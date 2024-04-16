تتعاون مجموعة EBC المالية مع حملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة للقضاء على الملاريا

EBC مع مندوبي الأمم المتحدة لقمة القيادة للتغلب على الملاريا 2024 في الـ Capitol Hill. الدكتورة سارة هندريكس، الأستاذة في جامعة ألاباما ومدافعة عن مكافحة الملاريا، إلى جانب الرئيس التنفيذي ديفيد باريت من مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة. في الفترة من 25 أبريل إلى 5 مايو 2024، انضم إلى المؤيدين في جميع أنحاء العالم لمبادرة "تحرك ضد الملاريا"، وهو حدث افتراضي لزيادة الوعي وجمع الأموال لدعم أدوات وبرامج علاج الملاريا المنقذة للحياة. يقف المدافعون من مجموعة EBC المالية متحدين مع الأبطال العالميين في قمة القيادة متحدون للتغلب على الملاريا، مما يظهر التزامًا جماعيًا بالقضاء على الملاريا وتعزيز العدالة الصحية العالمية.

تتعاون مجموعة EBC المالية مع حملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة، لحماية الأطفال الضعفاء وأسرهم من الملاريا

واشنطن العاصمة (12 أبريل 2024) - أعلنت مجموعة EBC المالية (EBC) اليوم عن شراكة جديدة مع United to Beat Malaria (Beat Malaria)، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة (UN Foundation)، تهدف إلى حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الملاريا - مرض ينقله البعوض ويودي بحياة أكثر من 600 ألف شخص كل عام.

توفر هذه الشراكة الدعم لحملة "متحدون للتغلب على الملاريا"، التي تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من الملاريا والخدمات الصحية الأساسية لدعم هدف مؤسسة الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق عالم أكثر صحة وإنصافًا. تجمع مؤسسة الأمم المتحدة الأفكار والأشخاص والموارد لدفع التقدم العالمي والتصدي لأكبر التحديات التي تواجه البشرية. وقد نجحت مبادرات مؤسسة الأمم المتحدة بشكل جماعي في حماية عشرات الملايين من الأطفال من الأمراض، وشكلت شراكات لتقديم المساعدة والأمل للاجئين، وحشدت المجتمعات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تتشرف EBC بالشراكة مع حملة United to Beat Malaria، لتوحيد الجهود للقضاء على الملاريا بشكل فعال. تعكس هذه الشراكة تفاني EBC في المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم الأطفال المحرومين. تدرك EBC التأثير العميق للملاريا على صحة ورفاهية المناطق الفقيرة، والتداعيات الاقتصادية اللاحقة، لا سيما في تفاقم التفاوت بين المناطق المتقدمة والمحرومة. تؤثر الملاريا بشكل غير متناسب على الأطفال الصغار: أكثر من 75% من جميع وفيات الملاريا هم أطفال دون سن الخامسة. ويموت طفل كل دقيقة تقريبا بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه.

قال ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة، الكيان البريطاني المعني بمكافحة الملاريا: "إن دعوتي إلى قمة القيادة الخاصة بـ United to Beat Malaria 2024 ومشاهدة الدعوة إلى العمل لم تكن امتيازًا هائلاً فحسب، بل كانت أيضًا تجربة مفيدة بالنسبة لي". إي بي سي. "إن رؤية التأثير المباشر الذي يمكن أن تحدثه مجموعة EBC من خلال المشاركة النشطة مع منظمات مثل United to Beat Malaria تؤكد من جديد التزامنا بإحداث فرق في المجتمعات التي نخدمها."

وقالت مارغريت ماكدونيل، المديرة التنفيذية لمنظمة Beat Malaria: "إن شراكتنا مع EBC Group مبنية على التزام مشترك بحماية الأطفال والأسر الأكثر ضعفاً في العالم من هذا المرض الفتاك الذي يمكن الوقاية منه". "إن دعم EBC سيمكن حملتنا من الوصول إلى المجتمعات المعرضة للخطر وتقديم تدخلات منقذة للحياة في البلدان التي تتوطن فيها الملاريا من أجل إنقاذ الأرواح وتحسينها."

واليوم، أصبحت الملاريا مرض الفقر وعدم المساواة في مجال الصحة. وينتقل إلى البشر من خلال لدغات بعوضة الأنوفيلة، التي تحمل المرض الذي يهدد الحياة والذي يسببه طفيل الدم Plasmodium. إن أدوات الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها فعالة من حيث التكلفة إلى حد كبير؛ لكن الملايين حول العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى هذه التدخلات المنقذة للحياة. ولا يزال نصف سكان العالم معرضين لخطر الإصابة بالملاريا، مع أكثر من 240 مليون حالة سنويا. تنتشر الملاريا بشكل أكبر في أفريقيا، حيث تحمل 94% من جميع الحالات على مستوى العالم، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والسكان النازحين، والمجتمعات النائية التي تعاني من محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية.

لقد حقق العالم بالفعل تقدما ملحوظا في مكافحة هذا المرض القديم، مما أدى إلى خفض معدل الوفيات بسبب الملاريا بمقدار النصف تقريبا. ومع استمرار التمويل والشراكة والإرادة السياسية، يمكننا أن نصبح الجيل الذي يقضي على الملاريا إلى الأبد.

بالإضافة إلى الدعم المالي، تسعى EBC أيضًا إلى تثقيف موظفيها حول الملاريا وتشجيعهم على المشاركة. في الشهر الماضي، انضم صامويل هيرتز، مدير العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة EBC المالية، إلى جانب ديفيد باريت، إلى أكثر من 100 من المدافعين عن الملاريا والخبراء والقادة في قمة القيادة السنوية لمنظمة United to Beat Malaria في واشنطن العاصمة. وكان الحدث الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمثابة منصة للتعلم والتواصل والدعوة إلى القيادة العالمية، مع التركيز على العمل الجماعي اللازم لمواجهة هذا التحدي الحاسم الذي يواجه الصحة العامة. أيضًا، سيشارك موظفو EBC في الحملة القادمة ضد الملاريا 5K (25 أبريل - 5 مايو)، وهي عبارة عن سباق 5K عن بعد يقام في جميع أنحاء العالم لجمع الأموال والوعي بالملاريا.

وقال صامويل هيرتز: "نحن، كشركة، ملتزمون بمساعدة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وندرك أن الملاريا هي واحدة من أهم التهديدات التي تهدد حياتهم. وفي القمة، اكتسبنا نظرة ثاقبة للتقدم المحرز نحو القضاء على الملاريا على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن هذا المسعى يتطلب دعمًا واسع النطاق من شركاء متنوعين، ولهذا السبب يسعدنا الانضمام إلى هذا التحالف. على الرغم من أن الرحلة المقبلة قد تكون صعبة وطويلة، إلا أننا ندرك أن التغيير الهادف يستغرق وقتًا وجهدًا. وباعتبارها شركة عالمية، تعترف EBC بمسؤوليتها في المساهمة في عالم أفضل.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط EBC لإقامة تعاون أعمق مع المنظمات الخيرية المرتبطة بالأمم المتحدة والشركاء العالميين لتعزيز النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الجهود والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تهدف EBC إلى رفع مستوى الوعي حول الفوارق الصحية وتعزيز الشمولية على نطاق عالمي.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة ebc.com وbeatmalaria.org.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وتشتهر بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين المحترفين والأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

معترف بها من قبل العديد من الجوائز، تفخر EBC بالتزامها بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية واللوائح الدولية. تخضع مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع مجموعة EBC المالية (أستراليا) Pty Ltd للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة للتنظيم من قبل سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA).

يوجد في قلب مجموعة EBC محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، وقد اجتازوا ببراعة دورات اقتصادية مهمة بدءًا من اتفاقية بلازا وحتى أزمة الفرنك السويسري عام 2015. تدعم EBC ثقافة تكون فيها النزاهة والاحترام وأمن أصول العميل ذات أهمية قصوى، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة مستثمر بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

حول مبادرة مؤسسة الأمم المتحدة متحدون للتغلب على الملاريا

مؤسسة الأمم المتحدة هي منظمة خيرية مستقلة تم إنشاؤها للعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وبناء مبادرات عبر القطاعات لحل المشاكل على نطاق واسع، ودفع التقدم العالمي. تعرف على المزيد على www.unfoundation.org.

تجمع حملة "متحدون للتغلب على الملاريا"، التي أطلقتها مؤسسة الأمم المتحدة، شركاء وداعمين رئيسيين ومتنوعين لاتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الملاريا وخلق عالم أكثر صحة وإنصافًا. منذ عام 2006، عملت منظمة متحدون للتغلب على الملاريا على تجهيز وتعبئة المواطنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم لرفع مستوى الوعي والأموال والأصوات. وتعمل الحملة مع الشركاء في البلدان الموبوءة لتوجيه الموارد المنقذة للحياة لحماية السكان الأكثر تهميشاً وضعفاً. ومن خلال دعم القيادة المتزايدة والإرادة السياسية والموارد من الولايات المتحدة وخارجها، فضلاً عن الأدوات والاستراتيجيات الأكثر شمولاً وابتكاراً، يمكننا أن نصبح الجيل الذي يقضي على الملاريا مرة واحدة وإلى الأبد. تعرف على المزيد على www.beatmalaria.org

