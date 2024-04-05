Zero Terrain 公司与爱沙尼亚政府合作开展爱沙尼亚首个抽水蓄能项目，获得 190 万欧元拨款

爱沙尼亚塔林, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 爱沙尼亚气候部（Estonian Ministry of Climate）与能源公司 Zero Terrain 签署谅解备忘录（MoU），有助于爱沙尼亚到2030 年实现 100% 使用再生能源的目标。 在此次合作中，Zero Terrain 与政府密切配合，制定解决方案，以实施爱沙尼亚的抽水蓄能（PHS）项目，包括提供资金保障和应对市场挑战的支持。

此外，Zero Terrain 还获得了国家应用研究计划的 198 万欧元拨款，用于支持 Zero Terrain 在爱沙尼亚的项目开发和技术出口。

对比传统抽水蓄能技术，“ Zero Terrain Paldiski 500MW ” 地下长期蓄能电站取得重大进展，可在任何地方建造，甚至在平坦的土地上也可实施。

“Zero Terrain Paldiski” 是该国能源系统的显著里程碑。 Paldiski 抽水蓄能电站是欧盟共同利益项目（EU Project of Common Interest，PCI 项目）。 这是波罗的海北部地区唯一的绿地抽水蓄能项目，将成为该国最大的基础设施。

Zero Terrain 创办人兼首席执行官 Peep Siitam 表示：“签署这份谅解备忘录是 Zero Terrain 公司前行的重要一步，迈向应用清洁、安全能源的未来。 我们相信，如果缺乏大规模的长期蓄能设施，就无法建立由可再生能源驱动的能源系统。 此次合作标志着双方建立伙伴关系，以及推动爱沙尼亚可再生能源业界产生积极变化的承诺。”

爱沙尼亚的首个长期蓄能项目 “Zero Terrain Paldiski” 于 2022 年 12 月获得了主要建筑许可证。 该国第一座抽水蓄能电站将于 2025 年开始兴建 。 在 12 小时额定运行周期内，“Zero Terrain Paldiski” 向电网发电 6GWh，这略高于所有爱沙尼亚家庭平均每日用电量。

Zero Terrain 还获得了国家应用研究计划的 198 万欧元拨款。 据 Siitam 称，这笔拨款将用于开发 Zero Terrain 模块化设计、在其他国家启动开发工作，并吸引新投资者注资爱沙尼亚 “Zero Terrain Paldiski”。

爱沙尼亚商业与创新局（Estonian Business and Innovation Agency）的能源专家 Arbo Reino 说：“Zero Terrain 正在开发大规模蓄能技术，对比传统抽水蓄能技术，可以说取得了重大进展，有助于爱沙尼亚和其他国家更广泛地应用再生能源。”

Siitam 进一步说明：“全球对长期蓄能（LDES）电量的需求显而易见。 到 2040 年，全球需要 85-120 太瓦时的长期蓄能电量（McKinsey，2021），所以大家对我们的技术和项目很感兴趣，特别是在传统抽水蓄能技术由于地理局限而无法实施的地区。”

爱沙尼亚能源公司 AS Alexela、波罗的海-波兰可再生能源公司 Sunly AS、Vool OÜ、Combiwood Grupp OÜ、Warmeston OÜ 和 Ronnivara OÜ 共同拥有 Zero Terrain。

媒体垂询及了解更多信息，请联系：Hedwig.Meidra@zeroterrain.com