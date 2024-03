Le retour du printemps annonce le retour des piques-niques au grand air

tagliere

Avec l'arrivée du printemps, la quête de la vitamine D pousse les gens vers l'extérieur, et plus particulièrement vers les terrasses. Afin d'éviter les terrasses bondées, mais en profitant tout de même des premiers rayons du soleil, pourquoi ne pas opter pour un pique-nique? Équipés de produits de qualité tels que de la charcuterie fine, une bonne bouteille de vin, des salades fraîchement préparées et un assortiment de fruits juteux, les gourmands pourront s'installer où bon leur semble pour un repas au grand air.Quels produits pour un panier garni gourmet et gourmandQuoi de plus agréable que de se poser sur l'herbe, au soleil et de partager un chouette repas à l'air libre ? L'important pour un pique-nique réussi est d'avoir une belle quantité de produits de qualité à partager. Pour aider les plus gourmands à préparer un panier garni de la meilleure des manières, l' ASSICA livre quelques précieux produits incontournables à y ajouter.Des charcuteries finesPrendre son plus beau plateau repas et disposer harmonieusement :• De fines tranches de Prosciutto di San Daniele AOP, qui se suffisent à elles-mêmes ou qui fonctionnent très bien avec un petit morceau de focaccia• De fines tranche de saucisson sec comme un Salame Cacciatore AOP ou une Finocchiona IGP (avec des graines de fenouil à l'intérieur) aux saveurs qui oscillent entre douceur et caractère• Quelques tranches de Mortadella Bologna IGPDes préparations rapides mais savoureuses• Une salade de pâtes froides avec des olives, quelques morceaux de feta et de l'origan• Des wraps avec des tranches de Coppa di Parma IGP, des tranches de mozzarella, des tomates séchées et quelques feuilles de basilicDes boissons rafraichissantes• De l'eau aromatisée à la menthe, au concombre et au citron• Une bouteille de vin blanc frais comme un Aglianico BiancoQuelques fruits frais pour terminer ce pique-nique sur une note sucrée.Pour une journée réussie sous le soleil, il ne faut surtout pas oublier une couverture, un chapeau, et bien sûr, le panier garni!