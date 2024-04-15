معرض الشرق الأوسط للطلاء بدورته الثلاثين ينطلق غداً لإحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع العالمي
دبي, الإمارات العربية المتحدة, April 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- تنطلق غداً فعاليات معرض الشرق الأوسط للطلاء 2024، الذي يحتفل بمرور ثلاثين عاماً على بدء مسيرته كحلقة وصل بين أهم الجهات الفاعلة في قطاع الطلاء على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليفتح أبوابه أمام المعنيين في قطاع الطلاء العالمي عند الساعة 10 صباحاً في مركز دبي التجاري العالمي.
30th edition of the Middle East Coatings Show opens tomorrow marking an important day for the global coatings community
Over 350+ exhibiting brands from 24 countries will be featured, and the event anticipates over 5,000 attendees
وتشهد الدورة المرتقبة مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة من 24 دولة، مع توقعات باستقبال ما يزيد عن 5 آلاف زائر. ويحظى قطاع الطلاء بإقبالٍ لافت على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، ممثلاً بمشاركة مجموعة متنوعة من الموردين والمصنّعين وموزعي المواد الأولية ومزودي الخدمات والمعدات تحت سقف واحد.
ويتسنّى لزوار المعرض لقاء أبرز الشركات المحلية والعالمية على مستوى القطاع، بما فيها بتروكيم الشرق الأوسط، وواكر للكيماويات، وريدا للكيماويات، وبي إيه إس إف، وسنثومر، وشركة مصانع الدهانات الوطنية، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وشركة طواسون للكيميائيات، إلى جانب الجهات الراعية للمعرض مثل شركة التصنيع الوطنية، وشركة كيميزون، وهواتسي للكيماويات، وغيرها من الجهات العارضة المرموقة.
وقد نجح المعرض طيلة العقود الثلاثة الماضية في ترسيخ مكانته بوصفه المنصة الأبرز للتواصل والأعمال على مستوى قطاع الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحتضن الدورة الثلاثون لمعرض الشرق الأوسط للطلاء باقة من المزايا الجديدة والمتفردة، بما فيها ملتقى العروض التقديمية التجارية، الذي يوفر للزوار منصة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتطورات من العلامات العارضة، ضمن بيئةٍ مصممة خصيصاً لتعزيز الإنتاجية. كما تزخر أجندة الملتقى هذا العام بأكثر من 25 عرض تقديمي مجاني يسلط الضوء على المنتجات والخدمات التي تستعرضها علامات مرموقة خلال الفعالية، بما فيها إيفونيك، وواكر، وإيميريس، وبي واي كي، وتوريسيد الشرق الأوسط، ومجموعة وانهوا للكيماويات.
ويستقبل ملتقى العروض التقديمية التجارية زواره مجاناً على أرض المعرض، حيث يُقدم باقة من الجلسات القيّمة يومي 16-17 أبريل الجاري. للاطلاع على الأجندة التفصيلية للفعالية، يُرجى زيارة: https://www.middleeastcoatingsshow.com/agenda/
وتنضم مسابقة خلط الألوان إلى جدول أعمال المعرض لهذا العام، إلى جانب مطعم وركن مشروبات المختبر. وتتحدى المسابقة، التي تُقام بالشراكة مع تراي كولورز، المشاركين لاختيار مجموعة من الألوان لتطابق اللون المستهدف في أسرع وقتٍ ممكن للفوز. ومن جانبه، يوفر المختبر للمشاركين منصةً حيوية للتواصل وتعزيز الحوارات البنّاءة وتبادل الأفكار وبناء العلاقات القيّمة، بينما يستمتعون بمجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات الرائعة. وبذلك توفر الدورة المرتقبة من معرض الشرق الأوسط للطلاء بيئة مثالية للراغبين بالتواصل مع الخبراء المرموقين في القطاع أو بتأسيس تحالفات تجارية جديدة، حيث يمكنهم تحقيق هذه المستهدفات والاستمتاع بأوقاتهم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، أشاد بادي أونيل، مدير المحفظة في معرض الشرق الأوسط للطلاء، بأجندة المعرض الغنيّة والإقبال الكبير عليه، وقال: "نتطلع قدماً لانطلاق الدورة الثلاثين من معرض الشرق الأوسط للطلاء، التي تستقبل كافلة الجهات المعنية بالقطاع من مختلف مستوياته إلى أجندة حافلة ومليئة بالفعاليات. ويواصل المعرض تعزيز دوره الرائد بوصفه ملتقىً شاملاً لقطاع الطلاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما من خلال المزايا الجديدة التي يقدمها والإقبال الكبير على المشاركة فيه. ويسر مجموعة كوتينجز تقديم الفعالية بوصفها منتدىً يتيح للقطاع فرص التواصل والتعلم وعقد الأعمال، كما نتطلع لرؤية أصدقائنا القدامى والعمل معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للجميع".
لمزيد من المعلومات حول كيفية تخطيط الزيارة والتسجيل المجاني في المعرض، يُرجى زيارة: https://www.middleeastcoatingsshow.com/plan-your-visit/
Nour Ibrahim
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