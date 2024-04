Genetec annonce la disponibilité de Security Center SaaS

Cette solution SaaS professionnelle donne aux organisations la liberté de choisir les contrôleurs de porte, les caméras et les dispositifs qui conviennent le mieux à leur entreprise

MONTRÉAL, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui la disponibilité de Security Center SaaS auprès de son réseau mondial de partenaires certifiés. Cette nouvelle solution SaaS (Software as a Service), ouverte et unifiée, combine le contrôle d'accès, la gestion vidéo, la recherche criminalistique, la surveillance des intrusions, l'automatisation et bien d'autres fonctions de sécurité avancées.

« Le secteur de la sécurité physique attendait avec impatience une offre à l'échelle des entreprises pouvant être déployée dans le cloud ou de manière hybride, selon les besoins et les exigences des clients. Security Center SaaS comble non seulement cette importante lacune du marché, mais elle ouvre également de nouvelles perspectives pour la sécurité physique dans le cloud », déclare Michel Chalouhi, Vice-Président des ventes mondiales chez Genetec Inc.

Grâce à son architecture ouverte, Security Center SaaS donne aux entreprises la liberté de choisir les contrôleurs de portes, les caméras et les dispositifs qui conviennent le mieux à leur activité. La solution offre également de puissants outils de recherche criminalistique conçus pour simplifier et accélérer les enquêtes. Ces outils permettent d’extraire de précieuses informations à partir des métadonnées riches collectées par les appareils périphériques connectés au système. Les informations sont présentées dans une seule et même interface utilisateur intuitive. Cela permet de prendre des décisions de manière plus rapide et avisée.

Security Center SaaS est doté d'outils de gestion de systèmes puissants et complets. Ils permettent aux partenaires distributeurs de configurer, de fournir et de déployer plus facilement et plus rapidement des systèmes de niveau entreprise complexes et multisites à grande échelle. Du devis à la livraison, Security Center SaaS aide les partenaires à gérer et à superviser efficacement toutes leurs installations Security Center SaaS, quelle que soit la taille du projet.

Connexion directe au cloud avec Axis Cloud Connect (ACC) et "Axis Powered by Genetec"

En plus d'un portefeuille ouvert de caméras de divers fabricants, Security Center SaaS tire pleinement parti de la solution Axis Cloud Connect, récemment annoncée, et du contrôleur de porte réseau existant, "Axis Powered by Genetec". S'appuyant sur des années de collaboration étroite avec Axis, Security Center SaaS permet aux clients de connecter, d'enregistrer et de gérer en toute sécurité les dispositifs Axis dans différents types de déploiement. Cela comprend compris la diffusion directe de vidéos, de métadonnées et de données de contrôle d'accès des dispositifs vers le cloud.

Ensemble, ACC et "Axis Powered by Genetec" offrent aux utilisateurs un déploiement complet de technologies vidéo et de contrôle d'accès au réseau. Ce dernier est conçu pour fonctionner de manière transparente dans des environnements cloud et hybrides, ainsi que dans des déploiements entièrement sur site. Faciles à installer et à entretenir, ces dispositifs Axis permettent aux clients de Security Center SaaS de déployer rapidement et de manière fiable une installation unifiée, prête pour le cloud.

Prix et disponibilité

Security Center SaaS est disponible selon deux formules d'abonnement à partir de 149 USD (PDSF)1 par an et par connexion d'appareil (qu’il s’agisse d’un contrôleur de porte, d’une caméra, d'un interphone, d’un panneau d'intrusion ou d'un autre dispositif).

La nouvelle offre est également disponible dans des ensembles vidéo à prix compétitifs, comprenant le logiciel et les connexions de caméra, à partir de 2 700 dollars US PDSF2. Ceux-ci incluent l'option de 8 ou 20 connexions de caméra (avec respectivement 8 et 20 To de stockage), le logiciel Security Center SaaS et le dispositif Genetec Cloudlink™ 310 qui permet de connecter facilement toute caméra non compatible avec le cloud à Security Center SaaS.

Security Center SaaS peut faire l'objet d'un devis et peut être commandé immédiatement partout dans le monde. Les livraisons débuteront le 30 mai.

Security Center SaaS sera présenté pour la première fois à ISC West sur le stand n° 13062. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : Security Center SaaS | Genetec

A propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Son portefeuille de solutions permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en garantissant le respect de la vie privée et l’efficacité opérationnelle.

Basées sur une architecture ouverte et conçues avec la cybersécurité en leur centre, les solutions de Genetec peuvent être déployées sur site, dans le cloud ou le cloud hybride. Les produits phares de la société, Genetec Security Center et Genetec Security Center SaaS, unifient les principales fonctions de la sécurité physique, telles que le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), la détection des intrusions, les communications et l’analyse.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions au travers d’un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays. Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2024. Genetec™ et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

1 Pour les prix en devises locales, veuillez contacter votre partenaire certifié Genetec.

2 Le coût de la première année comprend l'appareil, le logiciel et la connexion de dispositif. Par la suite, les clients ne paieront qu'un abonnement annuel au logiciel, pour chaque dispositif connecté.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5403c6d5-1b82-494d-9fdf-ff51ab00a2e9/fr

Contact presse Amérique du Nord Véronique Froment HighRez Veronique@highrezpr.com Tél. : +1 603.537.9248