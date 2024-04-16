Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık Stevie Ödüllerini Topladı
Yüksekbilgili Eğitim Danışmanlık uluslararası iş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Satış ve Müşteri Hizmetleri Stevie Ödüllerinde iki kategoride ödül aldıISTANBUL TURKIYE, TüRKIYE, April 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- Türkiye’nin öncü eğitim ve danışmanlık şirketlerinden biri olan, 2016 yılından bu yana yüzlerce kuruluşa eğitim alanında hizmet sunan Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık, uluslararası iş dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Satış ve Müşteri Hizmetleri Stevie® Ödüllerinde (Stevie® Awards for Sales & Customer Service) Yılın Satış Destek Takımı kategorisinde altın, Müşteri Hizmetlerinde Düşünce Liderliği kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.
Tüm dünyadan 60 kategoride 2 bin 300’den fazla adayın yarıştığı organizasyonda Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık, iş dünyasının küresel ölçekteki en büyük ödüllerinden biri olan Satış ve Müşteri Hizmetleri Stevie® Ödülleri ile uluslararası arenada da başarısını tescilledi. Finalistler, dünya çapındaki yedi uzman değerlendirme komitesindeki 200'den fazla profesyonelin ortalama puanlarına göre belirlendi.
Yunanca "taçlandırılmış" sözcüğünden türetilen Stevie® lakaplı Stevie Ödülü ödülü, dünyanın en imrenilen ödüllerinden biridir. 2002 yılından bu yana, Altın Stevie Ödülü, 70'ten fazla ülkedeki kuruluş ve kişilere işyerindeki başarılarından dolayı verilmektedir.
Zeki Yüksekbilgili
Yuksekbilgili Egitim & Danismanlik
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