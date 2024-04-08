AACSB 宣布 2024 年度影响力领袖名单

该倡议为该组织第九年举办，表彰了 22 位有影响力的商学院研究者

坦帕，佛罗里达州, April 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上最大的商业教育联盟—— 国际商学院协会 (AACSB International, AACSB) 今日宣布了其 2024 年度影响力领袖 (2024 Class of Influential Leaders) 名单，其中有 22 名是通过 AACSB 认证的商学院教师，他们通过自己的研究展现了影响力。



AACSB 的影响力领袖成员聚焦计划今年已进入第九个年头，凸显了商学院为商业和社会带来的价值，他们之中有通过利用商学教育改善所服务行业和社区的校友，也有通过研究产生积极影响的教师。本年度入选的所有教师均来自 AACSB 全球 1,000 多所经认证的商学院。

2024 年度获奖者正在推动人工智能、医疗保健、可持续发展、金融、创业等领域的研究。入选领袖充分体现了商学院教师在开发新知识方面所发挥的重要作用，这些新知识能为应对商业和社会挑战提供及时、相关的解决方案。

这些教师中的变革者正在利用他们的专业知识来鼓励承担环境责任、改善医疗保健成果、推动数字创新、赋权边缘化群体以及改变投资实践。

AACSB 总裁兼首席执行官 Lily Bi 表示：“2024 年度影响力领袖展现了商学院研究在应对当今一些最关键挑战方面的潜力。他们所创造的知识将有助于启发世界并对世界产生实际变革。”

每位影响力领袖都由其所在学校提名，他们分享了鼓舞人心的研究范例，展示了获奖者如何引领新知识创造、参与及时的解决方案，以及如何对商业和社会产生积极影响。 Academic Partnerships 为 2024 年度影响力领袖提供支持。

有关每位获奖者的独特故事，请访问： aacsb.edu/influential-leaders 。

关于 AACSB

国际商学院协会 (AACSB) 成立于 1916 年，是世界上最大的商业教育协会，它将商学院、企业和终身学习者联系起来，培养下一代伟大的领导者。AACSB 的成员遍布 100 多个国家和地区，旨在提升全球商学院的质量和影响力。如需了解国际商学院协会 (AACSB) 和来自世界各地的商学院如何在商业教育方面大胆领先，请访问： aacsb.edu 。

联系方式：

Leah (Harms) McBride

公共关系经理

AACSB International

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