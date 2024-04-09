Ignion推出具有革命性的人工智能天线集成平台

Oxion AI-powered antenna integration platform

Oxion™-简化天线集成，缩短所有设备制造商的上市时间

所有好的想法都需要最佳的无线连接，根据ABI Research的数据，到2026年，连接设备的安装基数将达到700亿，我们需要提供方便的访问方式，并扩大我们作为一个行业的努力。” — Jaap Groot, CEO

SANT CUGAT DE VALLèS, BARCELONA, SPAIN, April 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- 位于巴塞罗那的物联网天线创新者Ignion今天宣布推出Oxion™，这是一个缩短无线设备设计时间的开发平台。在AWS的支持下，物联网设备开发人员可以实时利用AI/ML的力量来避免无线连接障碍，并使他们的项目更容易进入市场。Oxion™通过精确的性能预测和设备定制设计指导，利用超过5000万台无线设备的实际经验，通过专有算法提供支持，从而降低了该过程的风险。

开发人员不再完全依赖于静态组件数据表中提供的内容，因为Oxion™现在提供了与确切设备需求相匹配的交互式数字孪生。

Ignion首席执行官Jaap Groot表示:“所有好的想法都需要最佳的无线连接，根据ABI Research的数据，到2026年，连接设备的安装基数将达到700亿，我们需要提供方便的访问方式，并扩大我们作为一个行业的努力。”正是这种利用人工智能技术进步的透明度和民主化精神，推动我们创造了Oxion™。”

这个用户友好且免费访问的平台的开发是通过欧盟创新理事会加速器计划的拨款实现的。这项竞争激烈的融资计划允许Ignion与巴塞罗那的AI/ML专家Basetis合作，Basetis在开发专有算法方面贡献了他们的专业知识，包括为实时结果引擎提供动力的主动学习。

Oxion™建立在Ignion于2022年推出的成功的天线智能云™之上，无论其射频专业水平如何，都可以为任何人提供支持。交互设计和满足项目的射频规范现在变得像用乐高积木一样容易。具有即时性能反馈的实时拖放功能允许开发人员调整设计并决定天线组件，放置，间隙和PCB尺寸。一旦注册，用户将获得针对正在构建的特定设备的定制建议，Oxion™将充当开发人员从概念到生产的副驾驶。一旦准备好构建硬件，Oxion™包括直接访问Ignion的分销渠道，轻松地一次获取物料清单。多个项目可以由多个用户管理，并通过一个仪表板进行比较。其结果是一个低风险的设计过程，避免了无休止的试错步骤，让用户第一次就能正确地获得无线连接。

“Oxion™是一种独特的产品，将节省无线开发人员的时间和成本，”ABI Research支持平台副总裁Dan Shey说。“看到Ignion结合他们多年的专业知识，拥抱AI/ML所能带来的创新，这是令人兴奋的。”

Oxion™平台将于4月9日至12日在纽伦堡嵌入式世界的Ignion展位4A-302上进行演示。

更多信息请访问https://oxion.ai

关于Ignion

作为一家独立的天线产品公司，Virtual antenna®技术于2015年在西班牙巴塞罗那成立，目前已在全球超过5000万台物联网和无线设备中嵌入。Ignion组建了一支领先的研发和工程团队，利用其革命性的天线产品和突破性的云服务，使射频更容易、更可预测，以满足物联网无线连接不断发展的要求。

Ignion在西班牙、美国和中国设有公司办事处，并与领先的模块制造商和收发器OEM建立了战略合作伙伴关系。



Oxion simplifies antenna integration, decreasing time to market for all device makers