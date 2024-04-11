EBC金融集團與巴塞隆納足球俱樂部宣布成為官方合作夥伴 為期三年半

EBC金融集團正式與FC巴塞羅那建立為期3.5年的外匯聯盟。 從左到右分別為：EBC (UK) COO Christopher Potts；巴塞羅那足球俱樂部主席Joan Laporta；EBC亞太區運營總監Samuel Hertz；EBC（UK）CEO David Barrett。

EBC 金融集團成立於倫敦，透過成為巴塞隆納足球俱樂部在亞洲、中南美洲、中東、非洲和大洋洲的官方合作夥伴，強化在金融領域的領導地位

EBC金融集團和巴塞隆納足球俱樂部宣布達成合作，即日起，EBC成為巴塞隆納足球俱樂部金融領域獨家合作夥伴，為期三年半，合作範圍為外匯、交易、經紀（包括差價合約）和諮詢服務。透過此次合作，EBC進一步強化在金融領域的領導地位。

EBC始終秉持誠信與尊重的原則，珍惜每位交易愛好者的熱愛與期待，確保EBC與巴塞隆納足球俱樂部合作無間。尊重、努力、雄心壯志、團隊合作和謙遜是巴薩五大價值觀,其始終倡導努力與雄心壯志的文化，與EBC高度吻合。此次合作是EBC與國際產業巨頭並肩的另一個里程碑。在全球的見證下，EBC將立足於全球市場，與世界各地的球迷及投資者建立更深層的連接，培養為熱愛全力以赴的榜樣。

對巴塞隆納足球俱樂部來說，這同樣是無與倫比的機會，拉近其與多個地區的合作夥伴、巴薩球迷和支持者之間的距離。此次合作是巴薩展拓全球策略的一部分，透過在不同領域尋找志同道合的合作夥伴，實現成長並持續引領產業發展。

EBC是全球領先的綜合金融集團，在倫敦、香港、東京、雪梨、開曼群島、新加坡等主要金融中心設有分公司，為全球零售、專業和機構投資者提供量身定制的金融服務、交易服務及投資解決方案。自成立以來， EBC秉持著認真對待每一位交易愛好者的初心，屢次斬獲國際榮譽，在提供全球頂級監管、全方位的保障體系之餘，始終保持對英國騎士精神的傳承，深耕金融生態建設。

EBC集團堅持的信念，在巴塞隆納足球俱樂部對運動精神的傳承中獲得更多鼓舞。巴塞隆納足球俱樂部在建隊100多年的歷史中薪火相傳，深刻影響著全球各地懷抱運動夢的人 ，讓足球愛好成為競逐體力運動與戰術智慧的專業運動 。同時，西甲聯賽27次冠軍，歐冠聯賽5次冠軍等多項國際榮譽，及對世界育賽事帶來的顛覆性變革，見證巴薩體育精神的傳承與榮耀。

透過此次合作，EBC將巴塞隆納足球俱樂部引以為傲的傳承文化融合創新到品牌基因中，持續弘揚百年傳承的價值觀，鼓舞更多的人，從而推動全球經濟發展。

EBC金融集團（UK）CEO David Barrett表示：

「能與巴塞隆納足球俱樂部這樣強大的品牌建立合作，突顯我們始終將自己推向更高成就的雄心壯志。EBC集團在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受其監管：EBC在英國受FCA監管，在澳洲由ASIC監管，而在開曼群島受CIMA監管，與巴塞隆納足球俱樂部的合作，見證我們持續與最優秀的人及企業合作的努力。」

EBC金融集團亞太區營運總監Samuel Hertz表示：

「很榮幸，依靠精益求精的理念及信念感，EBC用4年與世界頂尖俱樂部巴塞隆納足球俱樂部站在一起。我們深入研究了巴塞隆納足球俱樂部悠久的歷史,從鼓勵傳承的師友文化中學習。其富有經驗的球員以師徒制鼓舞、指導年輕一代，形成薪火相傳的文化，鼓勵著我們。我們會將巴薩團隊合作、尊重和抱負精神融入EBC的DNA中。此次合作不僅是通往成功的共同旅程, 同時體現弘揚積極價值觀、培養人才，並為社會做貢獻的文化。」

巴塞隆納足球俱樂部市場副總裁Juli Guiu表示：

巴塞隆納足球俱樂部市場副總裁Juli Guiu表示： 「本次合作與巴塞隆納足球俱樂部近年來展拓全球的計劃吻合。我相信，與EBC的合作，將幫助巴塞隆納足球俱樂部在金融領域開拓更多機會。我們對在亞太區、南美等地區與合作夥伴、支持者和薩迷建立更多連接而興奮。

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關於EBC金融集團

EBC Financial Group成立於英國倫敦，是一家集金融券商、資產管理等服務為一體的綜合性金融集團。 EBC業務遍佈全球，以全球頂級監管、毫秒級的訂單執行和機構級的清算池、全方位的保障體系，致力於為每位客戶提供「安全、專業、高效穩定」的交易環境。

EBC Financial Group (UK) Ltd由英國金融行為監理局(FCA)授權和監管，監理號:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳洲證券和投資委員會(ASIC)授權和監管，監理號:500991 ；EBC Financial Group（Cayman）Limited由開曼金融管理局（CIMA）授權和監管，持有CIMA全監管牌照，監管號：2038223。

EBC集團核心人員擁有逾30年的大型金融機構的工作經驗，親歷多個經濟週期，時間跨越85年《廣場協議》、97年亞洲金融危機、08年全球金融危機和15年瑞郎黑天鵝事件等。他們對突發事件及金融危機有優異的因應經驗。基於實戰鍛鍊出的專業素養，促使EBC對自我要求更為嚴格。 EBC以最嚴格的行業準則和道德標準約束自我，以誠信與尊重為服務宗旨，為客戶的資產安全和發展保駕護航。

EBC相信，每個認真交易的人，都值得被認真對待。

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關於巴塞羅那足球俱樂部

巴塞羅那足球俱樂部（簡稱“巴薩”）成立於1899年，目前擁有144000多名會員，被認為是世界上最偉大的綜合性運動俱樂部，擁有125年歷史。巴塞羅那足球俱樂部除了扎根於自己的國家和城市，還擁有全球化的視野，在三大洲的城市都設有其官方總部：巴塞羅那、香港和紐約。

巴薩力求通過卓越的體育運動改變世界，同時還通過巴薩創新中心（Barça Innovation Hub）將這一理念傳播到知識和創新領域。俱樂部還因其對社會事業的貢獻而聞名，通過巴薩基金會（FC Barcelona Foundation）以及對男孩和女孩進行體育積極價值觀教育的工作，來實現這一承諾。巴薩目前在社交媒體上擁有超過4.86億粉絲，正好反映了俱樂部近年來的積極發展。

www.fcbarcelona.com