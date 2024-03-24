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資深投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Equinix, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查 狀況– EQIX

紐約, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律所 Rosen Law Firm 宣布代表 Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於有指控稱 Equinix 可能向投資大眾發佈了嚴重誤導性商務資訊。

影響：若您在集體訴訟期購買了 Equinix 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=23498，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。

案件詳情：在 2024 年 3 月 20 日市場開盤前，Hindenburg Research 發布了一份題為「Equinix 曝光：重大會計操縱、核心業務衰退以及內部人士套現數億美元的同時銷售 AI 夢想」的報告。報告中部分指出，該機構「對 Equinix 進行的調查包括審查財務和訴訟記錄，並與 37 名前 Equinix 員工、業界專家和競爭對手進行訪談，發現 Equinix 在操縱其對房地產投資信託基金（「Real Estate Investment Trust, REITs」）關鍵獲利指標「調整後營運資金」（「adjusted funds from operations, AFFO」）的會計處理。我們估計，單在 2023 年，這一指標就被高估了至少 22%。」

受此影響，Equinix 的股價於 2024 年 3 月 20 日下跌 19.70 美元/股，跌幅達 2.3%，收盤價為 824.88 美元/股。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以瞭解最新動態 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm，Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        case@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


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