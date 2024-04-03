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KFSH&RC 欢迎 Björn Zoéga 博士成为新任副 CEO


利雅得，沙特阿拉伯, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 自豪地宣布任命 Björn Zoéga 博士为副首席执行官 (CEO)，任命自 2024 年 4 月 1 日起生效。这一战略举措充分利用了 Zoéga 博士在顶级医疗机构的辉煌职业生涯经历和优秀的领导经验，将加快 KFSH&RC 成为全球领先医疗保健机构的步伐。

作为国际知名的瑞典卡罗林斯卡大学医院 (Karolinska University Hospital) 的前任 CEO，Zoéga 博士在保持该医院的高标准和全球知名度方面发挥了关键作用，在《新闻周刊》 (Newsweek) 的 2024 年世界最佳医院 (World’s Best Hospitals 2024) 排名中，该医院在欧洲医院中位列第二，在全球位列第七。他在卡罗林斯卡大学医院的管理以创新战略和卓越医疗服务而闻名，他会将这些经验全部应用于 KFSH&RC，并进一步加以丰富。

Zoéga 博士为 KFSH&RC 带来了数十年的医疗管理和临床专业知识。他曾担任冰岛国立大学医院 (National University Hospital of Iceland) 和斯德哥尔摩脊椎中心 (Stockholm Spine Center) 的 CEO，领导过各项运营工作。他曾担任欧盟颈椎研究协会 (EU-Cervical Spine Research Society) 主席和董事会主席以及 Alvotech 公司科学顾问委员会 (Scientific Advisory Board) 主席，因此他在研究和教育方面的经验和才能同样宝贵。

作为副 CEO，Zoéga 博士将担任 KFSH&RC 医疗保健服务和研究与创新部门的主要领导，继续履行医院的承诺，即整合全球医疗保健的最佳实践，追求尖端的医学研究和技术。

KFSH&RC 诚邀社区、合作伙伴和利益相关者欢迎 Björn Zoéga 博士的到来，该机构将在医疗保健领域开启充满希望的新篇章，致力于为所有人创造更加光明和健康的未来。

如需更多信息，请联系：

Essam Al-Zahrani 先生，媒体事务部代理部长，0555254429

Abdullah Al-Awn 先生，资深媒体编辑，0556294232

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a2fb3b5-9219-4e72-82fd-8f093f22996e


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