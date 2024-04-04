2024年巴塞罗那婚纱时装周为巴塞罗那和全世界带来时尚盛宴

巴塞罗那，西班牙, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024年巴塞罗那婚纱时装周（BBFW）有望成为史上最引人瞩目的一届。届时，37个重量级品牌将亮相T台，逾400家企业将参与贸易展。 在加泰罗尼亚商业和劳工部的大力支持下，由Fira de Barcelona主办的这一盛会已成为婚纱时尚界设计师和专业人士的重要交流平台。



2024年巴塞罗那婚纱时装周将于4月17日至21日精彩呈现。本届盛会参展品牌数量较上届增长14%，云集逾35个国家/地区的企业，国际化程度更是创下80%的历史新高。届时，将为观众奉上一场婚纱时尚创意的饕餮盛宴。

巴塞罗那婚纱时装周负责人Albasarí Caro强调了本届时装周的重要意义，她表示：“本届盛会将汇集业内最负盛名的设计师，推动巴塞罗那成为全球婚纱行业的商业和潮流中心，达到前所未有的高度。”

另外，世界知名高定和成衣设计师Giambattista Valli将成为“巴塞罗那婚纱之夜”的耀眼明星，展示他的第三个2025“Love Collection”。这也将是该品牌史上首次专门举办的婚纱时装秀，引人期待。

本届时装秀还将呈现Zuhair Murad、Elie Saab、Stephane Rolland或Viktor&Rolf等高定品牌的作品，以及Jenny Packham、Tony Ward或Ines Di Santo等其他知名国际设计师的力作。另外，Georges Hobeika也将在本届时装秀上首次亮相。

本次活动将以“Barcelona Goes Bridal!” 艺术装置拉开序幕，通过这一装置展现婚纱时尚行业的周期，并呈现本地品牌的婚纱作品。

2024年巴塞罗那婚纱时装周不仅将聚焦时尚潮流，还将着眼于商业发展，并制定了宏伟的计划吸引重量级国际买家。 本次活动将迎来80多个国家/地区的嘉宾，其中大部分来自欧洲、美国、日本、韩国和拉丁美洲等主要市场。

巴塞罗那婚纱与时尚颁奖典礼将为活动划上圆满句号，旨在表彰设计师们的卓越才华与非凡创意，并认可他们在作品中对创新、可持续性和包容性的不断探索与追求。

2024年巴塞罗那婚纱时装周将成为婚纱时尚界的顶级盛会，汇聚全球创意，开启无限商机。

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Salvador Bilurbina

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