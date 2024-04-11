Biognosys 和 Alamar Biosciences 在蛋白质组学领域建立战略合作伙伴关系，联手推进生物制药和精准医学研究

战略合作伙伴关系扩大了 Biognosys 的服务范围，将 Alamar NULISA 检测及基于生物流体的蛋白质组学联合科研纳入其中

Biognosys DIA-MS 无偏蛋白质组学平台和 Alamar 颠覆性免疫测定平台的互补价值，将在 AACR 2024 年会上进行展示

苏黎世，瑞士和弗里蒙特，加利福尼亚州, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys，一家基于质谱的蛋白质组学领域的全球领导者，与 Alamar Biosciences，一家致力于推动精准蛋白质组学研究以实现疾病最早期检测的公司，欣然宣布建立战略合作伙伴关系，旨在推进生物流体蛋白质组学生物标志物领域的科学发现。 此次合作汇集了 Biognosys 通过数据独立采集质谱 (DIA-MS) 进行无偏发现的专业知识，以及 Alamar 的前沿免疫测定法。 该综合方法将深入的无偏 DIA-MS 发现蛋白质组学与高特异性、超高灵敏中高重 NULISA 检测相结合，用于检测血浆中的低丰度蛋白质，如细胞因子、趋化因子和重要疾病蛋白质生物标志物，从而增强我们对生物标志物的了解。

在美国癌症研究学会 (AACR) 2024 年会上，Alamar 主办的行业聚光灯剧场会议将于太平洋时间 4 月 9 日 12:30 在圣迭戈举行。届时两家公司将共同展示一项聚焦非小细胞肺癌 (NSCLC) 的合作研究数据。 此项研究运用 Biognosys TrueDiscovery ® 无偏发现平台 和 Alamar NULISAseq™ Inflammation Panel 250 ，对一组 NSCLC 患者的血浆样本进行了分析。 研究结果证明了综合分析的可行性，并突出了质谱和基于亲和力的检测在血浆分析中的互补性见解。

基于这项成功的概念验证研究，Biognosys 和 Alamar 计划在商业和科学方面加深合作，并将之作为其战略合作伙伴关系的一部分。

NULISA 检测服务：Biognosys 将利用其位于瑞士的先进设备提供 NULISA 检测服务，从血浆和生物流体中检测以往难以检测的细胞因子、趋化因子以及其他重要的疾病特异性标志物。 这些超高灵敏检测能够精确量化低丰度蛋白质，为研究人员提供了复杂生物过程的宝贵洞察。 数千种血浆蛋白的无偏 DIA-MS 分析得以补充，阐明了系统宿主反应，以及其他炎症或疾病相关的蛋白质折叠变化。 研究合作：Biognosys 和 Alamar 将启动一项联合研究计划，以探索血浆生物学。 依托于 Biognosys 的无偏发现方法和 Alamar 的超高灵敏检测，团队力图通过提供更完整的血浆蛋白组图像来揭示生物疾病机制，从而首次实现对血浆中蛋白质丰度动态范围的基本完整覆盖。

Biognosys 公司创始人兼首席执行官 Oliver Rinner 博士对双方合作充满了热情：“我们很高兴能与 Alamar 联手推进蛋白质组学研究。 我们的共同努力将为血浆生物学的突破铺平道路，通过高特异性 NULISA 检测，对超 5000 种蛋白质以及数百种特征明显的细胞因子和其他高价值低丰度蛋白质进行无偏分析。 借此方法，我们的目标在于覆盖血浆蛋白的整个动态范围。”

Alamar 董事长、创始人兼首席执行官 Yuling Luo 博士说，“我们很高兴能与 Biognosys 合作，为研究界增加从发现到临床研究的蛋白质组学洞察机会。 “Biognosys 是向全球研究人员提供先进质谱蛋白质组学服务的领先供应商，我们期待将最高灵敏度的高多重免疫测定法加入到他们的血浆蛋白组学产品中。”

此次合作彰显了两家公司对卓越科学的承诺，以及通过创新技术推进精准医疗的共同愿景。

Biognosys DIA 质谱无偏蛋白质组学平台

Biognosys DIA 蛋白质组学分析软件，Spectronaut®





Alamar NULISA™ 平台：蛋白质组学分析的新标准

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关于 Biognosys

在 Biognosys，我们相信深刻的蛋白质组洞察是突破性发现的关键，而突破性发现可以改变科学，改善生活。 凭借下一代蛋白质组学解决方案的多功能产品组合，包括 TrueDiscovery®、TrueTarget® 和 TrueSignature® 研究服务平台、旗舰软件 Spectronaut® 和 PQ500™ 试剂盒，我们使蛋白质组具有可操作性，从而赋能研究、药物开发和临床决策。 我们的解决方案提供了一个多维视角，涵盖所有生物物种和样本类型中的蛋白质表达、功能和结构。 我们独特的专利技术利用高分辨率质谱来量化数千种蛋白质，具有业界领先的精度、深度和通量。 通过与 Bruker（纳斯达克股票代码：BRKR）的战略合作伙伴关系，我们在全球范围内开展蛋白质组学研究。 如需了解更多信息，请访问 biognosys.com 。

关于 Alamar

Alamar Biosciences 是一家私营生命科学公司，其使命是推动精准蛋白质组学的发展，以实现疾病最早期诊断。 公司专有的 NULISA 平台和 ARGO™HT 系统与最新的基因组学进展无缝结合，实现了个位数阿摩尔级的检测灵敏度，远超目前市场上最灵敏的蛋白质检测技术。 如需了解更多信息，请访问 alamarbio.com 。

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