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AI-Media 在 2024 年 NAB 展会上推出升级版 LEXI 工具包

全球 AI 字幕解决方案领导者推出新产品 LEXI DR（灾难恢复）和 LEXI Recorded

纽约, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media，全球 AI 字幕技术领先者，将在 2024 年 4 月 14 日至 17 日于美国拉斯维加斯举办的备受瞩目的 NAB 展会上推出两款新产品。AI-Media 因其为广播行业提供前沿创新而闻名，其最新产品：LEXI DR（灾难恢复）和 LEXI Recorded，即将颠覆字幕市场。

除了展示 LEXI 及我们的 IP 和 SDI 编码器系列等产品的众多更新外，AI-Media 极为激动地展示了其新产品 LEXI DR。LEXI DR 是一款突破性的解决方案，即使在云和连接中断的情况下也能确保字幕传输不间断。有了 LEXI DR，广播公司可以放心地将他们的字幕将始终保持在播出状态，几乎不会被中断。这要归功于无缝的字幕工作流集成，本地冗余服务器以及通过虚拟机或硬件的灵活设置选项。该解决方案保证字幕在 99.99% 的时间内能正常运行，每个 LEXI DR 单元可扩展至 10 个实例，并且数据安全性在强大的加密和安全措施下得到充足保证。LEXI DR 体现了 AI-Media 对广播行业的承诺——为广播行业提供可靠、具有弹性和安全的字幕解决方案。

AI-Media 还将推出 LEXI Recorded，旨在简化录制内容的字幕处理流程。该解决方案提供了前所未有的周转速度和成本效益，非常适用于时效性新闻剪报、要闻和宣传片。LEXI Recorded 可批量处理，准确度达 98% 以上，文件输出类型灵活，并拥有多语言选项，它还可以集成到字幕工作流中，使文件能够在不脱离媒体管理系统的情况下进行字幕处理。通过 LEXI Recorded，广播公司可以确保其录制内容的字幕能得到快速且高效地处理，其准确度和便捷性无与伦比。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：“在 AI-Media，我们致力于推动创新的边界，以满足客户不断变化的需求。”“我们很高兴能在 NAB Show 2024 上展示 LEXI Recorded 和 LEXI DR，这体现出我们在字幕技术方面不断追求卓越。LEXI DR 是实现字幕全自动化的最终组件。LEXI DR 实现了字幕流程全自动化。以前，需要人为干预作为备份支持，但现在 LEXI DR 消除了对人工监督的需求而彻底改变了这一点。”

除了产品发布外，AI-Media 还将在其 NAB 展位上设置一个“创新站”，与会者可以探索公司产品路线图中的新技术。在预览中，将展示生成式 AI 的发展进步及其在制作主题模型（也称为自定义词典）中的应用。这些主题模型根据不同主题、话题和主题提供与上下文相关的单词选择和单词发音，增强了准确性。此外，预览还将展示口语字幕或配音以及自动音频描述等创新项目。AI-Media 利用数十年的广播行业经验，确保其字幕解决方案可在不同的工作流程、视频标准和不同地区之间具有互通性。作为字幕行业的领先创新者，AI-Media 致力于不断发展进步，塑造全球可访问媒体的未来。

有关 AI-Media 及其突破性字幕解决方案的更多信息，请访问：

AI-Media: AI-Media.tv

LEXI DR （灾难恢复）: https://hubs.ly/Q02rWtMD0

LEXI Recorded: https://hubs.ly/Q02rWtLS0

关于 AI-Media:

AI-Media 成立于 2003 年，总部位于澳大利亚，是一家专注于创新字幕工作流解决方案的先驱科技公司。作为全球领先者，AI-Media 为全球各类客户和市场提供高质量的 AI 驱动实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。2024 年 2 月，AI-Media 首次公开了其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统人工工作流程的优越性的突破性数据。这一里程碑事件进一步巩固了 AI-Media 在实时字幕和录制字幕工作流解决方案领域的顶级 AI 技术领导者地位。AI-Media 致力于利用其丰富的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。AI-Media (ASX：AIM)于 2020 年 9 月 15 日在 ASX 上市。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fde5af3-8765-4882-abaa-03746dcde8af


媒体联系方式：Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

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