延迟使其成为实时应用的理想选择，例如自主移动机器人、自动引导车辆、拾取和放置、箱子拾取和托盘化。

主要特点包括：

工厂校准24厘米基线立体视觉与3百万像素传感器，适合高精度和低延迟的实时应用

IP67工业级视觉系统，具有彩色和单色、不同视场、1GigE或5GigE PoE等订购选项

机载处理输出深度图和色彩数据，用于点云转换和着色

能够触发一个外部模式投影仪并同步多个系统，共同实现更精确的3D深度信息

软件库和文章、示例代码以及Windows、Linux和机器人操作系统（ROS）支持

有关Bumblebee X的更多信息，请访问 网站 。订单申请将于2024年第二季度末接受。

欢迎您于2024年5月6日至9日莅临2024年自动化展，来636号展位观看Bumblebee X的首次现场演示。

关于Teledyne FLIR IIS

Teledyne FLIR IIS（集成成像解决方案）是一家Teledyne Technologies公司，设计、开发、制造、营销和分销可增强生产力和开发的工业级技术。该公司通过机器视觉、球面成像和立体成像技术提供创新的传感解决方案。Teledyne FLIR IIS提供多样化的产品组合，服务于工业、医疗、地理空间和先进机器人市场的各种应用。如需了解更多信息，请访问www.teledyneflir.com/mv。

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yuki.chan@teledyne.com

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