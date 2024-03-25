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2024 年 3 月主任按语 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

随着三月的到来，我们不仅迎来四季交替，还纪念历史上的一个重要篇章——妇女历史月。这一意义重大的庆祝活动旨在表彰和纪念古往今来无数倡导公平、包容和多样性的女性先驱。

妇女历史月最初为加利福尼亚州圣罗莎当地的一个庆祝活动，1978 年作为妇女历史周开始举办。这场运动在全国范围内形成了一股势头，各个社区和辖区都在第二年发起了自己的妇女历史周庆祝活动。1980 年，在“全国妇女历史项目”的领导下，一个由妇女团体和历史学家组成的联合体成功地争取到了国家认可。1980 年 2 月，吉米·卡特总统首次发布总统公告，宣布 1980 年 3 月 8 日这一周为全国妇女历史周。

从为争取妇女投票权而不懈奋斗的女权运动者，到挑战社会规范、打破天花板、倡导平等机会的勇敢领袖——如 Mary Church Terrell、Susan B. Anthony、Septima Poinsette Clark 和 Ella Baker——历史上的每一位女性都在进步的道路上留下了难忘的印记。

在我们回顾她们成就的同时，我还想强调并介绍人权办公室的杰出女性领导人，在整个三月里通过我们的社交媒体渠道肯定她们的不同经历、文化和成就。她们的故事引起了无数其他坚定不移地捍卫公平，为促进多样性和包容性而做出了巨大贡献的女性英雄们的共鸣。

我希望，通过表彰昔日巾帼，我们不仅要向她们的遗产致敬，还要激励今世后代继续朝着更加包容和公正的社区迈进。

最后，我想告诉大家，在为人权办公室提供了近九年的公共服务之后，我将离开哥伦比亚特区政府。 能为哥伦比亚特区居民服务，我深感荣幸。 在我任职期间，我专注于改善案件处理、进行人员投资以及建设 OHR 的基础设施。 我最引以为豪的成就包括：建立了深厚的领导班子，首次为该机构带来了技术和数据支持，提高了案件处理率、增强了法律诉讼力度、确保了大量业务合规，以及 OHR 强有力的平等就业机会培训计划。 我也非常感谢有机会帮助制定哥伦比亚特区的各种法律和政策。最重要的是，我很感谢市长 Bowser、我的团队以及我们的政府和公共合作伙伴，他们让这项工作成为可能！

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2024 年 3 月主任按语 (Chinese)

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