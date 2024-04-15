新版本为智能户外照明带来更多控制和色彩
TALQ 联盟发布 2.6.0 版《智慧城市协议》
当然，TALQ 协议的结构和目标保持不变。但我们很自豪能够不断添加创新解决方案，以满足运营商在智慧城市和智能街道照明环境方面的需求。”PISCATAWAY, NJ, USA, April 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- TALQ 联盟发布了为智慧城市设备网络打造的全球接口标准《智慧城市协议》的全新 2.6.0 版本。协议的不断升级可确保接口标准能够持续顺应市场需求变化情况。2.6.0 版本引入了全新的机柜控制配置文件、扩展了控制时段并且添加了关于彩色灯光的新命令——后者符合 DALI-2 (IEC 82386) 第 209 部分的定义。和之前一样，更新后的 TALQ 协议（包含数据模型和 OpenAPI 定义）现已通过 GitHub 公开发布并且可免费获取。
— José Sanchis, Chairman TALQ Certification Workgroup
优先采纳并分析来自成员、合作伙伴及客户的反馈以完善和改进协议，是联盟内部长此以往坚持的一贯流程。因此，TALQ 添加了一些新功能并进行了一些细微的更正，旨在改进和简化其使用。
本次更新的亮点是引入了 TALQ 机柜控制配置文件，这是一次集成现有功能和新功能的综合扩展。全新的机柜控制配置文件提高了处理照明机柜控制时段内系统之间的互通，便于对灯光进行分段控制。
2.6.0 版本的另一项显著改善是将活动期从“控制服务”扩展到了“数据收集服务”。这一扩展使用户能够利用天文时钟时间、固定时间或传感器输出等参数，将数据记录限制在特定的时间段内。这种灵活性带来了一层新的定制化服务，以满足不同的需求和偏好。
此外，新版本还引入了专门为彩色灯光设计的控制命令。这一集成使我们不仅可以调节色温，还可以控制灯光的实际色彩。这些添加符合照明行业领先的硬件标准 DALI-2 第 209 部分的定义，确保了无缝的集成和兼容性。
“当然，TALQ 协议的结构和目标保持不变。但我们很自豪能够不断添加创新解决方案，以满足运营商在智慧城市和智能街道照明环境方面的需求。”TALQ 新协议发布认证工作组负责人 José Sanchis 总结到。
通过申请 TALQ 认证智慧城市应用，城市可以避免对厂商的过度依赖，并在智慧城市生态系统的设备监控中实现数据互通。
软件开发人员可通过 GitHub 数据库下载 2.6.0 版本的 TALQ《智慧城市协议》。
Eva Jubitz
TALQ Consortium
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