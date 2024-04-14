史无前例地呼吁全球财政改革，解决债务和气候危机——Project Everyone 公开信

100 多人联署致信 20 国集团领导人，包括 Stephen Fry、Annie Lennox、Christiana Figueres、Forest Whitaker、David Miliband、Graça Machel、Helen Clark 和 Paul Polman

伦敦, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 International Monetary Fund 和 World Bank 创立 80 年后，顶尖演员、政治家、艺术家和经济学家组成联盟，致信世界主要经济体的领导人，敦促他们改善全球财政体系，以解决债务和气候危机，实现可持续发展目标。



这封公开信在 World Bank 和 IMF 春季会议召开前发出，此前巴巴多斯总理 Mia Mottley、肯尼亚总统 William Ruto 和法国总统埃曼纽埃尔·马克龙呼吁开展全球公共财政体系改革。

公开信敦促富裕国家将多边发展银行中的投资增加两倍，结束沉重债务，要求污染制造者补偿对环境造成的破坏。

联署人包括经济学家 Mariana Mazzucato、商人 Mo Ibrahim 博士、演员 Dia Mirza、前政治家 Rory Stewart、Joyce Banda、Heidemarie Wieczorek-Zeul 和 Helle Thorning-Schmidt，以及电影人 Richard Curtis、Juliano Ribeiro Salgado 和 KondZilla。

“世界财政机构已经失去效力，”公开信指出。 “世界正面临冲突、粮食危机、生物多样性丧失和螺旋上升的通胀。 而气候变化带来的破坏让这一切变得更复杂。 可持续发展目标正面临威胁。 太多人面临短缺、拮据和绝望的局面。”

马拉维共和国前总统 Joyce Banda 博士表示：“作为非洲领导人，我们需要投资于复原力、教育、卫生和营养，但不公平的债务束缚了我们。 气候变化导致基础设施和耕地丧失，造成永无止境的饥饿，给我们的人民带来了难以言述的苦难。 除了不断借债，我们别无选择，陷入了永无止境的恶性循环。 这种局面必须结束。 是时候改革全球公共财政，为所有人铺平一条更公平、更稳定的未来道路。”

International Rescue Committee 总裁和首席执行官 David Miliband 表示：“气候、冲突和贫穷紧密关联——世界上最脆弱、最易爆发冲突的国家往往也最易受到气候影响。 要消灭赤贫，实现可持续发展，20 国集团领导人应该支持财政架构改革，通过 World Bank 的 International Development Association 提供更优惠的融资，并与民间合作，确保资金流向最需要的地方。”

Save The Children、ONE Campaign、Oxfam、Project Everyone 和 Christian Aid 也签署了公开信——敦促世界主要经济体的领导人抓住改革机会：变革已在进行中。 World Bank 和 IMF 的创立者在历史中赢得了一席之地。 这是你们兑现他们承诺的机会：对这些机构进行改革，实现和平与繁荣，让这些机构真正为我们的共同利益发挥作用。”