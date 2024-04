สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา และ EBC Financial Group ลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการตลอด 3.5 ปี

EBC Financial Group เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับ FC Barcelona ในการสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตรานาน 3.5 ปี EBC Financial Group และ FC Barcelona พร้อมกับประธาน Joan Laporta ฉลองการรวมกันของการเงินและฟุตบอลด้วยพิธีแลกเปลี่ยนเสื้อ.

EBC Financial Group เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินผ่านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราในเอเชีย, ลาตินอเมริกา, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา, และโอเชียเนีย.

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) และ EBC Financial Group (EBC) รู้สึกยินดีที่จะได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในส่วนของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในหลายภูมิภาคเป็นระยะเวลาตลอด 3.5 ปี เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การตกลงร่วมมือในครั้งนี้นั้นได้กำหนดให้ EBC เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึง APAC, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น

การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเติบโตก้าวสำคัญสำหรับ EBC ส่งผลทำให้แบรนด์มีความสอดคล้องกับมรดกอันน่านับถือแห่งวงการฟุตบอลและการเข้าถึงแฟนบอลทั่วโลกของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงพิเศษนี้ EBC ได้รับสิทธิพิเศษ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจเฉพาะทางภายในโดเมนของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในการร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมบริการต่างๆ มากมาย รวมถึงธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุน นายหน้าทางการเงิน (รวมถึง CFD) และการให้คำปรึกษาทางการเงินโดยตรง

การตกลงร่วมมือครั้งนี้ EBC พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยดึงเอามรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานของสโมสรฟุตบอลและฐานแฟนบอลที่มีความหลงใหลในสโมสร เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมกับสโมสรในดวงใจและสร้างการปรากฏตัวที่ยั่งยืนในภูมิภาคสำคัญๆ ด้วยการพบเปิดโอกาสพบปะกับผู้ชมหน้าใหม่ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนที่มีชีวิตชีวาระดับสากล ก้าวข้ามขอบเขตของตลาดแบบเดิมๆ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสทองในการทำให้สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ได้ใกล้ชิดกับพันธมิตร ผู้สนับสนุนใหม่ และผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลบาร์เซโลนา (Culers) ในภูมิภาคต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้ยังดำเนินการควบคู่ไปกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปยังต่างแดนทั่วโลก เพื่อผลักดันการเติบโตและเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมต่อไป โดยผ่านการสำรวจคัดเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค

EBC Financial Group ก่อตั้งขึ้นในศูนย์กลางทางการเงินที่ได้รับการยกย่อง ณ กรุงลอนดอน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและมีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในการซื้อขายรูปแบบออนไลน์ การจัดการสินทรัพย์ และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนต่างๆ ทั้งนี้มีการขยายสำนักงานไปศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคต่างๆ เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน สิงคโปร์ กรุงเทพฯ ลีมาซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก EBC Group เป็นที่รู้จักในด้านสภาพแวดล้อมการซื้อขายระดับสถาบัน ให้บริการเป็นนายหน้าทางการเงิน บริการการซื้อขาย และจัดการโซลูชั่นในการลงทุนที่หลากหลาย

กิจกรรมการลงนามเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ระหว่าง สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) และ EBC Financial Group (EBC) จัดขึ้น ณ สนามกีฬา Spotify Camp Nou

บทสัมภาษณ์ของ Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาค APAC ของ EBC Financial Group และ David Barrett CEO EBC Financial Group (UK) Ltd:

“ถึงแม้ว่า EBC พึ่งก่อตั้งขึ้นได้เพียง 4 ปี แต่องค์กรของเราเติบโตขึ้นอย่างก้าวหน้าเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินทุกคน ในครั้งนี้เราได้เจาะลึกประวัติศาสตร์เรื่องราวของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา เรียนรู้ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กร การให้คำปรึกษาของพวกเขา โดยใช้วิธีการให้ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแก่มือใหม่ ผู้เข้าร่วมมือใหม่ก็จะค่อยๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่เอง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเติบโตและพัฒนาความรู้ในมุมมองใหม่อย่างต่อเนื่อง การตกลงเป็นพันธมิตรครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเป็นหุ้นส่วนเท่านั้น แต่เป็นการเดินทางร่วมกันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ รวบรวมวัฒนธรรมความสำเร็จไม่ใช่แค่การชนะการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณค่า การให้โอกาสผู้ที่มีความสามารถ และการช่วยเหลือสังคมในเชิงบวก เราได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบาร์ซา วัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาที่ใช้หลักการทหารผ่านศึกเลี้ยงดูผู้มาใหม่ ส่งต่อการสร้างภูมิปัญญาและความหลงใหล การเลือกร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบและไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง เป็นหนึ่งในโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้จากผู้ที่เก่งและมีประสบการณ์มากกว่า เราตั้งใจที่จะยึดหลักการของบาร์ซาในการทำงานเป็นทีม ความเคารพ และความทะเยอทะยานปลูกฝังไว้ใน DNA ของเราเช่นกัน” Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค APAC ของ EBC Financial Group ได้กล่าวไว้

David Barrett CEO EBC Financial Group (UK) Limited บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ตั้งอยู่ใน สหราชอาณาจักร กล่าวเสริมว่า “การที่สามารถสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่เคารพอย่างสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) นั้น ตอกย้ำความทะเยอทะยานของ EBC ที่จะพร้อมผลักดันองค์กรของเราไปสู่จุดสูงสุดและเข้าใกล้ความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเสมอ ซึ่ง EBC Financial Group มีการดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานทางการเงินทั่วโลก: EBC Financial Group (UK) Ltd ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities และ Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเรีย, EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ในหมู่เกาะเคย์แมน ทั้งหมดล้วนเป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในตลาดการเงิน ความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความพยายามของเราในการปรับแนวทางการทำงานและเป็นการพันธมิตรที่ดีที่สุดในทุกด้าน”

คำแถลงโดย Juli Guiu รองประธานฝ่ายการตลาดของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona):

“ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจไปทั่วโลกของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมแน่ใจว่าสิ่งนี้จะช่วยให้สโมสรเปิดโอกาสมากมายในภาคของการเงินผ่านการเป็นหุ้นส่วนตลอดระยะเวลา 3.5 ปี กับ EBC Financial Group ที่มีชื่อเสียงและเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเช่นเดียวกับในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง เม็กซิโก แอฟริกา และตะวันออกกลาง เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สร้างการเชื่อมโยงมากขึ้นกับพันธมิตร ผู้สนับสนุนใหม่ และผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลบาร์เซโลนา (Culers) ในภูมิภาคเหล่านี้”

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และจัดการโซลูชั่นการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลิมาสโซล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลายทั้งมือใหม่และมืออาชีพ รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหรกรรมทางการเงิน เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบระหว่างประเทศในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเรีย และ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย สำนักงานการเงินหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA)

จุดแข็งของ EBC Group คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่ผ่านการทำงานมาทั้งในสถาบันการเงินขนาดใหญ่และขนาดย่อย มีประสบการณ์ผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญมาอย่างเชี่ยวชาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญอันดับที่หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการบริการอย่างจริงจังและเต็มที่ที่สุด

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 144,000 คน ถือเป็นสโมสรกีฬาที่ดีที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 125 ปี และมีสำนักงานอย่างเป็นทางการในเมืองต่างๆ ทั้งสามทวีป ได้แก่ บาร์เซโลนา ฮ่องกง และนิวยอร์ก

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาพยายามเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความเป็นเลิศด้านกีฬา รวมถึงโลกแห่งความรู้และนวัตกรรมผ่าน Barça Innovation Hub (BIHUB) และสโมสรยังได้รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิ FC Barcelona Foundation ซึ่งดำเนินกิจกรรมสำหรับให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับคุณค่าเชิงบวกของการเล่นกีฬา การเติบโตของสโมสรฟุตบอลบาร์ซ่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลมากกว่า 486 ล้านคน

www.fcbarcelona.com