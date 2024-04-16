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EBC Financial Group 成為聯合國基金會 United to Beat Malaria 運動 合作伙伴 為弱勢家庭及兒童提全力撲滅瘧疾

在國會山莊前

EBC與2024年聯合抗擊瘧疾領導高峰會的代表在國會山莊舉行。

2024年聯合抗擊瘧疾領袖高峰會的合作.

阿拉巴馬大學教授、抗擊瘧疾倡導者Sara Hendrix博士與EBC金融集團（英國）有限公司執行長David Barrett。

2024年抗瘧疾5公里跑活動

在2024年4月25日至5月5日期間，世界各地的支持者將加入“抗擊瘧疾行動”，這是一個提高意識並籌集資金的虛擬活動，致力於支持拯救生命的瘧疾治療方案和計劃

EBC金融集團參加了2024年聯合抗擊瘧疾領導高峰會，與其他團體攜手共同努力

EBC金融集團的倡議者與全球冠軍在聯合抗擊瘧疾領袖峰會上團結一致，展示了共同致力於根除瘧疾和促進全球健康公平的承諾。

華盛頓（2021年4月15日）－今日，EBC Financial Group （EBC）正式宣布，成為聯合國基金會屬下的United to Beat Malaria團結對抗瘧疾運動的合作伙伴（團結對抗瘧疾），保護弱勢家庭社群免受侵害。這種由蚊子傳播的疾病，每年奪去超過60萬人的性命。

在這個合作伙伴的關係之下，EBC將為『團結對抗瘧疾』運動－這項在改善瘧疾預防和基本健康服務的可及性，以實現聯合國基金會追求健康更公平的世界的目標提供支持。聯合國基金會匯集不同的構想、人力和資源，推動全球進步，應對人類面臨的重大挑戰。聯合國基金會的倡議共同保護了數千萬名兒童免受疾病的威脅，與外界建立了不同的伙伴關係，為難民提供援助和希望，並動員社區團體，實現可持續發展目標的實現。

EBC 非常榮幸地能夠成為「團結對抗瘧疾」運動的伙伴，雙方攜手並強有而力地結束瘧疾。這伙伴關係，反映了 EBC 對企業社會責任和對弱勢兒童的支持。EBC 確定瘧疾對貧困地區的健康和福祉，以及隨之而來的經濟影響具有深遠的影響的惡果，特別是加劇了已發展地區和貧困地區之間的差距。瘧疾對年幼兒童造成不成比例的影響，因為超過75％的瘧疾死亡案例發生在5歲以下的兒童。每一分鐘，都有一位兒童被這種可以預防和治療的疾病奪去性命。

EBC Financial Group (UK) Ltd總裁David Barrett表示︰「受邀參加2024年『團結對抗瘧疾』運動領導峰會並見證倡議行動，對我來說不僅是一個巨大的榮幸，也是一次啟發性的經歷。親眼見證EBC集團積極與團結抗瘧疾等組織合作所帶來的影響，再次確定了我們在所服務的社區中產生影響的承諾。」

『團結對抗瘧疾』運動執行董事Margaret McDonnell表示︰「我們與EBC的合作建立在共同的承諾上，即保護全球最脆弱的兒童和家庭，免受這種致命但可預防的疾病的威脅。EBC的支持將使我們的運動能夠覆蓋風險高的社區，在瘧疾流行國家提供挽救生命的治療措施，從而拯救和改善生活。」

今天，瘧疾是貧困和健康不平等的疾病。它通過瘧蚊叮咬人類，傳播這種由血液寄生蟲瘧原蟲引起威脅性命的疾病。雖然能夠預防、診斷和治療瘧疾的工具，都有極高的成效，但全球卻有數百萬的人無法受益於上述能挽救生命的工具。全球一半的人口仍然處於瘧疾風險之中，每年更有超過2.4億個瘧疾病例。瘧疾在非洲最為普遍，該地區的病例佔全球所有病例的94％，並且對幼童、孕婦、無家者以及醫療資源有限的偏遠社區產生不成比例的影響。

全球在對抗瘧疾這種古老疾病的方面已經取得了顯著進展，將其死亡率減少了近一半。通過持續的資金投入、伙伴關係和政治願景，我們可以成為結束瘧疾的一代人。

除了提供財務支持外，EBC還致力於教育員工關於瘧疾的知識，並鼓勵他們參與其中。上月，EBC的亞太地區業務總監Samuel Hertz與David Barrett與逾百名瘧疾倡導者、專家和領導者，參加了「團結對抗瘧疾」運動在華盛頓特區舉辦的年度領袖峰會。這個為期3天的活動是個學習、交流和倡導全球領導的平台，強調解決這一重大公共衛生挑戰所需的集體行動。此外，EBC員工還自發參與將於4月25日至5月5日舉行的「Move Against Malaria 5K」全球慈善5公里虛擬路跑活動，旨在籌集資金並提高對瘧疾的認識。

Samuel Hertz 表示︰「作為一家公司，我們致力於幫助全球的兒童，並認識到瘧疾對他們生命的重大威脅之一。在峰會上，我們瞭解到在全球消除瘧疾方面已經取得的進展。然而，這一努力需要來自不同伙伴的廣泛支持，這就是為什麼我們很高興加入這個聯盟的原因。儘管前方的道路可能充滿挑戰且需要很長時間，但我們知道有意義的改變需要時間和努力。作為一家全球性的公司，EBC承認自己對建設更美好世界的責任。」

展望未來，EBC計劃與聯合國相關的慈善組織和全球合作夥伴進一步加強合作，以增強全球的健康系統。通過這些努力和對企業社會責任的承諾，EBC旨在提高對健康差距的認識，並在全球範圍內促進包容性。

如欲獲取更多資訊，請瀏覽 ebc.com及beatalaria.org。

- 完 -

關於EBC Financial Group

EBC Financial Group成立於英國倫敦，是一家集金融券商、資產管理等服務為一體的綜合性金融集團。EBC業務遍布全球，於倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷及利馬索全球主要金融中心均設有辦公室。EBC致力為個人、機構及專業投資者等不同類型的客戶提供服務。

曾榮獲多個業界獎項的EBC嚴格遵從國際監管機構的要求，並持守最高的道德標準。EBC Financial Group UK Ltd 受英國金融行為監管局（FCA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會（ASIC）監管，而EBC Financial Group (Cayman) Limited則受開曼群島金融管理局（CIMA）監管。

EBC的核心團隊由具備超過30年業界經驗，曾任職主要金融機構並曾經歷多次金融危機的資深專業人士組成。EBC以誠信及尊重為本，視客戶資產安全為己任，並致力以認真的態度服務每位投資者。

有關公司詳情，請瀏覽 https://www.ebc.com

關於聯合國基金會屬下United to Beat Malaria（團結對抗瘧疾）運動

聯合國基金會是一個獨立的慈善組織，致力於與聯合國緊密合作，應對人類面臨的最大挑戰，跨領域建立倡議，解決大規模問題，推動全球進步。詳情請參閱www.unfoundation.org

聯合國基金會屬下「團結對抗瘧疾」運動，匯集了關鍵和多元化的合作伙伴和支持者，針對結束瘧疾、創造更健康、更公平的世界進行緊急行動。自2006年起，「團結對抗瘧疾」一直在動員美國和全球的公民提高意識、籌集資金和發聲。該運動與瘧疾流行國家的合作夥伴合作，將挽救生命的資源引導到最弱勢和脆弱的人口中。通過倡導來自美國和其他地方的領導力、政治意願和資源的增加，以及實施全面和創新的工具和策略，我們可以成為結束瘧疾的一代人。有關「團結對抗瘧疾」運動的更多信息，請瀏覽www.beatmalaria.org

Douglas Chew
EBC Financial Group
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