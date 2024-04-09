由 MEX 展览有限公司和 IMPACT 展览管理有限公司合办的泰国国际LED展会(LED Expo Thailand）是东盟照明行业备受瞩目的首要展会，定于 2024 年 9 月 5 日至 7 日在曼谷、泰国的 IMPACT 展览中心举行，展示继续增长的 LED 和智能照明的最新趋势和技术。

CHINA, April 9, 2024 / EINPresswire.com / -- 第十届 泰国国际LED展( LED Expo Thailand ）将点亮东盟地区, 把握广阔商机, 创建高效东盟商业网络。由 MEX 展览有限公司和 IMPACT 展览管理有限公司合办的泰国国际LED展会(LED Expo Thailand）是东盟照明行业备受瞩目的首要展会，定于 2024 年 9 月 5 日至 7 日在曼谷、泰国的 IMPACT 展览中心举行，展示继续增长的 LED 和智能照明的最新趋势和技术。以“ 智能照明，实现可持续生活”为主题的 泰国国际LED展（LED Expo Thailand )专注于为可持续照明、节能照明、医疗专用照明、园艺照明、人本照明和智能照明提供创新的照明解决方案。该贸易展旨在面向行业内的本地和国际专业人士，旨在改革和转化LED 和智能照明行业的未来。泰国国际LED展（LED Expo Thailand）将“能源效率和智能照明数字化”汇集在东盟地区中心，使所有照明相关业者受益。2024 年的展会将是400多个领先品牌聚集在泰国，开发潜在客户和创建强大商业网络的枢纽。与泰国国际LED展（LED Expo Thailand）同期举办的智能生活展( Smart Living Expo) 是一个革新现代生活空间，展示智能家居、智能办公室和智能建筑自动化前沿解决方案的展会。为了最大化参与者的收获，提升行业知识以及扩大商业连接，此次展览的亮点还包括同期举办的“商业配对活动、照明数字化工作坊、东盟智能论坛、泰国智能照明行业研讨会、照明创新展示”等活动。MEX展览有限公司董事- Himani Gulati女士表示：“我们相信泰国国际LED展（LED Expo Thailand）不仅是一个贸易展会，更是知识交流和发展业务的最佳平台。精心策划的展会，包括产品发布、会议议程和商业配对机会，旨在帮助照明行业的专业人士和企业在活跃和竞争激烈的市场中蓬勃发展。我也对同期举办的 智能生活展( Smart Living Expo)感到兴奋。”IMPACT展览管理有限公司总经理- 黎运豪先生表示：“我们对标志着泰国国际LED展（LED Expo Thailand）举办已十届感到兴奋，这证明了在推动照明行业创新和进步的十年。即将举行的展会承诺为一个活跃充满商机的平台，为参与者提供前沿技术、深入讨论和无限商机的机会。”为什么选择泰国？泰国已成为全球LED照明市场的主要市场。该国强劲的经济增长、预计的GDP增长以及不断扩大的中等收入人口促进泰国LED照明市场的繁荣发展。此外，在泰国政府的鼓励支持政策下，包括泰国电力发电局（EGAT）和省级电力局（PEA）机构积极推动LED照明的采用，为行业创造了大量的需求和良好的商业环境。泰国位于东盟的战略地理位置，成为了贸易和商业的区域中心，吸引了来自世界各地的制造商、供应商和专业人士参加泰国国际LED展（LED Expo Thailand）——东盟最大的LED照明展览会。这一重要活动作为行业面对面交流、商业合作和展示LED和智能照明技术最新创新的主要平台。泰国充满商机的LED照明市场、强大的政府支持、经济增长前景以及作为区域商业中心的战略地位，使其成为想要开拓商机的行业人士的首选。编辑注记：请在此链接下载图片：关于主办方MEX 展览有限公司MEX展览有限公司是一家国际展览公司，在广告行业拥有超过四十年的丰富经验，在出版业超过 27 年，在展览业超过 20 年。该公司已经主办了 100 多个领先的贸易展览，并出版了多本享有声誉的杂志和广告行业目录。成功的展览活动遍布泰国、印度、迪拜、新加坡和各地。IMPACT 展览管理有限公司IMPACT 展览管理有限公司（“IMPACT”）是泰国领先的展览主办方。IMPACT 在政府和私营组织赢得了良好的声誉，作为一家高度专业和可靠的展览管理公司/主办者，为国内外展览、大会、会议和特别活动提供全方位的服务。通过面对面和数字运营渠道，并与跨越各行业的国际贸易协会、组织和公司合作，利用一站式的服务解决方案，IMPACT助您创建成功的活动和建立高效专业的商业网络。