最具國際影響力的 Alimentaria&Hostelco 展現食品業強勁實力及創新動力

巴塞羅那，西班牙, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領導食品、飲料、餐飲和酒店設備行業的貿易展覽平台 Alimentaria&Hostelco，在昨日圓滿落幕一屆備受國際參與和商業活動推動的盛會，再次匯聚整個行業，推進了該行業的主要方向和趨勢。 3 月 18 日至 21 日在西班牙巴塞羅那舉行的展會，展示了更加可持續和健康的產品，以及人工智能和機械人為餐飲酒店業提供的解決方案。

來自 68 個國家的 3,200 多家公司參與了此次展會，旨在促進戰略性行業的商業、國際化和競爭力，對西班牙經濟具有重要意義。 約有 107,900 名專業人士參觀了展會，其中 25%來自 120 個國家的海外參觀者。 據估計，Alimentaria&Hostelco 的經濟影響達 1.8 億歐元，展會數據反映了其實力，佔地近 100,000 平方米的淨展覽面積，幾乎佔據了 Fira de Barcelona 的 Gran Vía 展覽館的全部空間。



此屆展會有超過 900 家國際公司參展，以意大利公司為主導，亞洲公司亦出現可觀回升，尤其是中國、南韓和泰國。



該貿易展覽透過加強所代表行業的互補性，為專業人士提供了卓越的商業平台，從而鞏固了領導地位。 參展者包括 2,200 名來自歐盟、美國和拉丁美洲等對食品和酒店設備出口具有戰略意義的市場的重要買家，他們與公司進行了約 13,500 次會議。

食品創新、美食和蛋白質食品的崛起，以及酒店業的最新趨勢，是 Alimentaria&Hostelco 超過 350 項活動的主要內容，近 700 名知名專家和廚師參與其中。

展會成為展示數以百計創新產品的絕佳舞台，包括功能性及更健康的食品。 該行業正經歷數碼化轉型，亦可發現新技術和人工智能如何融入行業和服務中，透過機械人和全新解決方案優化餐廳管理和資源、維護、客戶服務和可持續發展。

由 Fira de Barcelona 舉辦的下一屆貿易展覽平台將於 2026 年 3 月 23 日至 26 日舉行。

媒體聯絡人： Susana Santamaria – Gloria Dilluvio ssantamaria@alimentaria.com – gdilluvio@firabarcelona.com