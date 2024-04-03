KFSH&RC 歡迎 Björn Zoéga 博士成為新任副 CEO

利雅得，沙特阿拉伯, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 自豪地宣布任命 Björn Zoéga 博士為副行政總裁 (CEO)，任命自 2024 年 4 月 1 日起生效。這一戰略舉措充分利用了 Zoéga 博士在頂級醫療機構的輝煌職業生涯經歷和優秀的領導經驗，將加快 KFSH&RC 成為全球領先醫療保健機構的步伐。

作為國際知名的瑞典卡羅林斯卡大學醫院 (Karolinska University Hospital) 的前任 CEO，Zoéga 博士在保持該醫院的高標準和全球知名度方面發揮了關鍵作用，在《新聞週刊》(Newsweek) 的 2024 年世界最佳醫院 (World’s Best Hospitals 2024) 排名中，該醫院在歐洲醫院中位列第二，在全球位列第七。他在卡羅林斯卡大學醫院的管理以創新戰略和卓越醫療服務而聞名，他會將這些經驗全部應用於 KFSH&RC，并進一步加以豐富。

Zoéga 博士為 KFSH&RC 帶來了數十年的醫療管理和臨床專業知識。他曾擔任冰島國立大學醫院 (National University Hospital of Iceland) 和斯德哥爾摩脊椎中心 (Stockholm Spine Center) 的 CEO，領導過各項營運工作。他曾擔任歐盟頸椎研究協會 (EU-Cervical Spine Research Society) 主席和董事會主席以及 Alvotech 公司科學顧問委員會 (Scientific Advisory Board) 主席，因此他在研究和教育方面的經驗和才能同樣寶貴。

作為副 CEO，Zoéga 博士將擔任 KFSH&RC 醫療保健服務和研究與創新部門的主要領導，繼續履行醫院的承諾，即整合全球醫療保健的最佳實踐，追求尖端的醫學研究和技術。

KFSH&RC 誠邀社區、合作夥伴和利益相關者歡迎 Björn Zoéga 博士的到來，該機構將在醫療保健領域開啟充滿希望的新篇章，致力於為所有人創造更加光明和健康的未來。

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