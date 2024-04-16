Stevie® 獎公布第 18 屆年度銷售與客戶服務 Stevie® 獎獲獎者

維珍尼亞州，費爾法克斯, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 週五晚，在美國內華達州拉斯維加斯舉行的盛大頒獎典禮上，第 18 屆年度銷售與客戶服務 Stevie® 獎的獲獎者揭曉，該獎項被視為世界頂級的 客戶服務將和銷售獎 ，來自全球的 400 多位高管出席了頒獎典禮。



按類別分列的 Stevie 獎完整獲獎名單請造訪 http://www.StevieAwards.com/Sales。

在 2024 年 Stevie 銷售與客戶服務獎評選中，10 家最受褒獎的組織獲得了 Stevie 獎（「最佳展示」）獎盃。被提名者不能直接伸請 Stevie 大獎。獲獎者是根據所獲獎項的總數以及所選類別中平均得分最高者的得分來確定的。

DP DHL Worldwide 憑藉 13 個 Stevie 金獎、18 個 Stevie 銀獎以及 14 個 Stevie 銅獎成為了今年獲獎最多的機構，並獲得了最高級別的 Stevie 大獎獎盃。按降序排列，以下機構代表自己和/或客戶榮獲了 2024 年度銷售與客戶服務 Stevie 獎的獎盃。其中，Toco Warranty 和 Purpol Marketing Limited 並列第九名。

DP DHL （全球），96 分 IBM （美國紐約州阿蒙克），64 分 Support Services Group, Inc. （美國德克薩斯州韋科），49 分 Allianz Services Pvt Ltd （印度喀拉拉邦提魯沃嫩塔布勒姆），39 分 Sales Partnerships, Inc. （美國科羅拉多州布龍菲），38.5 分 UPMC Health Plan （美國賓夕法尼亞州匹茲堡），31 分 Blackhawk Network （美國加州普萊森頓），26 分 VIZIO Inc. （美國加州爾灣），22 分 Toco Warranty （美國加州洛杉磯），19 分

Purpol Marketing Limited （英國奇彭納姆），19 分



其他獲得三項 Stevie 金獎的著名公司包括 Alight Solutions （美國伊利諾伊州林肯郡），Optum （美國明尼蘇達州伊甸草原）以及 WNS (Holdings) Limited （印度孟買）。

累計獲得五項或更多 Stevie 金、銀或銅獎的公司包括：TransPerfect Translations （美國紐約州紐約市，獲獎八項）；VMware (Broadcom) （美國加州帕羅奧圖，獲獎七項）；Intuit （加拿大多倫多，獲獎七項）；Avetta （美國猶他州李海，獲獎七項）；SAP （全球，獲獎七項）；ValueSelling Associates, Inc. （美國加州卡爾斯巴德，獲獎六項）；Element Electronics （美國南卡羅萊納州温斯伯勒，獲獎六項）；Voya Financial （美國紐約州紐約市，獲獎六項）；CivicPlus （美國堪薩斯州曼哈頓，獲獎五項）；Capital Rx （美國紐約州紐約市，獲獎五項）；Datasite （美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，獲獎五項）；Inspiro （菲律賓馬卡蒂，獲獎五項）；Loveholidays （英國倫敦，獲獎五項）；OpenGov （美國加州三藩市，獲獎五項）；QNB Finansbank （土耳其伊斯坦堡，獲獎五項）；Qualitest Group （美國新澤西州布里奇沃特，獲獎五項）。

在今年的競爭中，共有來自幾乎每個行業的各種規模組織的 2,300 多項提名接受了評審。獲獎者由全球 200 多名專業人士透過 7 個專門評審委員會 打出的平均分數決定。

參賽作品涉及 60 多個客戶服務和聯絡中心成就類別，包括「年度聯絡中心」、「客戶服務創新獎」和「年度客戶服務部門」；60 個銷售和業務發展成就類別，包括「年度銷售總監」、「年度銷售培訓實務」和「銷售自動化成就」；以及表彰新產品、新服務和解決方案提供者等的類別。

在 4 月 12 日的頒獎典禮上，還公布並表彰了一個特殊類別的獲獎者，即銷售夥伴關係銷售道德獎。該獎項旨在表彰在展示銷售行業最高道德標準方面的最佳實踐和成就的組織。來自美國田納西州納什維爾的 Integrity Solutions 成為了該類別的 Stevie 金獎獲得者。銀獎獲得者為：Better Way Health （美國格魯吉亞州肯納索）；Stateside Affairs （美國新澤西州馬納斯寬），以及 Desiderate （澳洲新南威爾斯州）。銅獎獲得者為：Alright Retiree Health Solutions （美國伊利諾伊州芝加哥）；Belkins （美國特拉華州多佛）；Rootstack （巴拿馬）；Shell International Aviation （菲律賓馬卡蒂）；TCN （美國猶他州聖佐治）；以及 Yuksekbilgili Egitim & Danismanli （土耳其伊斯坦堡）。

在 4 月 12 日的頒獎晚會上，還表彰了 4 月 4 日公布的 2024 年 Stevie® 公眾之選大獎最受歡迎客戶服務獎的獲得者。Stevie 公眾之選獎的獲獎者將獲得由全球公眾投票決定的令人艷羨的 Stevie 公眾之選獎。

頒獎典禮透過 Vimeo 進行了直播，並 可在線上觀看 。

2025 年 Stevie 銷售與客戶服務獎將於今年 7 月開始接受提名。參評套件可在 http://www.StevieAwards.com/Sales 網站上獲取。

關於 Stevie 獎

Stevie 獎分為九個項目：亞太地區 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東和北非地區 Stevie 獎、The American Business Awards®（美國商業獎）、The International Business Awards®（國際商業獎）、傑出僱主 Stevie 獎 、商界女性 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎以及新設立的Stevie 卓越技術獎。每年，Stevie 獎都會收到來自 70 多個國家/地區的 12,000 多個組織的參選報名。Stevies 認可在全球職場中有出色表現的人們，並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

第 18 屆年度銷售與客戶服務 Stevie 獎的贊助商包括 Sales Partnerships, Inc.、Support Services Group, Inc. 和 ValueSelling Associates, Inc.

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