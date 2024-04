Dream Digital Déploie des Solutions Télécoms et Marketing Innovantes dans Trois Nouveaux Pays Africains

Dream Digital, leader africain dans les Solutions de Télécommunication et de Marketing Numérique Innovantes

GOMBE, KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, April 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Dream Digital , l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de télécommunications et de marketing numérique en Afrique, est fier d'annoncer son expansion en République du Congo (Brazzaville), au Rwanda et en Côte d'Ivoire, après la République démocratique du Congo. Ce mouvement stratégique vers ces marchés à croissance rapide marque une étape importante dans la mission de l'entreprise qui consiste à fournir des services innovants adaptés aux besoins changeants des entreprises de la région. Avec une gamme complète de services comprenant les SMS, la VoIP, les logiciels de gestion de centres d'appels et le marketing WhatsApp, Dream Digital se consacre à permettre aux entreprises d'améliorer leur présence en ligne et d'optimiser leurs stratégies de communication.L'expansion dans ces trois nouveaux pays intervient à un moment où la demande de solutions avancées de télécommunications et de marketing numérique est en pleine croissance en Afrique. La présence de Dream Digital sur ces marchés est prête à répondre à cette demande et à fournir aux entreprises locales les outils dont elles ont besoin pour prospérer dans un monde toujours plus connecté.Les principaux services offerts par Dream Digital sur ces nouveaux marchés sont les suivants :SMS : Campagnes de marketing ciblées et à fort impact diffusées par SMS, atteignant les clients où qu'ils se trouvent.VoIP (voix sur IP) : Solutions innovantes facilitant les communications vocales de haute qualité et rentables pour les entreprises, déployées dans le nuage et permettant aux entreprises de communiquer où que se trouvent les agents.Logiciel de Centre d'Appels : Logiciel complet de gestion de centre d'appels, optimisant les opérations et améliorant l'efficacité des communications.WhatsApp Business API: Campagnes de marketing sur mesure sur WhatsApp, création des ChatBots et d'une analyse approfondie des statistiques de la campagne pour une communication efficace avec les clients."Chez Dream Digital, notre engagement est de fournir aux entreprises des solutions de télécommunications et de marketing numérique de pointe, leur permettant de prospérer dans un monde de plus en plus interconnecté", a déclaré LUKOO MAPENDO GENTIL, PDG de Dream Digital."Nous sommes ravis d'étendre nos services à la République démocratique du Congo, à la République du Congo, au Rwanda et à la Côte d'Ivoire, et d'aider les entreprises de ces régions à atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à nos solutions innovantes."Pour en savoir plus sur les services de Dream Digital et sur la manière dont ils peuvent améliorer votre activité, visitez le site www.dream-digital.info A propos de Dream Digital :Dream Digital est un fournisseur spécialisé dans les télécommunications et les solutions de marketing numérique, offrant une gamme complète de services pour aider les entreprises à optimiser leur présence en ligne et à améliorer leurs communications. S'appuyant sur une équipe de professionnels compétents et une expérience réussie, Dream Digital est le partenaire de confiance des entreprises qui cherchent à prospérer dans le paysage numérique actuel.Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :info@dream-digital.info