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AI-Media 在 2024 年 NAB 展會上推出升級版 LEXI 工具包

全球 AI 字幕解決方案領導者推出新產品 LEXI DR（災難復原）和 LEXI Recorded

紐約, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media，全球 AI 字幕技術領先者，將在 2024 年 4 月 14 日至 17 日於美國拉斯維加斯舉辦的備受矚目的 NAB 展會上推出兩款新產品。AI-Media 因其為廣播行業提供前沿創新而聞名，其最新產品：LEXI DR（災難復原）和 LEXI Recorded，即將顛覆字幕市場。

除了展示 LEXI 及我們的 IP 和 SDI 編碼器系列等產品的眾多更新外，AI-Media 極為激動地展示了其新產品 LEXI DR。LEXI DR 是一款突破性的解決方案，即使在雲和連接中斷的情況下也能確保字幕傳輸不間斷。有了 LEXI DR，廣播公司可以放心地將他們的字幕將始終保持在播出狀態，幾乎不會被中斷。這要歸功於無縫的字幕工作流集成，本地冗余伺服器以及通過虛擬機或硬件的靈活設置選項。該解決方案保證字幕在 99.99% 的時間內能正常運行，每個 LEXI DR 單元可擴展至 10 個實例，並且數據安全性在強大的加密和安全措施下得到充足保證。LEXI DR 體現了 AI-Media 對廣播行業的承諾——為廣播行業提供可靠、具有彈性和安全的字幕解決方案。

AI-Media 還將推出 LEXI Recorded，旨在簡化錄製內容的字幕處理流程。該解決方案提供了前所未有的周轉速度和成本效益，非常適用於時效性新聞剪報、要聞和宣傳片。LEXI Recorded 可批量處理，準確度達 98% 以上，文件輸出類型靈活，並且具有多語言選項，它還可以集成到字幕工作流中，使文件能夠在不脫離媒體管理系統的情況下進行字幕處理。通過 LEXI Recorded，廣播公司可以確保其錄製內容的字幕能得到快速且高效地處理，其準確度和便捷性無與倫比。

AI-Media 銷售總監 James Ward 表示：「在 AI-Media，我們致力於推動創新的邊界，以滿足客戶不斷變化的需求。」「我們很高興能在 NAB Show 2024 上展示 LEXI Recorded 和 LEXI DR，這體現出我們在字幕技術方面不斷追求卓越。LEXI DR 是實現字幕全自動化的最終組件。LEXI DR 實現了字幕流程全自動化。以前，需要人為干預作為備份支持，但現在 LEXI DR 消除了對人工監督的需求而徹底改變了這一點。」

除了產品發布外，AI-Media 還將在其 NAB 展位上設置一個「創新站」，與會者可以探索公司產品路線圖中的新技術。在預覽中，將展示生成式 AI 的發展進步及其在製作主題模型（也稱為自定義詞典）中的應用。這些主題模型根據不同主題、話題和主題提供與上下文相關的單詞選擇和單詞發音，增強了準確性。此外，預覽還將展示口語字幕或配音以及自動音頻描述等創新項目。AI-Media 能夠利用其數十年的廣播經驗，確保其字幕解決方案在不同的工作流程、影片標準和地區之間具有互通性。作為字幕行業的領先創新者，AI-Media 致力於不斷發展進步，塑造全球可訪問媒體的未來。

有關 AI-Media 及其突破性字幕解決方案的更多資訊，請造訪：

AI-Media: AI-Media.tv

LEXI DR （災難復原）: https://hubs.ly/Q02rWtMD0

LEXI Recorded: https://hubs.ly/Q02rWtLS0

關於 AI-Media:

AI-Media 成立於 2003 年，總部位於澳洲，是一家專注於創新字幕工作流解決方案的先驅科技公司。作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供高質量的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 相對於傳統人工工作流程的優越性的突破性數據。這一里程碑事件進一步鞏固了 AI-Media 在實時字幕和錄制字幕工作流解決方案領域的頂級 AI 技術領導者地位。AI-Media 致力於利用其豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支持，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。Ai-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日開始在澳交所掛牌上市。

此公告隨附的照片可於此獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fde5af3-8765-4882-abaa-03746dcde8af


傳媒聯絡人：Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

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