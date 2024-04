Innovatie in Woonoplossingen: Tiny House Hub Lanceert Pre-mantelzorgwoningen

Een van onze vele ontwerpen Realisatie van een mantelzorgwoning bij een van onze klanten Zorgwoning in de tuin voor één persoon

"Nieuwe premantelzorgwoningen van Tiny House Hub: Zelfstandig wonen nabij familie, met oog op toekomstige zorg."

Onze premantelzorgwoningen brengen families dichter bij elkaar en bieden een vooruitziende blik op zorg — vandaag gebouwd voor de zorg van morgen.” — Nina van der Velden

DWINGELOO, DRENTHE, NEDERLAND, April 12, 2024 / EINPresswire.com / -- In een tijd waarin de behoefte aan flexibele woonoplossingen toeneemt, introduceert Tiny House Hub een baanbrekende oplossing: de premantelzorgwoning. Deze innovatieve woonvorm stelt Nederlanders in staat om proactief dicht bij hun geliefden te wonen, met het oog op toekomstige mantelzorgbehoeften.De premantelzorgwoning, een concept dat steeds meer acceptatie vindt in Nederlandse gemeenten, biedt de mogelijkheid om een zelfstandige woonunit op het terrein van naasten te plaatsen. Dit initiatief, ontworpen voor diegenen die anticiperen op toekomstige zorgbehoeften, bevordert de nabijheid van familie terwijl het de onafhankelijkheid behoudt."Onze premantelzorgwoningen zijn ontworpen met het oog op comfort, toegankelijkheid en stijl en in de vorm van een Tiny House " zegt Jeffrey van der Velden, oprichter van Tiny House Hub. "Ze zijn uitgerust met moderne voorzieningen en aangepaste designs die voldoen aan zowel de esthetische wensen als de praktische behoeften van onze klanten."Deze woonvorm is vooral populair in gemeenten buiten de Randstad, zoals in Peel en Maas, waar al dertig vergunningen voor dergelijke woningen zijn verleend. De premantelzorgwoningen van Tiny House Hub kunnen worden aangepast en zijn beschikbaar in verschillende ontwerpen, van minimalistisch tot luxueus.Gemeenten zoals Horst aan de Maas erkennen ook het potentieel van deze woonvorm, waardoor 60-plussers en AOW-gerechtigden gemakkelijker toegang hebben tot deze optie. Dit biedt een alternatief voor traditionele zorgoplossingen en speelt in op de groeiende wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig en in nabijheid van familie te blijven wonen.Bovendien, als de mantelzorg niet meer nodig is, biedt Tiny House Hub de flexibiliteit om de woning te hergebruiken of te verplaatsen, wat een duurzame en kosteneffectieve oplossing is.Voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van de premantelzorgwoningen van Tiny House Hub, bezoek dan de website.

Soepele plaatsing en installatie in een Amsterdamse binnentuin.