享譽全球的律所 ROSEN 鼓勵 Barclays PLC 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – VXX

紐約, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表持有 Barclays 發行的 iPath B 系列標普 500 波動率指數短期期貨交易所買賣票據（「ETN」，代號為「VXXB」，以下簡稱「VXX」）淡倉的人士對該行提出集體訴訟。此類人士包括在 2022 年 3 月 13 日收市時持有淡倉頭寸的 VXX ETN 賣方、VXX 看漲期權賣方及 VXX 看跌期權買方。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 5 月 17 日前向法院提出申請。



此案件是針對 Barclays PLC、Barclays Bank PLC、James E. Staley、Tushar Morzaria 和 C.S. Venkatakrishnan（統稱為「被告」）。

影響：倘若您購買 VXX ETNs 淡倉，您可能有權獲得賠償，並根據勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=23523 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 5 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功業績紀錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，Barclays 未告知投資者及市場其並未實施任何內部控制以自其暫擱註冊時起監控證券的發行，且已發行及出售了數十億美元未註冊證券，包括 VXX ETNs，違反了聯邦證券註冊法。Barclays 在約 18 個月內非法出售了逾 170 億美元的未註冊證券。當其不當行為曝光後，Barclays 不得不突然在沒有警告的情況下暫停發行和出售任何新的 VXX ETNs。此項暫停出售在 2022 年 3 月 14 日市場開市前公布，導致 VXX 的市場價格飆升，做空 VXX 的投資者蒙受重大損失。

如欲加入 Barclays 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=23523 或是撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 case@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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