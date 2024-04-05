Zero Terrain 公司与爱沙尼亚政府合作开展爱沙尼亚首个抽水蓄能项目，获得 190 万欧元拨款
爱沙尼亚塔林, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 爱沙尼亚气候部（Estonian Ministry of Climate）与能源公司 Zero Terrain 签署谅解备忘录（MoU），有助于爱沙尼亚到2030 年实现 100% 使用再生能源的目标。 在此次合作中，Zero Terrain 与政府密切配合，制定解决方案，以实施爱沙尼亚的抽水蓄能（PHS）项目，包括提供资金保障和应对市场挑战的支持。
此外，Zero Terrain 还获得了国家应用研究计划的 198 万欧元拨款，用于支持 Zero Terrain 在爱沙尼亚的项目开发和技术出口。
对比传统抽水蓄能技术，“Zero Terrain Paldiski 500MW” 地下长期蓄能电站取得重大进展，可在任何地方建造，甚至在平坦的土地上也可实施。
“Zero Terrain Paldiski” 是该国能源系统的显著里程碑。 Paldiski 抽水蓄能电站是欧盟共同利益项目（EU Project of Common Interest，PCI 项目）。 这是波罗的海北部地区唯一的绿地抽水蓄能项目，将成为该国最大的基础设施。
Zero Terrain 创办人兼首席执行官 Peep Siitam 表示：“签署这份谅解备忘录是 Zero Terrain 公司前行的重要一步，迈向应用清洁、安全能源的未来。 我们相信，如果缺乏大规模的长期蓄能设施，就无法建立由可再生能源驱动的能源系统。 此次合作标志着双方建立伙伴关系，以及推动爱沙尼亚可再生能源业界产生积极变化的承诺。”
爱沙尼亚的首个长期蓄能项目 “Zero Terrain Paldiski” 于 2022 年 12 月获得了主要建筑许可证。 该国第一座抽水蓄能电站将于 2025 年开始兴建。 在 12 小时额定运行周期内，“Zero Terrain Paldiski” 向电网发电 6GWh，这略高于所有爱沙尼亚家庭平均每日用电量。
Zero Terrain 还获得了国家应用研究计划的 198 万欧元拨款。 据 Siitam 称，这笔拨款将用于开发 Zero Terrain 模块化设计、在其他国家启动开发工作，并吸引新投资者注资爱沙尼亚 “Zero Terrain Paldiski”。
爱沙尼亚商业与创新局（Estonian Business and Innovation Agency）的能源专家 Arbo Reino 说：“Zero Terrain 正在开发大规模蓄能技术，对比传统抽水蓄能技术，可以说取得了重大进展，有助于爱沙尼亚和其他国家更广泛地应用再生能源。”
Siitam 进一步说明：“全球对长期蓄能（LDES）电量的需求显而易见。 到 2040 年，全球需要 85-120 太瓦时的长期蓄能电量（McKinsey，2021），所以大家对我们的技术和项目很感兴趣，特别是在传统抽水蓄能技术由于地理局限而无法实施的地区。”
爱沙尼亚能源公司 AS Alexela、波罗的海-波兰可再生能源公司 Sunly AS、Vool OÜ、Combiwood Grupp OÜ、Warmeston OÜ 和 Ronnivara OÜ 共同拥有 Zero Terrain。
媒体垂询及了解更多信息，请联系：Hedwig.Meidra@zeroterrain.com
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