EBC hợp tác với United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hợp Quốc, bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi sốt rét

Ảnh EBC và các đại biểu của Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 2024 tham gia phòng tránh sốt rét của Liên Hợp Quốc tại Capitol Hill Tiến sĩ Sara Hendrix, giáo sư tại Đại học Alabama và là người ủng hộ Đánh bại bệnh sốt rét, cùng với CEO David Barrett của EBC Financial Group (UK) Ltd. Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2024, hãy tham gia cùng những người ủng hộ trên khắp thế giới cho phong trào Chống Sốt rét, một sự kiện trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ hỗ trợ điều trị sốt rét. Đại diện của EBC Financial Group sát cánh với các lãnh đạo toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo thống nhất đánh bại bệnh sốt rét, thể hiện cam kết tập thể trong việc loại trừ bệnh sốt rét và thúc đẩy công bằng y tế toàn cầu.

EBC Financial Grouphợp tác với United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hợp Quốc, nhằm bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình khỏi bệnh sốt rét

Hôm nay, EBC Financial Group (EBC) đã công bố mối quan hệ hợp tác mới với United to Beat Malaria (Beat Malaria), một chiến dịch của Quỹ Liên Hợp Quốc (UN Foundation), nhằm bảo vệ mọi người khỏi sốt rét –căn bệnh do ký sinh trùng trên cơ thể muỗi gây ra. Căn bệnh này đã cướp đi 600.000 sinh mạng mỗi năm.

Hợp tác lần này là để hỗ trợ cho chiến dịch United to Beat Malaria, hoạt động nhằm cải thiện khả năng tiếp cận phòng chống sốt rét và các dịch vụ y tế thiết yếu, hỗ trợ cho mục tiêu tạo ra một thế giới lành mạnh và công bằng hơn của Quỹ LHQ. Quỹ LHQ tập hợp các ý tưởng, con người và nguồn lực để thúc đẩy sự tiến bộ toàn cầu, giải quyết những thách thức lớn của nhân loại. Các sáng kiến của Quỹ LHQ đã bảo vệ hàng chục triệu trẻ em khỏi bệnh tật, hình thành quan hệ đối tác để mang lại sự giúp đỡ và hy vọng cho người tị nạn, đồng thời huy động cộng đồng hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

EBC rất vinh dự được hợp tác với chiến dịch United to Beat Malaria, chung tay đẩy lùi căn bệnh sốt rét một cách hiệu quả. Hợp tác này phản ánh sự cống hiến của EBC đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. EBC thừa nhận tác động nghiêm trọng của bệnh sốt rét đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các khu vực nghèo đói kèm theo những hậu quả kinh tế đằng sau của nó, đặc biệt khi nó làm gia tăng thêm khoảng cách giữa các quốc gia. Bệnh sốt rét gây ra ảnh hưởng cực lớn đến trẻ nhỏ: có hơn 75% số ca tử vong là ở trẻ em dưới 5 tuổi. Gần như cứ mỗi phút lại có một đứa trẻ tử vong vì căn bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được này.

David Barrett, Giám đốc điều hành của EBC Financial Group (UK) Ltd cho biết: “Được mời đến để tham dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo năm 2024 của Malaria và trực tiếp tham gia vào hành động lần này không chỉ là một vinh dự to lớn mà còn là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Việc tận mắt chứng kiến tác động mà EBC có thể tạo ra thông qua việc tích cực tham gia cùng với các tổ chức như United to Beat Malaria đã tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc trao quyền cho cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.”

Margaret McDonnell, Giám đốc điều hành của Beat Malaria phát biểu: “Sự hợp tác của chúng tôi với EBC được xây dựng dựa trên cam kết chung nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình trên thế giới thoát khỏi căn bệnh chết người nhưng có thể phòng ngừa được này”. “Sự hỗ trợ của EBC sẽ cho phép chiến dịch của chúng tôi tiếp cận các cộng đồng có nguy cơ cao, thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm cứu sống và cải thiện cuộc sống ở các quốc gia thuộc vùng sốt rét lưu hành.”

Ngày nay, bệnh sốt rét là căn bệnh của nghèo đói và bất bình đẳng y tế. Nó lây sang người qua vết đốt của muỗi Anophele, loài mang mầm bệnh đe dọa tính mạng do ký sinh trùng máu Plasmodium gây ra. Các công cụ phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét có chi phi rất thấp; nhưng hàng triệu người trên thế giới không được tiếp cận với những biện pháp này. Một nửa dân số thế giới vẫn có nguy cơ mắc bệnh sốt rét, với hơn 240 triệu ca mắc bệnh mỗi năm. Bệnh sốt rét phổ biến nhất ở Châu Phi, nơi chiếm 94% tổng số ca bệnh trên toàn cầu và ảnh hưởng nhiều đến trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người tị nạn và các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa bị hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế.

Thế giới đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại căn bệnh cổ xưa này, giảm tỷ lệ tử vong do sốt rét xuống khoảng một nửa. Với sự tài trợ liên tục, sự hợp tác và ý chí chính trị, chúng ta có thể trở thành thế hệ chấm dứt bệnh sốt rét.

Ngoài hỗ trợ về mặt tài chính, EBC còn giáo dục nhân viên của mình về bệnh sốt rét và khuyến khích họ tham gia vào hoạt động. Tháng trước, Samuel Hertz, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của EBC Financial Group, cùng với David Barrett, đã cùng hơn 100 người ủng hộ, chuyên gia và nhà lãnh đạo về bệnh sốt rét tại United đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo hàng năm về bệnh sốt rét ở Washington DC. Sự kiện kéo dài 3 ngày là cơ hội để học hỏi, kết nối và vận động để giải quyết thách thức sức khỏe cộng đồng toàn cầu này. Ngoài ra, nhân viên EBC sẽ tham gia Phong trào chống sốt rét 5K sắp tới (25 tháng 4 - 5 tháng 5), một cuộc chạy 5K được tổ chức trên toàn thế giới để gây quỹ và nâng cao nhận thức về bệnh sốt rét.

Samuel Hertz tuyên bố: “Chúng tôi, với tư cách là một công ty, cam kết hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới, chúng tôi nhận thấy rằng căn bệnh sốt rét là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc sống trẻ em toàn cầu. Tại hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi đã hiểu rõ hơn tiến bộ đạt được trong việc loại trừ bệnh sốt rét. Tuy nhiên, nỗ lực này đòi hỏi sự hỗ trợ rộng rãi từ nhiều đối tác khác nhau, đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng được tham gia vào liên minh này. Mặc dù chặng đường phía trước có thể đầy thử thách và lâu dài nhưng chúng tôi hiểu rằng sự thay đổi cần phải có thời gian và nỗ lực. Là một công ty toàn cầu, EBC nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn.”

Trong tương lai, EBC có kế hoạch tăng cường hợp tác với các tổ chức từ thiện trực thuộc LHQ và các đối tác toàn cầu để củng cố hệ thống y tế trên toàn thế giới. Thông qua nỗ lực này và cam kết đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, EBC đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về sự bất bình đẳng trong y tế và thúc đẩy hoà nhập trên quy mô toàn cầu.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và giải pháp đầu tư toàn diện. Với các văn phòng có vị trí chiến lược tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Sydney, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

https://www.ebc.com/

Giới thiệu về Liên hợp quốc đánh bại bệnh sốt rét của Quỹ Liên Hợp Quốc

Quỹ Liên Hợp Quốc là một tổ chức từ thiện độc lập được thành lập để hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của nhân loại, xây dựng các sáng kiến xuyên suốt các lĩnh vực nhằm giải quyết các vấn đề trên quy mô lớn và thúc đẩy tiến bộ toàn cầu. Tìm hiểu thêm tại www.unfoundation.org.

Chiến dịch Đánh bại bệnh sốt rét của Quỹ Liên Hợp Quốc tập hợp các đối tác và người ủng hộ để thực hiện hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt bệnh sốt rét nhằm tạo ra một thế giới lành mạnh và công bằng hơn. Kể từ năm 2006, United to Beat Malaria đã huy động người dân trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức, gây quỹ và lên tiếng. Chiến dịch này hợp tác với các đối tác ở các quốc gia lưu hành bệnh sốt rét để phân bổ các nguồn lực cứu sống và bảo vệ những nhóm dân cư thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất. Bằng cách ủng hộ sự lãnh đạo, ý chí chính trị và nguồn lực ngày càng tăng từ Hoa Kỳ và xa hơn nữa, cũng như các công cụ và chiến lược toàn diện, sáng tạo hơn, chúng ta có thể trở thành thế hệ chấm dứt bệnh sốt rét một lần và mãi mãi. Tìm hiểu thêm tại www.beatmalaria.org