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Mohawk Industries, Inc. 诚邀您参与 2024 年第一季度盈利网上电话会议

佐治亚州，卡尔霍恩, April 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 将于 2024 年 4 月 25 日星期四公布 2024 年第一季度盈利业绩。诚邀您收听将于 2024 年 4 月 26 日星期五上午 11:00（美国东部时间）现场网上广播的电话会议。

内容： Mohawk Industries, Inc. 2024 年第一季度盈利电话会议
   
时间： 2024年4月26日
  美国东部时间上午 11:00
   
网址： www.mohawkind.com
  选择投资者信息
   
方式： 直播网上广播 – 请浏览上述网址或
  登记参与电话会议：https://dpregister.com/sreg/10188065/fc2a593c61
  直播电话会议： 拨打 1-833-630-1962 （美国/加拿大）
    拨打 1-412-317-1843 （国际）

关于 MOHAWK
Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，致力于创造产品来提升全球住宅及商业空间。Mohawk 采用垂直整合生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和石塑地材生产提供了竞争优势。我们依托业内领先的创新方式推出多种产品和技术，令公司品牌在市场上脱颖而出，满足所有改造和新建工程的需求。我们是在行内最受认可的品牌，并包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 及 Unilin。过去二十年里，Mohawk 已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国等地。

未能在指定时间收听的人士，可于 2024 年 5 月 24 日前致电：1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际）并输入会议编号 5217402 收听回放。

联系人：
Mohawk Industries, Inc.
James Brunk，首席财务官
706-624-2239


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Distribution channels: Consumer Goods, Culture, Society & Lifestyle ...


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