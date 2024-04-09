台灣以獨特天燈館閣點亮 2024 年國際郵輪展現場
台灣觀光署宣揚成為亞洲郵輪業領先母港的雄心目標
台灣於疫前為亞洲地區第二大郵輪客源郵輪市場，2019年於台灣搭乘郵輪的旅客超過百萬人次，有600艘航次以上的郵輪彎靠台灣或以台灣為母港，經濟產值高達10億美金。2024年已恢復至七成左右，交通部觀光署（TTA）、臺灣港務股份有限公司（TIPC）和交通部航港局（MPB）皆推出相應的獎勵措施，歡迎更多郵輪來台灣靠或以台灣為母港。”邁阿密, 佛羅裡達, 美國, April 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- 交通部觀光署（TTA）與臺灣港務股份有限公司（TIPC）和航港局（MPB）攜手合作，在世界知名的 2024 年國際郵輪展上揭幕了台灣館的序幕。該活動是郵輪產業的重要盛事，於 2024 年 4 月 8 日至 11 日在邁阿密海灘會展中心舉行。
— 交通部觀光署副署長林信任
台灣館以台灣天燈造型為設計靈感，匠心獨具地融合傳統與全心投入推廣郵輪產業的抱負，每一個面向都展現了台灣觀光與郵輪特色，包括豐富的文化、精緻的美食、壯麗的自然風光和重要的港口地理位置，邀請郵輪業界高層將台灣納為其下一站的郵輪航線目的地之一。
該展位的揭幕由受邀的 VIP 貴賓推介會作為啟動儀式，出席的有來自交通部觀光署（TTA）、臺灣港務股份有限公司（TIPC）和交通部航港局（MPB）的代表參與。活動吸引了來自全球郵輪公司、產業協會以及鄰國港口管理機構的資深人士。招待會呈現了台灣的好客與熱情的一面，首先由交通部觀光署副署長林信任開場致詞，緊接著有台灣原住民阿美族的舞蹈表演、關於台灣郵輪前景的介紹、台灣和西方小吃的融合，以及天燈啟動儀式。在台灣官員和國際產業領袖將對台灣郵輪業的期望融入在充氣天燈上，象徵性地將其放入台灣館的展位上空，創造了一場值得期待的共同夢想和繁榮的盛景。
交通部觀光署副署長林信任表示：「台灣於疫前為亞洲地區第二大郵輪客源郵輪市場，2019年於台灣搭乘郵輪的旅客超過百萬人次，有600艘航次以上的郵輪彎靠台灣或以台灣為母港，經濟產值高達10億美金。2024年已恢復至七成左右，交通部觀光署（TTA）、臺灣港務股份有限公司（TIPC）和交通部航港局（MPB）皆推出相應的獎勵措施，歡迎更多郵輪來台灣靠或以台灣為母港。」
台灣致力於在 2024 年國際郵輪展上推廣各個港口，特別以基隆和高雄作為母港，並推動灣靠台中、花蓮及澎湖等跳島旅遊，充分鞏固其作為亞洲第二大郵輪市場的地位。此舉措強調了領先郵輪公司將其亞洲營運基地設在台灣的未來潛力，為遊客提供無與倫比的通往「亞洲之心 The Heart of Asia」的各種體驗。
台灣地理依山傍海，有豐富的自然生態及多元的文化，四季皆有特色主題活動；而北中南東地方小鎮也以豐富的在地特色及人文風情展現獨特魅力，各地特色美食從夜市小吃到米其林推薦餐廳遍布全台，非常適合郵輪旅客體驗。欲深入了解台灣郵輪業及其提供的無限機遇，請造訪更多資訊 bit.ly/CruiseTaiwan。
Alex Trup
交通部觀光署
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