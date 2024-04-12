MoneyHero 集团连续第七年举办新加坡最大的个人理财节

这一标志性的年度活动于 4 月 6 日举行，由该公司在新加坡的市场领先平台 Seedly 制作，吸引了 5000 多人参加

主讲人包括：新加坡人力部部长兼贸工部第二部长 Tan See Leng 博士、星展银行财务规划咨询主管兼 POSB 主管 Nelson Neo 先生，以及来自新加坡金融、保险和政府领域的近 70 位其他知名人士

MoneyHero 与新加坡 35 多家主要银行机构和保险提供商合作举办此次 2024 年个人理财节，其中包括联昌国际银行、花旗银行、星展银行、宏利人寿、浦发银行和新加坡人寿





新加坡人力部长兼贸工部第二部长 Tan See Leng 博士（左）在 2024 年 Seedly 个人理财节上发表讲话。

新加坡, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY)（下称“MoneyHero”或“公司”），一家大东南亚地区市场领先的个人理财和数字保险聚合与比较平台今日宣布，该公司成功完成了第七届年度 Seedly 个人理财节（下称“PFF”或“理财节”）。

2024 年度 PFF 于上周，即 4 月 6 日在滨海湾金沙会展中心举行，再次取得了巨大成功，显示出新加坡同类活动中规模最大的活动的持续增长和影响力。这个一年一度的理财节于 2018 年首次举办，由 MoneyHero 的市场领先平台 Seedly 制作，该平台建立了新加坡最大的个人理财社区。令人印象深刻的是，2024 年度 PFF 聚集了 5000 多名与会者，70 位商业、金融和政府领导人发表了演讲，35 多家著名的金融和保险机构赞助了本年度的理财节。

在活动期间，Seedly 还推出了一款新的应用程序——ShopHero by Seedly，这是一款购物的终极伴侣，用户可以通过该应用程序获得即时折扣提醒、个性化交易以及使用最合适的信用卡获得最大限度的奖励。

今年理财节的主要议题包括：

值得关注的投资主题和趋势；

财务规划、财富管理和保险决策方面的最新见解；

如何进行房地产投资；以及

保持健康的方法。

如需查看 2024 年 PFF 议程的完整回顾，请点击此处。

新加坡人力部部长兼贸工部第二部长 Tan See Leng 博士担任主讲嘉宾。今年理财节的其他著名发言人包括1：

联昌国际银行财富管理与优选银行业务主管 Raymond Tan 先生

新加坡花旗银行银行保险销售主管 Rena Lee 女士

新加坡公积金计划副首席执行官（服务）Wong Yan Jun 先生

星展银行财务规划咨询主管兼 POSB 主管 Nelson Neo 先生

宏利保险公司新加坡分公司首席银行保险官 Leah Ng 女士

MoneyHero 集团首席执行官 Rohith Murthy 先生

Singlife 集团健康部主管 Helen Shen 女士



如需查看 2024 年 PFF 的完整演讲者名单，请点击此处。

MoneyHero 首席执行官 Rohith Murthy 表示：“我们非常荣幸和激动于能够成功地再次举办这一具有里程碑意义的活动，并吸引 5000 多名渴望提高金融知识水平的参与者。”“理财节是我们致力于通过金融知识教育大东南亚地区的个人并增强其能力的基石。我们的成功证明了我们作为本地区个人理财领域首要资源和倡导者的永恒使命。今年的 PFF 是我们迄今为止举办过规模最大的一次，彰显了我们对卓越技术、产品供应和教育推广的不懈追求。”

今年理财节的赞助商包括CIMB Bank， Citibank， DBS Bank， FWD， IPP Licensed Financial Advisers， OCBC， POSB Bank， Prudential， Manulife 和 Singlife 等等。如需查看 2024 PFF 赞助商的完整名单，请点击此处。

“我谨代表 Seedly 和 MoneyHero，感谢我们出色的演讲者和赞助商，感谢他们成为本届理财节中令人难以置信的合作伙伴，” MoneyHero Seedly 业务部主管 Yeap Ming Feng 补充道。“从 2018 年的一个小型社区聚会开始，它已经发展成为新加坡人每年必参加的活动。如今，PFF 已进入第七个年头，在消费者日益增长的需求以及我们团队在执行此类大型活动、吸引杰出演讲者和强大赞助商方面的成熟能力的推动下，PFF 取得了巨大的发展。我可以自豪地说，2024 年的理财节是我们迄今为止规模最大、最出色的一次理财节，我鼓励任何有兴趣更好地掌控自己的财务健康和未来的人在明年加入我们！”

有关 2024 年度 PFF 的更多信息，请点击此处。

在此下载高分辨率的活动花絮图片：2024 年 Seedly 个人理财节

有关 MoneyHero 的更多信息，包括投资者信息和工作机会，请访问 www.MoneyHeroGroup.com。

关于 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY)，前身为 Hyphen 集团或 CompareAsia 集团，是大东南亚地区在线个人理财和数字保险汇总与比较领域的市场领导者。公司在新加坡、香港、台湾、菲律宾和马来西亚等国家和地区开展业务，并在每个当地市场拥有相应的品牌。截至 2023 年 12 月 31 日的 12 个月内，MoneyHero 目前管理着 279 个商业合作伙伴关系，并为其平台上的 870 万月独立用户提供服务。公司的支持者包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 的联合创始人 Peter Thiel，以及香港商人、Pacific Century Group 创始人兼董事长 Richard Li。欲了解有关 MoneyHero 以及这家创新型金融科技公司如何推动亚太地区数字经济发展的更多信息，请访问 www.MoneyHeroGroup.com。

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