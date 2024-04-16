EBC携手联合国基金会共同打败疟疾 保护全球儿童及家庭远离疟疾

推动改善卫生系统，构建平等健康社会

日前，EBC金融集团携手联合国基金会共同打败疟疾，保护全球资源匮乏区弱势群体，尤其是易受疟疾影响的儿童及家庭，让更多人拥有健康的生活，推动构建平等健康社会。

疟疾可预防及治疗，但依旧是全球健康最可怕的威胁之一。婴儿、5岁以下儿童、孕妇、难民等人群发生严重感染的风险最高。世界上约32 亿人——超一半人口仍面临感染疟疾风险。2020年，全球新增疟疾病例2.41亿例，死亡人数62.7万人，其中77%是五岁以下儿童。2022年，全球85个国家约有2.49亿例疟疾病例和60.8万例疟疾死亡——几乎每1分钟，就有一名儿童死于疟疾。

EBC致力于通过支持联合打败疟疾行动，提高全球卫生系统及疟疾在全球的预防治疗，以支持联合国实现更健康、平等世界的目标。

联合国基金会创于1998 年，旨在动员联合国所需的人员和资源，支持联合国解决全球健康、平等、及人道主义等重大挑战，并为世界卫生组织、联合国机构等合作伙伴提供支持，倡导所有人加入行动，为资源匮乏区提供帮助，推动全球进步。其重要活动“联合打败疟疾”专注于筹集资金、提高意识和推动变革，消灭全球疟疾。自2006 年以来，已帮助60 个国家超4000 万人免受疟疾侵害。

EBC深信，每个人都有权利过上更健康平等的生活。通过全力支持联合打败疟疾活动，不仅为资源匮乏区儿童及相关群体带去希望与健康，同时帮助更多的家庭及社区摆脱疾病，从而赋能经济，在全球范围内推动构建平等社会。

在全力支持联合打败疟疾活动之时，EBC在全球践行企业责任，全力支持世界各地资源匮乏地区的儿童、特殊群体。

此前，EBC集团受邀参加联合打败疟疾全球领袖峰会，与联合国基金会成员、美国国会议员、世界卫生组织成员等全球领袖共同探讨打败疟疾事宜，并与国会议员面对面讨论全球卫生系统现阶段的挑战。

“受邀参加联合打败疟疾2024年领袖峰会并在全球倡导行动不仅是巨大的荣幸，也给我带来了深刻的启发。”EBC（UK）CEO David Barrett 表示：“EBC集团通过积极参与联合打败疟疾等全球性运动并影响更多人，体现了我们积极践行企业责任的承诺及改善全球卫生系统的努力。”

EBC金融集团亚太区运营总监Samuel Hertz表明：

“作为一家国际企业，我们聚焦于全球儿童的健康，在携手联合国慈善组织之时，了解到疟疾是对他们生命最大的威胁之一。在全球领袖峰会上，我们了解到全球消灭疟疾的进展，并与联合打败疟疾组织建立合作。然而，这需要全球各地合作伙伴的广泛支持。虽然这是一条漫长且充满挑战的道路，但我们理解，在全球范围内推动意义深远的变革需要时间及全球合作伙伴的努力。作为全球领先金融集团，EBC积极践行企业责任，推动世界变得更美好。”

“我们与EBC集团的合作，建立在共同的目标上，联合打败疟疾组织与EBC致力于保护世界上资源匮乏区的家庭及儿童，让他们免于遭受这种致命，但可预防的疾病影响”联合打败疟疾执行主任Margaret McDonnell表示：“EBC的支持将使我们的行动触达更多处于风险中的社区，并在疟疾流行的国家提供重要资源，挽救更多的生命，同时改善资源匮乏区群体生活。”

疟疾反应的是历史性的不公。预防、诊断和治疗疟疾的工具能有效抵抗来自疟疾的威胁。尽管取得了巨大进步，但几乎每年，疟疾病例数量都在增加。 我们相信，在更多的资源投入、合作伙伴关系和政治意愿的推动下，我们可以成为终结疟疾的一代。

除提供资金支持外，EBC在全球通过一系列行动打败疟疾。近日，EBC积极倡导并全力支持Move Against Malaria 5K（联合打败疟疾5公里运动）。该活动是由联合国基金会“联合打败疟疾组织”发起的虚拟活动。旨在鼓励受众通过跑步、步行、游泳等，于世界疟疾日（4月25日）至5月5日期间，在打败疟疾的战斗中走出额外的“公里”，以提高人们对疟疾的认识，并筹集资金支持疟疾救治项目和生命救援工具。

EBC集团深信，对这些活动的全力支持，不仅能拯救数百万人的生命，还将促进经济发展，并提高世界卫生系统及大流行病防备能力，在未来，EBC将持续与联合国相关慈善组织探索更多元的合作，推动构建更具有韧性的卫生系统，推动构建平等、健康、包容的世界。

Together, Let's Build The Future.

了解更多信息，请访问 ebc.com 和 beatmalaria.org。

— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC集团在全球范围内联结牛津大学经济学系、巴塞罗那足球俱乐部等国际伙伴，推动构建平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/

— 联合打败疟疾—

联合国基金会是与联合国紧密合作的独立慈善组织，致力于推动解决人类面临的重大挑战，推动全球进步。“联合打败疟疾”是联合国基金会的重要项目之一，专注于通过筹集资金、提高意识和推动政策变革来抗击全球范围内的疟疾。了解更多www.unfoundation.org

联合打败疟疾是联合国基金会的全球性运动，汇聚世界各地的合作伙伴、影响者和支持者，采取紧急行动来消灭疟疾。

自 2006 年以来，已帮助60 个国家超4000 万人免受疟疾侵害，并为消除疟疾筹集超7500 万美元的资金。主要受益对象为幼儿和母亲、孕妇、难民和境内流离失所者、医疗服务资源匮乏的社区，及一线工作者。了解更多 www.beatmalaria.org