One-Elec : Une Nouvelle Expérience Digitale pour ses Utilisateurs

PACE, FRANCE, April 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Une nouvelle expérience digitale pour les utilisateursOne-elec.com, spécialiste reconnu de la vente en ligne de matériel électrique , est fier d’annoncer le lancement de son nouveau site web. Cette refonte représente une étape décisive dans l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience en ligne exceptionnelle, combinant une optimisation technique majeure avec une identité graphique modernisée.Caractéristiques principales de la refonte :• Amélioration des performances techniques pour répondre aux critères actuels des moteurs de recherche les plus influents, tels que Google et Microsoft.• Nouveau design graphique : L’identité visuelle de la marque One-Elec a été préservée tout en revoyant la charte graphique pour lui insuffler davantage de modernité et de convivialité.• La structure de navigation a été repensée pour faciliter la recherche des produits et des informations pertinentes, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et intuitive.• Le nouveau site web est entièrement responsive, garantissant ainsi une expérience optimale, que ce soit sur un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone.Ces améliorations renforcent la compétitivité de One-Elec par rapport aux autres sites en ligne. Le nouveau site est prêt à accueillir les utilisateurs avec une interface améliorée et des fonctionnalités optimisées.La refonte a pour objectif d’améliorer les performances techniques du CMS de l’entreprise. Les temps de chargement sont plus rapides, la sécurité des données est renforcée, et la recherche de produits a été rendue plus efficace. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, comme la possibilité d’afficher les prix hors taxes ou toutes taxes comprises. Les utilisateurs pourront également passer des commandes rapidement en chargeant une liste de références identifiées, comme les articles qu’ils commandent habituellement. Les fonctionnalités existantes telles que la recherche par mots-clés, les étapes du panier d’achat ont été améliorées et de nouvelles options sur le compte clients ont été enrichis. Pour répondre aux besoins d’un plus large éventail d’acheteurs, plusieurs modes de paiement sécurisés sont désormais proposés.En plus des améliorations techniques, les utilisateurs profitent d’une expérience visuelle de qualité. La refonte graphique de One-Elec.com a été pensée pour être contemporaine, avec des couleurs vives et une typographie épurée. La navigation a été optimisée pour une expérience plus fluide, avec une nouvelle organisation des informations et une recherche de produits simplifiée grâce à une catégorisation précise et des filtres pertinents. Les fiches produits présentent également des informations détaillées et complètes.Message de la Direction « L’équipe de One-Elec est ravie de dévoiler un nouveau design, à la fois moderne et innovant, qui reflète pleinement la vision et l’engagement de l’entreprise envers ses clients. Cette évolution marque un nouveau chapitre pour le site web, promettant une expérience utilisateur encore plus immersive et intuitive. L’équipe est impatiente de voir les utilisateurs explorer le site avec cette nouvelle identité visuelle, et espère qu’ils seront aussi enthousiastes que l’équipe l’est ! » déclare Mr JULIEN DREANO, directeur de One-Elec.Depuis près de 10 ans, One-Elec se distingue par son expertise dans la vente en ligne de produits des marques Schneider, Legrand, ABB, Hager et Theben. Créée en 2015, l’entreprise offre une large gamme de produits pour les professionnels de l’électricité, tels que les tableautiers, les électriciens, les applications électriques tertiaires, ainsi que les services de maintenance industrielle. De plus, l’offre inclut également des appareillages électriques adaptés aux habitations résidentielles pour répondre aux besoins des particuliers. L’engagement de l’entreprise se traduit par des livraisons rapides en France métropolitaine et à l’international, un service client réactif et un support technique compétent pour répondre à toutes les demandes. Chez One-Elec, tout est mis en œuvre pour garantir une expérience d’achat en ligne agréable et efficace.Pour obtenir davantage d'informations, contactez-nous !Message aux rédacteurs : Les images et captures d'écran du site One-Elec.com sont disponibles sur demande.

