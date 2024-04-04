AKWEL : 经常性业务利润增长 64%，达到 6100 万欧元

2024 年 4 月 4 日（星期四）

经常性业务利润增长 64%，达到 6100 万欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，公布了 2023 年度业绩表现。

综合数据 - 单位：百万欧元 2023 年 2022 年 2022 年重报 变化率 营业额 1,066.4 990.5 989.5 +7.8 % 息税折旧及摊销前利润 101.9 81.3 80.8 +26.1 % 经常性业务利润 61.0 38.6 37.2 +64.0 % 经常性业务利润率 5.7 % 3.9 % 3.8 % +1,9 pts 业务利润 49.3 37.7 36.3 +35.8 % 财务业绩 0.3 0.6 0.4 -21.5 % 净利润（集团份额） 35.7 11.1 25.3 +41.1 % 净利润率 3.3 % 1.1 % 2.6 % +0.8 pt

土耳其子公司自 2022 年 1 月 1 日起使用欧元作为营业货币进行合并。

业务的积极趋势和部分成本增长的持续转嫁有助于提高经常性业务的盈利。与法国 Gournay 工厂重组成本相关的 940 万欧元准备金对营业利润产生了一次性影响。

运营现金流为 8470 万欧元。营运资金需求增加了 2070 万欧元。由于资本支出大幅增加至 5930 万欧元，AKWEL 将产生 460 万欧元的自由现金流和 1.05 亿欧元的净现金，而 2022 年底的净现金为 1.137 亿欧元。

集团设定了雄心勃勃的 2028 年企业社会责任目标，包括对人类的承诺、客户满意度和对环境的尊重。2023 年取得了重大进展，工伤事故的频率和严重程度显著降低，碳排放量减少了 10.8%，用水量减少了 14%。

2024 年 5 月 23 日召开的年度股东大会将提议每股分红 0.30 欧元。

由于 2024 年欧洲和北美市场的汽车产量预计将保持稳定，AKWEL 预计本财年的业务量将与 2023 年持平。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。





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