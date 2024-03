"Jolie" è l'artista principale protagonista nell'album di riferimento di Bending Grid, "Parallax"

Un'immagine di Jolie nel mondo di Parallax Copertina dell'album PARALLAX di Bending Grid Questo progetto è stato in parte finanziato dalla South Carolina Arts Commission, che riceve il sostegno del National Endowment for the Arts. Questo progetto è stato in parte finanziato anche da un generoso premio da parte del John and Susan Bennett Memorial Arts Fund

Jolie, l'artista di Pop ed EDM, è la protagonista nell'album elettronico doppio di Bending Grid, "Parallax". Compare in 5 brani originali e 1 cover.

È stata davvero un'esperienza incredibile lavorare con Jolie sull'album. Canta in modo celestiale ma con potenza, come una leonessa. Gli ascoltatori si aspettano una vera sorpresa!” — Bending Grid

LIVORNO, ITALY, March 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- L'artista americano Bending Grid pubblicherà "Parallax", un doppio album di musica elettronica che spazia tra i generi del retro-pop, dark-synth e synthwave. Al centro di questo progetto c'è Jolie, un'artista Pop ed EDM proprio qui in Italia, che contribuisce con la sua voce a 6 delle 20 tracce dell'album in veste di artista principale in evidenza.

"Parallax" mira a creare un'esperienza coinvolgente attraverso il suo approccio narrativo. Con 20 tracce, ognuna delle quali rivela una parte unica della grande narrazione, l'album esplora un mondo in cui le emozioni umane e la tecnologia convergono, il tutto ambientato in un paesaggio futuristico ispirato alla fantascienza.

L'esperienza decennale di Jolie nell'industria musicale e le sue collaborazioni con artisti del calibro di Phonat hanno solidificato il suo status di artista di spicco nei generi Pop ed EDM. Il suo coinvolgimento in "Parallax" segna una pietra miliare significativa nella sua carriera e mette in mostra la sua versatilità e talento nel fornire voci coinvolgenti che risuonano con l'ascoltatore.

Jolie è coinvolta in queste 6 tracce.

"Neon Heat" - Un'esplorazione commovente delle emozioni umane in un mondo cyberpunk futuristico.

"Party In My Time Machine" - Un mix di viaggi nel tempo, nostalgia e festeggiamenti in un contesto futuristico.

"Mecha War Rendezvous" - Una storia d'amore a tema Romeo e Giulietta in mezzo a gigantesche battaglie meccanizzate e amanti sfortunati.

"Retrospace" - Una celebrazione dell'evasione vintage e del romance appassionato con un tocco degli anni '80.

"Shapeshifter" - Un'indagine sul concetto di identità in un mondo di entità shapeshifting futuristiche.

“Blinding Lights” - Una canzone acclamata universalmente di The Weeknd. La performance di Jolie aggiunge una nuova dimensione al successo della classifica e mira a mostrare il suo talento vocale e lo stile distintivo in questa cover.

"Parallax" ospita un significativo elenco di artisti ospiti che hanno contribuito alle canzoni di Bending Grid. Tra di essi, Teya Flow, The Safety Word, Roxi Drive, Lucy Dreams, Violet Fears, Berzan Onen, Gulsah Brett, Kero e By Forever, ognuno dei quali ha aggiunto il proprio contributo.

L'album sarà pubblicato il 3 maggio 2024. L'album sarà disponibile su diverse piattaforme musicali, inclusi Spotify, Apple Music e Bandcamp.

Riguardo a Bending Grid: Bending Grid è un musicista elettronico indipendente con sede in South Carolina, noto per spingere i confini dei generi synthwave, retrowave e popwave.

Canzoni con Jolie nell'album Parallax