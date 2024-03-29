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EBC集团获开曼金融监管局CIMA全监管牌照

EBC集团获开曼金融监管局CIMA全监管牌照

EBC 金融集团获得了开曼群岛货币管理局 (CIMA) 颁发的全面监管

EBC集团完整监管牌照列表

EBC 金融集团荣获来自英国、澳大利亚和开曼群岛的授权和全面监管许可证

全球顶级监管，构建安全、专业、高效稳定的环境

EIN PRESSWIRE, March 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (Cayman) Limited 获得开曼金融监管局CIMA颁发的全监管牌照，监管号2038223。EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，CIMA牌照为EBC集团获FCA和ASIC牌照后又一里程碑。

在CIMA严格的监管框架内，EBC将提供含信托、证券、期货和基金在内更全面的金融服务，关注零售或机构客户的互动方式，向构建全球性的金融生态综合体迈出全新一步。

全球领先金融中心

开曼是全球五大金融中心之一，同时也是世界最大离岸银行业中心和世界第二大离岸专属保险中心，聚集了全球90%的银行和85%以上的对冲基金，每日负责监管的资金规模超6兆美元。依托世界级的金融基础设施和顶尖的系统构建，在世界范围内广受赞誉。

开曼权威的金融监管机构CIMA ，基于英国的法律框架，在监管制度和风险防范体系上与FCA高度相似，拥有极为严苛的信息披露、客户资金保护条例、合规管理要求。 

CIMA全监管牌照

自开曼CIMA成立以来，获得全监管牌照的企业屈指可数。随着申请门槛不断提高，近两年来，只有4家企业成功通过审核并获得部分资格授权。

EBC 集团通过严格审核和背景调查，获得 CIMA 全监管牌照，被授予交易（dealing）、承销认购（arranging）、管理（managing）和咨询（advising）等全部权限，接受CIMA最严格的监管，并遵循开曼SIB法案框架性要求，全面确保投资者资金安全。

随着MiFID II 法规实施，零售市场的规模和范围受到不同程度的限制。CIMA是仅有的向零售用户提供更灵活投资工具并提供全面性监管的机构，拥有举足轻重的国际地位。

CIMA全监管牌照巩固了EBC全球顶级金融集团地位，推动EBC跨辖区资产配置，并为拓展全球性服务提供更全面的系统性支持。

严格交叉监管

EBC始终以最严格的行业准则和道德标准约束自我，为客户的资产安全和价值发展保驾护航。在获发CIMA全监管牌照之前，EBC坐拥两大全球顶级监管牌照：
EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；
EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991。

EBC作为全球领先的交易券商，不仅有义务遵守CIMA的规定，同时也要兼顾FCA在相关事项上的限制与规定，通过交叉监管，为交易者提供更为严格和稳健的风险管理。

EBC集团拥有巴克莱银行最高级别的 Corporate Banking Account，不同监管主体享同等保障。EBC Financial Group（Cayman）Limited 与EBC Financial Group（UK）Limited 皆严格遵守客户资金保护条例，将客户资金独立托管于英国巴克莱银行，享AAA级安全保障。

尽管会增加运营中的合规成本，但EBC集团秉承着诚信与尊重的原则，展示出对高标准业务实践的承诺和能力，为投资者构建专业、安全和高效稳定的交易环境。

拓展全球交易生态

在获得开曼金融监管局CIMA颁发的全监管牌照之后，EBC集团将探索新视野，在全球范围内展拓多元、创新的服务。

在未来，EBC将始终秉承初心，严格遵守CIMA的高标准，确保投资者获得充分保护，从而构建更安全的监管保障机制，推动行业互信与透明。

EBC始终相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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关于我们
EBC Financial Group 是全球领先交易券商，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；
EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；
EBC Financial Group (Cayman) Ltd由开曼群岛金融管理局(CIMA)授权和监管，监管号: 2038223。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。

EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。

Douglas Chew
EBC Financial Group
+60 11-3196 6887
douglas.chew@ebc.com
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