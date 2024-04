Magna publie son rapport annuel 2023

AURORA, Ontario, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International, Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd’hui que son rapport annuel 2023, y compris le rapport de gestion, ainsi que l’analyse et les états financiers consolidés audités, la notice annuelle et le Formulaire 40-F, sont désormais disponibles sur le site Web de la société, www.magna.com . Magna a également déposé ces documents auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (accessibles sur son site Web à l’adresse www.sedarplus.ca) et de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (accessibles sur son site Web à l’adresse www.sec.gov/edgar).



Notre assemblée annuelle des actionnaires 2024 se tiendra le jeudi 9 mai 2024 et débutera à 10h00 (heure d’été de l’Est). L’assemblée prendra la forme d’une réunion virtuelle accessible à l’adresse suivante www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2024 .

Magna fournira gratuitement une copie papier de ses états audités, tels qu’ils apparaissent dans son rapport annuel 2023 aux actionnaires, sur demande via son site Web, www.magna.com, ou par écrit à Magna International, Inc. à l’attention de : Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada L4G 7K1.

