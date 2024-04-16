Submit Release
News Search

There were 1,730 press releases posted in the last 24 hours and 403,705 in the last 365 days.

EBC携手联合国基金会共同打败疟疾 保护全球儿童及家庭远离疟疾

在国会山前

EBC与2024年联合抗击疟疾领导峰会的​​代表在国会山。

2024年联合抗击疟疾领导人峰会的合作.

阿拉巴马大学教授、抗击疟疾倡导者Sara Hendrix博士与EBC金融集团（英国）有限公司首席执行官David Barrett在一起。

2024年抗击疟疾5公里跑活动

在2024年4月25日至5月5日期间，世界各地的支持者将加入“抗击疟疾行动”，这是一个提高意识并筹集资金的虚拟活动，致力于支持拯救生命的疟疾治疗方案和计划。

EBC金融集团参加了2024年联合抗击疟疾领导峰会，与其他团体携手共同努力。

EBC金融集团的倡导者与全球冠军在联合抗击疟疾领导人峰会上团结一致，展示了共同致力于根除疟疾和促进全球健康公平的承诺。

推动改善卫生系统，构建平等健康社会

日前，EBC金融集团携手联合国基金会共同打败疟疾，保护全球资源匮乏区弱势群体，尤其是易受疟疾影响的儿童及家庭，让更多人拥有健康的生活，推动构建平等健康社会。

 疟疾可预防及治疗，但依旧是全球健康最可怕的威胁之一。婴儿、5岁以下儿童、孕妇、难民等人群发生严重感染的风险最高。世界上约32 亿人——超一半人口仍面临感染疟疾风险。2020年，全球新增疟疾病例2.41亿例，死亡人数62.7万人，其中77%是五岁以下儿童。2022年，全球85个国家约有2.49亿例疟疾病例和60.8万例疟疾死亡——几乎每1分钟，就有一名儿童死于疟疾。

EBC致力于通过支持联合打败疟疾行动，提高全球卫生系统及疟疾在全球的预防治疗，以支持联合国实现更健康、平等世界的目标。

联合国基金会创于1998 年，旨在动员联合国所需的人员和资源，支持联合国解决全球健康、平等、及人道主义等重大挑战，并为世界卫生组织、联合国机构等合作伙伴提供支持，倡导所有人加入行动，为资源匮乏区提供帮助，推动全球进步。其重要活动“联合打败疟疾”专注于筹集资金、提高意识和推动变革，消灭全球疟疾。自2006 年以来，已帮助60 个国家超4000 万人免受疟疾侵害。 

EBC深信，每个人都有权利过上更健康平等的生活。通过全力支持联合打败疟疾活动，不仅为资源匮乏区儿童及相关群体带去希望与健康，同时帮助更多的家庭及社区摆脱疾病，从而赋能经济，在全球范围内推动构建平等社会。

在全力支持联合打败疟疾活动之时，EBC在全球践行企业责任，全力支持世界各地资源匮乏地区的儿童、特殊群体。

此前，EBC集团受邀参加联合打败疟疾全球领袖峰会，与联合国基金会成员、美国国会议员、世界卫生组织成员等全球领袖共同探讨打败疟疾事宜，并与国会议员面对面讨论全球卫生系统现阶段的挑战。 

“受邀参加联合打败疟疾2024年领袖峰会并在全球倡导行动不仅是巨大的荣幸，也给我带来了深刻的启发。”EBC（UK）CEO David Barrett 表示：“EBC集团通过积极参与联合打败疟疾等全球性运动并影响更多人，体现了我们积极践行企业责任的承诺及改善全球卫生系统的努力。”

EBC金融集团亚太区运营总监Samuel Hertz表明：

“作为一家国际企业，我们聚焦于全球儿童的健康，在携手联合国慈善组织之时，了解到疟疾是对他们生命最大的威胁之一。在全球领袖峰会上，我们了解到全球消灭疟疾的进展，并与联合打败疟疾组织建立合作。然而，这需要全球各地合作伙伴的广泛支持。虽然这是一条漫长且充满挑战的道路，但我们理解，在全球范围内推动意义深远的变革需要时间及全球合作伙伴的努力。作为全球领先金融集团，EBC积极践行企业责任，推动世界变得更美好。”

“我们与EBC集团的合作，建立在共同的目标上，联合打败疟疾组织与EBC致力于保护世界上资源匮乏区的家庭及儿童，让他们免于遭受这种致命，但可预防的疾病影响”联合打败疟疾执行主任Margaret McDonnell表示：“EBC的支持将使我们的行动触达更多处于风险中的社区，并在疟疾流行的国家提供重要资源，挽救更多的生命，同时改善资源匮乏区群体生活。”

疟疾反应的是历史性的不公。预防、诊断和治疗疟疾的工具能有效抵抗来自疟疾的威胁。尽管取得了巨大进步，但几乎每年，疟疾病例数量都在增加。 我们相信，在更多的资源投入、合作伙伴关系和政治意愿的推动下，我们可以成为终结疟疾的一代。

除提供资金支持外，EBC在全球通过一系列行动打败疟疾。近日，EBC积极倡导并全力支持Move Against Malaria 5K（联合打败疟疾5公里运动）。该活动是由联合国基金会“联合打败疟疾组织”发起的虚拟活动。旨在鼓励受众通过跑步、步行、游泳等，于世界疟疾日（4月25日）至5月5日期间，在打败疟疾的战斗中走出额外的“公里”，以提高人们对疟疾的认识，并筹集资金支持疟疾救治项目和生命救援工具。

EBC集团深信，对这些活动的全力支持，不仅能拯救数百万人的生命，还将促进经济发展，并提高世界卫生系统及大流行病防备能力，在未来，EBC将持续与联合国相关慈善组织探索更多元的合作，推动构建更具有韧性的卫生系统，推动构建平等、健康、包容的世界。

Together, Let's Build The Future.

了解更多信息，请访问 ebc.com 和 beatmalaria.org
— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC集团在全球范围内联结牛津大学经济学系、巴塞罗那足球俱乐部等国际伙伴，推动构建平等、具有活力的社会。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/ 

— 联合打败疟疾—

联合国基金会是与联合国紧密合作的独立慈善组织，致力于推动解决人类面临的重大挑战，推动全球进步。“联合打败疟疾”是联合国基金会的重要项目之一，专注于通过筹集资金、提高意识和推动政策变革来抗击全球范围内的疟疾。了解更多www.unfoundation.org

联合打败疟疾是联合国基金会的全球性运动，汇聚世界各地的合作伙伴、影响者和支持者，采取紧急行动来消灭疟疾。

自 2006 年以来，已帮助60 个国家超4000 万人免受疟疾侵害，并为消除疟疾筹集超7500 万美元的资金。主要受益对象为幼儿和母亲、孕妇、难民和境内流离失所者、医疗服务资源匮乏的社区，及一线工作者。了解更多 www.beatmalaria.org

Douglas Chew
EBC Financial Group
+60 11-3196 6887
douglas.chew@ebc.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube
Other

You just read:

EBC携手联合国基金会共同打败疟疾 保护全球儿童及家庭远离疟疾

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Environment, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Human Rights, Sports, Fitness & Recreation


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more