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EBC金融集团与巴塞罗那足球俱乐部宣布成为官方合作伙伴 为期三年半

EBC金融集团：成为FC巴塞罗那的官方合作伙伴

EBC金融集团正式与FC巴塞罗那建立为期3.5年的外汇联盟。

联盟成立：EBC金融集团与FC巴塞罗那携手

从左到右分别为：EBC (UK) COO Christopher Potts ；巴塞罗那足球俱乐部主席Joan Laporta； EBC亚太区运营总监Samuel Hertz；EBC（UK）CEO David Barrett。

EBC 金融集团成立于伦敦，通过成为巴塞罗那足球俱乐部在亚洲、中南美洲、中东、非洲和大洋洲的官方合作伙伴，强化在金融领域的领导地位

EBC金融集团和巴塞罗那足球俱乐部宣布达成合作，即日起，EBC成为巴塞罗那足球俱乐部金融领域独家合作伙伴，为期三年半，合作范围为外汇、交易、经纪（包括差价合约）和咨询服务。通过此次合作，EBC进一步强化在金融领域的领导地位。

EBC始终秉承着诚信与尊重的原则，珍视每一位交易爱好者的热爱与期待，这确保EBC与巴塞罗那足球俱乐部合作无间。尊重、努力、雄心、团队合作和谦逊是巴萨五大价值观,其始终倡导努力与雄心的文化，与EBC高度吻合。此次合作是EBC与国际行业巨头并肩的又一里程碑。在全球的见证下，EBC将立足于全球市场，与世界各地的球迷及投资者建立更深层次的连接，培养为热爱全力以赴的榜样。

对巴塞罗那足球俱乐部来说，这同样是一次无与伦比的机会，拉近其与多个地区的合作伙伴、萨迷和支持者之间的距离。此次合作是巴萨展拓全球战略的一部分，通过在不同领域寻找志同道合的合作伙伴，实现增长并持续引领行业发展。

EBC是全球领先的综合性金融集团，在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡等主要金融中心设有分公司，为全球零售、专业和机构投资者提供量身定制的金融服务、交易服务及投资解决方案。自成立以来， EBC秉持着认真对待每一位交易爱好者的初心，屡次斩获国际荣誉，在提供全球顶级监管、全方位的保障体系之余，始终保持对英国骑士精神的传承，深耕金融生态建设。

EBC集团坚持的信念，在巴塞罗那足球俱乐部对体育精神的传承中获得更多鼓舞。 巴塞罗那足球俱乐部在建队100多年的历史中薪火相传，深刻影响着全球各地怀揣运动梦的人 ，让足球爱好成为竞逐体力运动与战术智慧的专业运动 。同时，西甲联赛27次冠军，欧冠联赛5次冠军等多项国际荣誉，及对世界育赛事带来的颠覆性变革，见证巴萨体育精神的传承与荣耀。 

通过此次合作，EBC将巴塞罗那足球俱乐部引以为傲的传承文化融合创新到品牌基因中，持续弘扬百年传承的价值观，鼓舞更多的人，从而推动全球经济发展。

EBC金融集团（UK）CEO David Barrett表示：
“能与巴塞罗那足球俱乐部这样强大的品牌建立合作，突显我们始终将自己推向更高成就的雄心。EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管：EBC在英国受FCA监管，在澳大利亚由ASIC监管，而在开曼群岛受CIMA监管，与巴塞罗那足球俱乐部的合作，见证我们持续与最优秀的人及企业合作的努力。”

EBC金融集团亚太区运营总监Samuel Hertz表明：
“很荣幸，依靠精益求精的理念及信念感，EBC用4年与世界顶尖俱乐部巴塞罗那足球俱乐部站在一起。我们深入研究了巴塞罗那足球俱乐部悠久的历史,从鼓励传承的师友文化中学习。其富有经验的球员以师徒制鼓舞、指导年轻一代，形成薪火相传的文化，鼓励着我们。我们会将巴萨团队合作、尊重和抱负精神融入EBC的DNA中。此次合作不仅是通往成功的共同旅程, 同时体现弘扬积极价值观、培养人才，并为社会做贡献的文化。”

巴塞罗那足球俱乐部市场副总裁Juli Guiu表示：
“本次合作与巴塞罗那足球俱乐部近年来展拓全球的计划吻合。我相信，与EBC的合作，将帮助巴塞罗那足球俱乐部在金融领域开拓更多机会。我们对在亚太区、南美等地区与合作伙伴、支持者和萨迷建立更多连接而兴奋。” 

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 关于EBC金融集团
EBC Financial Group成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223 。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/

关于巴塞罗那足球俱乐部
巴塞罗那足球俱乐部（简称“巴萨”）成立于 1899 年，目前拥有 144000 多名会员, 被认为是世界上最伟大的综合性运动俱乐部，拥有 125 年历史。巴塞罗那足球俱乐部除了扎根于自己的国家和城市，还拥有全球化的视野, 在三大洲的城市都设有其官方总部：巴塞罗那、香港和纽约。

巴萨力求通过卓越的体育运动改变世界, 同时还通过巴萨创新中心（Barça Innovation Hub）将这一理念传播到知识和创新领域。俱乐部还因其对社会事业的贡献而闻名，通过巴萨基金会（FC Barcelona Foundation）以及对男孩和女孩进行体育积极价值观教育的工作，来实现这一承诺。巴萨目前在社交媒体上拥有超过 4.86 亿粉丝, 正好反映了俱乐部近年来的积极发展。

www.fcbarcelona.com

Douglas Chew
EBC Financial Group
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