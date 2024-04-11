Biognosys 與 Alamar Biosciences 共同打造戰略合作夥伴關係，推動生物製藥和精準醫學研究

戰略合作夥伴關係擴展了 Biognosys 的服務範圍，包括 Alamar 的 NULISA 免疫檢測法，以及在基於生物流體的蛋白質組學領域進行聯合科學研究

Biognosys 的 DIA-MS 無偏蛋白質組學平台和 Alamar 的突破性免疫檢測平台的互補價值將在2024年美國癌症研究協會（AACR）年會上展示

瑞士蘇黎世和加利福尼亞州弗里蒙特, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys，全球領先的基於質譜的蛋白質組學公司，以及 Alamar Biosciences, Inc.，一家致力於推動精準蛋白質組學以實現對疾病的早期檢測的公司，宣布達成戰略合作夥伴關係，旨在推進生物流體蛋白質組學標記物領域的科學發現。 此次合作將 Biognosys 利用數據獨立採集質譜（DIA-MS）進行無偏發現的專業知識與 Alamar 的前沿免疫檢測法結合在一起。 這種整合的方法通過結合深度無偏的 DIA-MS 發現蛋白質組學和高度特異性和超靈敏的中、高通量 NULISA 檢測（用於細胞因子、趨化因子和血漿中的重要疾病蛋白標記物等低丰度蛋白）增強了我們對標記物的理解。

在 Alamar 於4月9日下午12:30在聖地亞哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）2024年年會上，由 Alamar 主持的行業焦點劇場會議中，兩家公司將聯合呈現一項關於非小細胞肺癌（NSCLC）的合作研究的數據。 在這項研究中，對來自 NSCLC 患者群的血漿樣本使用 Biognosys 的 TrueDiscovery ® 無偏發現平台 和 Alamar 的 NULISAseq™ Inflammation Panel 250 進行了分析。 結果展示了整合分析的可行性，並突顯了質譜和血漿中基於親和力的檢測的互補性見解。

在這次成功的概念驗證研究的基礎上，Biognosys 和 Alamar 計劃進一步在商業和科學上合作，以此作為他們戰略合作夥伴關係的一部分。

NULISA 檢測服務：Biognosys 將通過其位於瑞士的最先進設施提供 NULISA 檢測，用於以前難以測量的細胞因子、趨化因子以及血漿和生物流體中的其他重要疾病特異標記物。 這些超高靈敏度的檢測可以精確定量低丰度蛋白，為研究人員提供有價值的深入了解複雜生物過程的機會。 它們與含數千種血漿蛋白的無偏 DIA-MS 分析相互補充，以闡明系統性宿主反應以及其他與炎症或疾病相關的蛋白質摺疊變化。 研究合作：Biognosys 和 Alamar 將展開一項共同的研究計劃，探索血漿生物學。 通過利用 Biognosys 的無偏發現方法和 Alamar 的超高靈敏度檢測，團隊尋求通過提供對血漿蛋白質組的更全面的了解，首次實現了對血漿中蛋白質豐度的完整動態範圍覆蓋，解開生物疾病機制。

Biognosys 的創始人兼首席執行官 Oliver Rinner 博士對這次合作表現出了熱情：“我們很高興能與 Alamar 攜手推進蛋白質組學研究。 我們的共同努力將為血漿生物學的突破打下基礎，通過使用高度特異的 NULISA 檢測方法，以無偏的方式分析超過 5,000 種蛋白質以及數百種經過充分表徵的細胞因子和其他高價值低丰度蛋白質的面板。 通過這種方法，我們的目標是覆蓋血漿蛋白質的整個動態範圍。”

Alamar 的主席、創始人兼首席執行官 Yuling Luo 博士對與 Biognosys 的合作表示興奮：“我們很高興與 Biognosys 合作，為研究界擴展了從發現到臨床研究的蛋白質組學見解。 Biognosys 是全球領先的先進質譜蛋白質組學服務提供商，我們期待為他們的血漿蛋白質組學增加擁有最高靈敏度的多重免疫檢測分析。”

這一合作夥伴關係凸顯了兩家公司對卓越科學的承諾，以及通過創新技術推進精準醫學的共同願景。

Biognosys 的 DIA 質譜無偏蛋白質組學平台





Biognosys 的 DIA 蛋白質組學分析軟件，Spectronaut®





Alamar 的 NULISA™ 平台：蛋白質組學分析的新標準

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關於 Biognosys

在 Biognosys，我們相信深入的蛋白質組見解是開創性發現的關鍵，可以改變科學，造福人類。 憑藉我們多功能的下一代蛋白質組學解決方案組合，包括 TrueDiscovery®、TrueTarget® 和 TrueSignature® 研究服務平台，以及我們的旗艦軟件 Spectronaut® 和 PQ500™ 套件，我們使蛋白質組變得可操作，以賦予研究、藥物開發和臨床決策更大的能力。 我們的解決方案為所有生物物種和樣本類型提供了蛋白質表達、功能和結構的多維視圖。 我們獨特的、享有專利的技術利用高解像度質譜來量化數千個蛋白質，具有行業領先的精度、深度和通量。 通過與 Bruker（納斯達克代碼：BRKR）的戰略合作夥伴關係，我們使蛋白質組學在全球范圍內可用。 有關更多信息，請訪問 biognosys.com 。

關於 Alamar

Alamar Biosciences 是一家私營的生命科學公司，旨在推動精準蛋白質組學，以實現對疾病的最早期檢測。 該公司的專有 NULISA 平台與 ARGO™ HT 系統無縫配合基因組學的最新進展，實現了單位數 attomolar 檢測靈敏度，遠超當今市場上最靈敏的蛋白質檢測技術。 有關更多信息，請訪問 alamarbio.com 。

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