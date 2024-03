Note du directeur pour le mois de mars 2024 (French)

Chers résidents, voisins et amis :

En ce mois de mars, non seulement nous accueillons des changements de saison, mais nous commémorons également un chapitre essentiel de l’histoire : le Mois de l’histoire des femmes. Cette célébration importante est dédiée à la reconnaissance et à l’hommage rendu à d’innombrables femmes qui ont été à travers les époques des pionnières dans la défense de l’équité, de l’inclusion et de la diversité.

Initialement institué comme une célébration locale à Santa Rosa, en Californie, le Mois de l’histoire des femmes est devenu la Semaine de l’histoire des femmes en 1978. Le mouvement s’est amplifié dans tout le pays, et diverses communautés et juridictions ont lancé leurs propres célébrations de la Semaine de l’histoire des femmes l’année suivante. En 1980, un consortium de groupes de femmes et d’historiens, dirigé par le National Women's History Project (Projet national d’histoire des femmes), a plaidé avec succès en faveur d’une reconnaissance nationale. En février 1980, le président Jimmy Carter a publié la première proclamation présidentielle déclarant la semaine du 8 mars 1980 Semaine nationale de l’histoire des femmes.

En effet, que ce soit les suffragettes qui ont lutté sans relâche pour le droit de vote des femmes ou les courageuses dirigeantes qui ont défié les normes sociales, brisé les plafonds et défendu l’égalité des chances (Mary Church Terrell, Susan B. Anthony, Septima Poinsette Clark et Ella Baker), chaque femme de l’histoire a laissé une marque inoubliable sur le chemin du progrès.

Alors que nous réfléchissons à leurs réalisations, je souhaite également mettre en lumière et présenter des femmes leaders exceptionnelles au Bureau des droits de l’homme, en reconnaissant la diversité de leurs expériences, de leurs cultures et de leurs réalisations tout au long du mois de mars via nos canaux de médias sociaux. Leur histoire fait écho à celle d’innombrables autres héroïnes qui ont défendu sans relâche l’équité, contribuant ainsi de manière significative à la promotion de la diversité et de l’inclusion.

En reconnaissant les femmes du passé, mon espoir est non seulement de rendre hommage à leur héritage, mais aussi d’inspirer les générations actuelles et futures à poursuivre le chemin vers une communauté plus inclusive et plus juste.

Enfin, je tiens à vous informer qu’après près de neuf ans de service public au sein du Bureau des droits de l’homme, j’ai décidé de quitter le gouvernement du district. Être au service des habitants du District de Columbia a été un véritable honneur. Au cours de mon mandat, je me suis concentrée sur l’amélioration du traitement des dossiers, l’investissement dans le personnel et la mise en place d’une infrastructure à l’OHR. Parmi les réalisations dont je suis le plus fière, je citerai la mise en place d’une solide équipe de direction, l’apport pour la première fois d’un soutien technologique et d’un support de données à l’agence, l’augmentation du taux de traitement des dossiers, le renforcement des poursuites judiciaires, l’obtention de la conformité d’un grand nombre d’entreprises et le solide programme de formation de l’OHR en matière d’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je suis également reconnaissante des opportunités qui m’ont été offertes de contribuer à l’élaboration des différentes lois et politiques du district. Par-dessus tout, je suis reconnaissante au maire Bowser, à mon équipe et à nos partenaires publics et gouvernementaux qui rendent ce travail possible !

À votre service,