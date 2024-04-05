إكسبو السعودية للكهرباء يدعم كبرى المشاريع المستقبلية تعزيزاً لرؤية المملكة 2030
الرياض, المملكة العربية السعودية, April 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت تحالف، شركة المعارض الأسرع نمواً، عن إطلاق النسخة الأولى من إكسبو السعودية للكهرباء في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 26 و28 نوفمبر القادم بهدف تعزيز قطاع الكهرباء المتنامي في المملكة العربية السعودية.
وتقام النسخة الافتتاحية من المعرض انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وتهدف إلى دعم مسيرة المملكة في التحول إلى مركز عالمي للابتكار والاستدامة والرخاء. وتولي المملكة أهمية كبيرة للطلب على كفاءة الطاقة، بالتوازي مع طموحات النمو الكبيرة في مختلف المشاريع الكبرى السعودية، وبما ينسجم مع تعهّد المملكة بإنتاج 50% من الطاقة التي تحتاج إليها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
ويجمع معرض الكهرباء الرائد في المملكة بين أبرز المصنعين والموزعين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجالات توليد ونقل وتوزيع وإدارة الكهرباء.
وينقسم المعرض إلى ستة قطاعات إنتاجية، تمتد بين الابتكار في مجال الكهرباء؛ والطاقة النظيفة، بما يغطي حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية؛ بالإضافة إلى تخزين الطاقة والبطاريات؛ والطاقة الحرجة والاحتياطية؛ والنقل والتوزيع؛ وإدارة استهلاك الطاقة، والمركبات الكهربائية.
كما يتضمن المعرض برنامج معارف رفيع المستوى على شكل مؤتمرات وورش عمل وندوات ضمن القطاع، بما يتيح للمشاركين التعمق في مختلف الجوانب، بدءاً من الشراكات والاستثمار والابتكار اللازم لدفع عجلة التحول، ووصولاً إلى توطين البحث والتطوير والتصنيع المتقدم تقنياً. ويستكشف المعرض أيضاً كفاءة شبكة الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإحداث التغيير الاستراتيجي، بالإضافة إلى العمليات التقليدية لتحويل الغاز إلى كهرباء، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، والمتطلبات الأساسية لمزيج طاقة موثوق وميسور التكلفة ومنخفض الكربون وقابل للتوسيع.
وتشمل الفعاليات المميزة في المعرض منتدى القيادات، وهو برنامج مغلق لقادة القطاع، بمن في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يستثمرون في تحويل البنية التحتية ومنظومة الكهرباء في المملكة؛ وبرامج كبار الشخصيات وضيوف المعرض من المشترين، والتي تهدف إلى دعم تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة؛ بالإضافة إلى ثلاثة مراكز منفصلة حول القطاع، تغطي أنظمة الطاقة والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، ومركز للتجارة.
وتستقطب النسخة الافتتاحية من المعرض أكثر من 800 شركة عارضة محلية وإقليمية ودولية، وتشمل قائمة المتحدثين ما يزيد على 125 خبيراً؛ ومن المتوقع أن يشهد المعرض مستويات إقبال تزيد على 100 ألف زائر من متخصصي القطاع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريس سبيلر، نائب رئيس قسم الطاقة والذي يتمتع بخبرة واسعة في إطلاق المعارض ضمن المملكة، عقب الإطلاق الناجح لمعرض سيتي سكوب جلوبال في الرياض العام الماضي: "يسهم التحول العالمي نحو اعتماد مصادر جديدة للطاقة في التركيز أكثر على الكهرباء، بما يعيد رسم ملامح القطاع في المملكة. كما توفر هذه الفعالية منصة مميزة للممولين الدوليين ومطوري المشاريع للالتقاء مع المصنّعين والموزعين والمنظمين الدوليين والهيئات المؤسسية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في المملكة.
ويوفر إكسبو السعودية للكهرباء وجهة استثنائية للتبادل التجاري في المملكة، حيث يتصدر تحويل الطاقة جداول الأعمال على امتداد جميع مرافق سلسلة التوريد. كما يقدم المعرض منصة متميزة للتواصل بين المتخصصين، وتبادل المعارف، واستعراض الفرص التجارية، واستقطاب الزوار والمشاركين من قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والهندسة والبناء وتطوير البنية التحتية".
ويندرج معرض إكسبو السعودية للكهرباء في إطار القسم الرائد من فعاليات الطاقة من شركة إنفورما، بما في ذلك معرض الشرق الأوسط للطاقة، ومعرض نيجيريا للطاقة، ومعرض مصر للطاقة، وهو جزء من الفعاليات الكبرى الواسعة التي تنظمها تحالف، المشروع المشترك بين شركة إنفورما وصندوق الفعاليات الاستثماري والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. وتمثل تحالف أكبر شركة لتوسيع الفعاليات المنفردة في المملكة، وتعمل على تطوير خطط لإطلاق 20 فعالية جديدة بين الشركات وبين الشركات والعملاء في المملكة بحلول منتصف عام 2025.
لمزيد من المعلوات حول معرض إكسبو السعودية للكهرباء، يرجى زيارة:
https://www.saudi-electricityexpo.com/en/home.html
يمكن التسجيل للمشاركة عبر زيارة: https://www.saudi-electricityexpo.com/en/forms/register-your-interest.html
Nour Ibrahim
MCS Action FZ LLC
+971 544250187
email us here